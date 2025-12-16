Jumlah Lansia Tembus 33,8 Juta Jiwa, Indonesia Menuju Era Penduduk Menua

Ringkasan Berita: Data BPS jumlah lansia di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 33,8 juta jiwa, atau sekitar 12 persen dari total penduduk yang berusia 60 tahun ke atas

Penuaan penduduk tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang ekonomi

Apabila penduduk lansia dapat menjaga kesehatan dan tetap produktif, Indonesia berpotensi untuk meraih bonus demografi kedua

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia memasuki era penduduk menua. Saat ini penduduk lansia di atas 60 tahun sudah mencapai 12 persen.

Merujuk data BPS jumlah lansia di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 33,8 juta jiwa, atau sekitar 12 persen dari total penduduk yang berusia 60 tahun ke atas.

BPS memproyeksikan jumlah penduduk lansia di Indonesia akan mencapai 65,82 Juta jiwa pada tahun 2045.

Apabila penduduk lansia dapat menjaga kesehatan dan tetap produktif, Indonesia berpotensi untuk meraih bonus demografi kedua.

Hal ini berdasarkan Laporan Kependudukan Indonesia (LKI) Tahun 2025 yang dirilis Kemendukbangga/BKKBN, Senin (15/12/2025), di Jakarta.

Laporan ini menyajikan dinamika kependudukan teraktual, dimana isu lansia yang menjadi fokus utama tahun ini.

Baca juga: Perawat Asing Tinggalkan Desa, Jepang Hadapi Krisis Baru dalam Layanan Lansia

Rekomendasi Untuk Anda

"Lima tahun ke depan akan menjadi periode krusial bagi upaya kita dalam memanfaatkan bonus demografi, memperkuat kualitas keluarga, serta menyiapkan masyarakat menghadapi era penuaan penduduk," kata Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.

LAPORAN KEPENDUDUKAN - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka dalam kegiatan Laporan Kependudukan Indonesia (LKI) Tahun 2025 yang dirilis Kemendukbangga/ BKKBN, Senin (15/12/2025), di Jakarta. (BKKBN)

Pemerintah menegaskan, pentingnya pembangunan berwawasan kependudukan untuk menghadapi perubahan demografi Indonesia.

Di sektor ketenagakerjaan, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan, pada Februari 2025 jumlah penduduk bekerja mencapai 145,77 juta orang, naik 3,59 juta dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah fokus menyiapkan talenta menghadapi tantangan ekonomi hijau, hilirisasi, dan digitalisasi, sekaligus memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan serta meningkatkan kualitas pelatihan dan informasi pasar kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti peluang munculnya bonus demografi kedua saat Indonesia memasuki era penduduk menua.

Deputi Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyatakan, jika penduduk usia produktif saat ini mampu meningkatkan produktivitas serta berinvestasi, maka akumulasi aset tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Dengan demikian, penuaan penduduk tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang ekonomi.