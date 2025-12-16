Inara Rusli Disebut Gadai BPKB Mobil Tanpa Izin, Ibunda Virgoun: Kok Songong?

Ringkasan Berita: Nama artis Inara Rusli kembali menjadi sorotan usai disebut gadai BPKB mobil tanpa izin.

Ibunda Virgoun, Eva manurung berikan komentar hingga singgung kelakuan mantan menantunya.

Virgoun siap ambil hak asuh ketiga anaknya dari Inara Rusli.

TRIBUNNEWS.COM - Nama mantan istri musisi Virgoun, Inara Rusli masih ramai menjadi perbincangan publik.

Inara Rusli kini tengah terseret dalam kasus dugaan perselingkuhan dengan pengusaha muda 26 tahun asal Medan, Sumatera Utara, Insanul Fahmi alias Insan.

Kasus ini awalnya dibongkar oleh istri sah Insan, Wardatina Mawa.

Masalah tersebut semakin ramai setelah Insan mengaku sudah menikah siri dengan Inara Rusli.

Tak hanya itu, Inara Rusli dan Insan pun harus berhadapan dengan hukum buntut dilaporkan Mawa atas dugaan perzinaan.

Nama Virgoun sebelumnya juga ikut terseret dalam permasalahan tersebut lantaran dituding memberikan rekaman CCTV di rumah Inara yang memperlihatkan aktivitas intim antara sang artis dengan Insan.

Rekomendasi Untuk Anda

Adapun baru-baru ini, vokalis band Last Child itu membongkar kelakuan Inara melalui unggahan Intagram Story.

Dalam unggahannya itu, Virgon menyebut Inara telah menggadaikan BPKB mobil tanpa seizinnya.

Masalah ini pun langsung disorot oleh ibunda Virgoun, Eva Manurung.

Eva Manurung tak terima atas apa yang dilakukan oleh Inara.

Padahal menurut Eva Manurung, bahwa mobil tersebut merupakan harta bersama dan diperuntukkan untuk mobilitas anak-anak setelah cerai pada 2023, lalu.

Baca juga: Eks Pengacara Minta Inara Rusli Temui Mawa Buntut Kasus Dugaan Perselingkuhan, Singgung Kerugian

"Soal BPKB mobil itu, itu kan mobilnya anak-anak, buat jemput anak-anak sekolah, mau pergi ke mana-mana disiapin supir. Kok songong?" ungkap Eva Manurung, dikutip dari YouTube Reyben Entertainment, Selasa (16/12/2025).

Wanita yang mengawali kariernya sebagai penyanyi ini menyebut Inara bisa terkena pasal.

Ia menjelaskan, sesuatu yang sebelumnya menjadi kesepakatan bersama setelah bercerai harus ada sepengetahuan dari dua belah pihak.

"Itu kan dia bisa kena pasal itu, segala sesuatu yang dirembukin ketika bercerai itu kan ada bunyi pasalnya milik bersama untuk anak-anak."