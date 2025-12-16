Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Dian Sastrowardoyo Berusaha Jadi Ibu Menyenangkan, Malah Dibilang Jayus oleh Anak-anaknya

Dian Sastrowardoyo meyakini bahwa menjadi ibu yang asyik sesuai dengan perkembangan zaman. Misal mengikuti tren bahasa pergaulan anak sekarang.

Penulis: M A.M.J
Editor: Willem Jonata
zoom-in Dian Sastrowardoyo Berusaha Jadi Ibu Menyenangkan, Malah Dibilang Jayus oleh Anak-anaknya
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Artis peran Dian Sastrowardoyo saat menghadiri peluncuran teaser trailer dan poster film Guru-Guru Gokil di Jakarta, Selasa (21/1/2020). Selain bermain dalam film tersebut, Dian juga menjadi produser dalam film yang dibintangi Gading Marten dan direncanakan tayang pada April 2020. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Ringkasan Berita:
  • Dian Sastrowardoyo adalah ibu dua anak
  • Tuntutan zaman membuat Dian merasa harus menjadi orang tua yang menyenangkan
  • Tapi respons anak tak sesuai yang diharapkan

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai orang tua, aktris Dian Sastrowardoyo rupanya selalu berusaha untuk menjadi ibu yang asyik dan menyenangkan untuk kedua anaknya, dari pernikahannya dengan Maulana Indraguna Sutowo.

Ia meyakini bahwa menjadi ibu yang asyik sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya mengikuti tren bahasa pergaulan anak sekarang.

Namun, respons anak tak sesuai yang dia bayangkan sebelumnya.

Kelakuannya dianggap jayus alias candaan yang tak lucu oleh anak-anaknya.

"Saya tuh orangnya cringe banget kalau sama anak-anak saya," kata Dian Sastro di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

"Saya tuh jayus banget, suka ngelucu tapi enggak lucu," lanjutnya.

Baca juga: Pandangan Dian Sastrowardoyo Soal AI di Industri Kreatif, Efisien Tapi Tidak Peka

Dian Sastro menuturkan, dirinya sering berusaha tampil relevan mengikuti perkembangan zaman di mata buah hatinya. 

Salah satu pengalaman lucu yang dibagikan Dian adalah saat ia mencoba menggunakan istilah gaul atau slang six seven yang tengah tren di kalangan Gen Alpha.

Namun, upaya tersebut justru kerap mendapat penolakan jenaka, baik dari putranya, Syailendra, maupun putrinya, Ishana.

"Sekarang lagi keren banget ngomong six seven. Terus aku coba, (anak-anak bilang) 'Bunda, setop! Enggak boleh'," ungkap Dian.

Tak hanya itu, putrinya juga paling kritis terhadap tingkah laku Dian yang dinilai terlalu memaksakan.

"Yang perempuan lebih kritis lagi. (Bilang) 'Bunda, no. No, stop'," tiru Dian.

Pengalaman tersebut pun dijadikan Dian Sastrowardyoyo sebagai refrensi untuk peran terbarunya sebagai seorang ibu dalam film Esok Tanpa Ibu.

Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 22 Januari 2026.

 

(Tribunnews.com/ M Alivio Mubarak Junior)

 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Dian Sastrowardoyo
Maulana Indraguna Sutowo
Gen Alpha
