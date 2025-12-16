Nabil Balqis Sandang Miss Teen Beauty Indonesia 2025 di Usia 15 Tahun

Ringkasan Berita: Nabil Bilqis mengucap syukur atas capaiannya di ajang Miss Teen Beauty Indonesia 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nabil Bilqis menyandang status Miss Teen Beauty Indonesia 2025.

Gadis asal Banten tersebut mengucap syukur atas pencapaiannya.

Ia menyebut kemenangan ini tak lepas dari dukungan orang-orang terdekat yang selalu mendampinginya sepanjang proses kompetisi.

“Untuk aku ya, aku bersyukur banget jadi grand winner di ajang Miss Teen Beauty Indonesia 2025," ujar Nabil Bilqis di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara, Selasa (16/12/2025).

"Semua ini karena aku punya orang-orang hebat yang mendukungku,” kata Nabil.

Di balik mahkota yang diraihnya, Nabil Balqis Abiyyunaldi baru berusia 15 tahun dan masih duduk di kelas 9 Global Jaya School.

Selama kompetisi ia juga harus menghadapi tantangan besar, terutama dalam membagi waktu antara sekolah dan rangkaian kegiatan kompetisi.

Diakui Nabil, rahasia dirinya bisa jadi grand winner adalah bisa mengatur waktu antara belajar dan mempersiapkan diri.

"Kalau buat aku sih time management-nya harus bagus," katanya.

"Terus biasanya kalau misalnya hari-harinya baru dimulai itu harus kayak di-structure gitu. Jadi jangan kayak asal-asalan,” jelas Nabil.

Sementara itu, CEO Krown Creative Enterprise, Vino Assaad, mengungkapkan alasan kuat dewan juri memilih Nabil Balqis sebagai pemenang.

Menurutnya, Nabil menunjukkan sikap dan karakter yang menonjol sejak awal proses seleksi.

"Pada saat karantina, dia itu sangat sopan, behavior-nya bagus gitu. Dan begitu pun juga dengan Nabil. Nabila itu dari semenjak bahkan sebelum karantina itu sudah mencuri perhatian publik gitu,” ujar Vino Assaad.

Memasuki tahun kelima penyelenggaraan Miss Teen Beauty Indonesia, kompetisi ini tidak lagi semata menilai kecantikan fisik, melainkan juga karakter, talenta, dan potensi peserta untuk berkiprah di kancah internasional.

(Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana)