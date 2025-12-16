Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Nabil Balqis Sandang Miss Teen Beauty Indonesia 2025 di Usia 15 Tahun

Nabil menunjukkan sikap dan karakter yang menonjol sejak awal proses seleksi hingga dinobatkan sebagai Miss Teen Beauty Indonesia 2025.

Penulis: Bayu I.P
Editor: Willem Jonata
MISS TEEN INDONESIA - Nabil Balqis sukses jadi grand winner dalam gelaran Miss Teen Beauty Indonesia 2025. Selasa (16/12/2025). Ajang tersebut tidak lagi semata menilai kecantikan fisik, melainkan juga karakter, talenta, dan potensi peserta untuk berkiprah di kancah internasional. 

Ringkasan Berita:
  • Nabil Bilqis mengucap syukur atas capaiannya di ajang Miss Teen Beauty Indonesia 2025
  • Membagi waktu antara sekolah dan rangkaian kegiatan kompetisi merupakan tantangan terbesarnya
  • Kompetisi tersebut tidak lagi semata menilai kecantikan fisik, melainkan juga karakter, talenta, dan potensi peserta untuk berkiprah di kancah internasional

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nabil Bilqis menyandang status Miss Teen Beauty Indonesia 2025

Gadis asal Banten tersebut mengucap syukur atas pencapaiannya.

Ia menyebut kemenangan ini tak lepas dari dukungan orang-orang terdekat yang selalu mendampinginya sepanjang proses kompetisi.

Baca juga: Miss Todai Jepang, Asa Kamiya: Bali Itu Cantik Luar Biasa

“Untuk aku ya, aku bersyukur banget jadi grand winner di ajang Miss Teen Beauty Indonesia 2025," ujar Nabil Bilqis di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara, Selasa (16/12/2025).

"Semua ini karena aku punya orang-orang hebat yang mendukungku,” kata Nabil.

Di balik mahkota yang diraihnya, Nabil Balqis Abiyyunaldi baru berusia 15 tahun dan masih duduk di kelas 9 Global Jaya School.

Selama kompetisi ia juga harus menghadapi tantangan besar, terutama dalam membagi waktu antara sekolah dan rangkaian kegiatan kompetisi.

Diakui Nabil, rahasia dirinya bisa jadi grand winner adalah bisa mengatur waktu antara belajar dan mempersiapkan diri.

"Kalau buat aku sih time management-nya harus bagus," katanya.

Baca juga: Profil Audrey Bianca Callista Pemenang Miss Indonesia 2025, Jadi Modeling Sejak Usia 15 Tahun

"Terus biasanya kalau misalnya hari-harinya baru dimulai itu harus kayak di-structure gitu. Jadi jangan kayak asal-asalan,” jelas Nabil.

Sementara itu, CEO Krown Creative Enterprise, Vino Assaad, mengungkapkan alasan kuat dewan juri memilih Nabil Balqis sebagai pemenang. 

Menurutnya, Nabil menunjukkan sikap dan karakter yang menonjol sejak awal proses seleksi.

"Pada saat karantina, dia itu sangat sopan, behavior-nya bagus gitu. Dan begitu pun juga dengan Nabil. Nabila itu dari semenjak bahkan sebelum karantina itu sudah mencuri perhatian publik gitu,” ujar Vino Assaad.

Memasuki tahun kelima penyelenggaraan Miss Teen Beauty Indonesia, kompetisi ini tidak lagi semata menilai kecantikan fisik, melainkan juga karakter, talenta, dan potensi peserta untuk berkiprah di kancah internasional.

 

(Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana)

 

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

