Dian Sastrowardoyo Berusaha Jadi Ibu Menyenangkan, Malah Dibilang Jayus oleh Anak-anaknya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai orang tua, aktris Dian Sastrowardoyo rupanya selalu berusaha untuk menjadi ibu yang asyik dan menyenangkan untuk kedua anaknya, dari pernikahannya dengan Maulana Indraguna Sutowo.

Ia meyakini bahwa menjadi ibu yang asyik sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya mengikuti tren bahasa pergaulan anak sekarang.

Namun, respons anak tak sesuai yang dia bayangkan sebelumnya.

Kelakuannya dianggap jayus alias candaan yang tak lucu oleh anak-anaknya.

"Saya tuh orangnya cringe banget kalau sama anak-anak saya," kata Dian Sastro di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

"Saya tuh jayus banget, suka ngelucu tapi enggak lucu," lanjutnya.

Dian Sastro menuturkan, dirinya sering berusaha tampil relevan mengikuti perkembangan zaman di mata buah hatinya.

Salah satu pengalaman lucu yang dibagikan Dian adalah saat ia mencoba menggunakan istilah gaul atau slang six seven yang tengah tren di kalangan Gen Alpha.

Namun, upaya tersebut justru kerap mendapat penolakan jenaka, baik dari putranya, Syailendra, maupun putrinya, Ishana.

"Sekarang lagi keren banget ngomong six seven. Terus aku coba, (anak-anak bilang) 'Bunda, setop! Enggak boleh'," ungkap Dian.

Tak hanya itu, putrinya juga paling kritis terhadap tingkah laku Dian yang dinilai terlalu memaksakan.

"Yang perempuan lebih kritis lagi. (Bilang) 'Bunda, no. No, stop'," tiru Dian.

Pengalaman tersebut pun dijadikan Dian Sastrowardyoyo sebagai refrensi untuk peran terbarunya sebagai seorang ibu dalam film Esok Tanpa Ibu.

Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 22 Januari 2026.

(Tribunnews.com/ M Alivio Mubarak Junior)