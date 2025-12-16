Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Jumlah Lansia Tembus 33,8 Juta Jiwa, Indonesia Menuju Era Penduduk Menua

BPS memproyeksikan jumlah penduduk lansia di Indonesia akan mencapai 65,82 Juta jiwa pada tahun 2045.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rina A.P.R
Editor: Willem Jonata
zoom-in Jumlah Lansia Tembus 33,8 Juta Jiwa, Indonesia Menuju Era Penduduk Menua
Tribunnews.com/ Eko Sutriyanto
ILUSTRASI LANSIA - Selain COVID-19 dan Influenza, satu virus lain yang mulai mendapat perhatian serius adalah Respiratory Syncytial Virus (RSV). Ketiga virus ini kini bersirkulasi bersamaan dalam fenomena yang dikenal sebagai tripledemic. Kelompok lanjut usia (lansia) disebut sebagai populasi paling rentan terhadap dampak serius dari ketiga virus tersebut 
Ringkasan Berita:
  • Data BPS jumlah lansia di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 33,8 juta jiwa, atau sekitar 12 persen dari total penduduk yang berusia 60 tahun ke atas
  • Penuaan penduduk tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang ekonomi
  • Apabila penduduk lansia dapat menjaga kesehatan dan tetap produktif, Indonesia berpotensi untuk meraih bonus demografi kedua

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia memasuki era penduduk menua. Saat ini penduduk lansia di atas 60 tahun sudah mencapai 12 persen. 

Merujuk data BPS jumlah lansia di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 33,8 juta jiwa, atau sekitar 12 persen dari total penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. 

BPS memproyeksikan jumlah penduduk lansia di Indonesia akan mencapai 65,82 Juta jiwa pada tahun 2045.

Apabila penduduk lansia dapat menjaga kesehatan dan tetap produktif, Indonesia berpotensi untuk meraih bonus demografi kedua.

Hal ini berdasarkan Laporan Kependudukan Indonesia (LKI) Tahun 2025 yang dirilis Kemendukbangga/BKKBN, Senin (15/12/2025), di Jakarta. 

Laporan ini menyajikan dinamika kependudukan teraktual, dimana isu lansia yang menjadi fokus utama tahun ini. 

Baca juga: Perawat Asing Tinggalkan Desa, Jepang Hadapi Krisis Baru dalam Layanan Lansia

Rekomendasi Untuk Anda

"Lima tahun ke depan akan menjadi periode krusial bagi upaya kita dalam memanfaatkan bonus demografi, memperkuat kualitas keluarga, serta menyiapkan masyarakat menghadapi era penuaan penduduk," kata Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.

LAPORAN KEPENDUDUKAN - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka dalam kegiatan Laporan Kependudukan Indonesia (LKI) Tahun 2025 yang dirilis Kemendukbangga/ BKKBN, Senin (15/12/2025), di Jakarta.
LAPORAN KEPENDUDUKAN - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka dalam kegiatan Laporan Kependudukan Indonesia (LKI) Tahun 2025 yang dirilis Kemendukbangga/ BKKBN, Senin (15/12/2025), di Jakarta. (BKKBN)

Pemerintah menegaskan, pentingnya pembangunan berwawasan kependudukan untuk menghadapi perubahan demografi Indonesia.

Di sektor ketenagakerjaan, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan, pada Februari 2025 jumlah penduduk bekerja mencapai 145,77 juta orang, naik 3,59 juta dibanding tahun sebelumnya. 

Pemerintah fokus menyiapkan talenta menghadapi tantangan ekonomi hijau, hilirisasi, dan digitalisasi, sekaligus memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan serta meningkatkan kualitas pelatihan dan informasi pasar kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti peluang munculnya bonus demografi kedua saat Indonesia memasuki era penduduk menua. 

Deputi Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyatakan, jika penduduk usia produktif saat ini mampu meningkatkan produktivitas serta berinvestasi, maka akumulasi aset tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. 

Dengan demikian, penuaan penduduk tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang ekonomi.

 

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
lansia
BKKBN
Kemendukbangga
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Data Keluarga 2025: Ada 14,5 Juta Keluarga Punya Kepala Keluarga Perempuan

Data Keluarga 2025: Ada 14,5 Juta Keluarga Punya Kepala Keluarga Perempuan

Saat Staf Kuil Terkejut Dengar Ketukan Dalam Peti, Kondisi Jenazah Sebelum Dikremasi

Saat Staf Kuil Terkejut Dengar Ketukan Dalam Peti, Kondisi Jenazah Sebelum Dikremasi

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas