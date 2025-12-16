Dukung Virgoun Ambil Hak Asuh Anak dari Inara Rusli, Eva Manurung: Udah Kasih Contoh Nggak Baik

Ringkasan Berita: Inara Rusli terseret kasus dugaan perselingkuhan hingga harus berhadapan dengan hukum.

Eva Manurung dukung Virgoun ambil hak asuh anak dari Inara Rusli.

Wardatina Mawa tunggu permintaan maaf dari Inara buntut kasus dugaan perselingkuhan dengan suaminya, Insanul Fahmi.

TRIBUNNEWS.COM - Ibunda Virgoun, Eva Manurung kembali bicara soal hak asuh anak di tengah ramainya masalah mantan menantunya, Inara Rusli.

Inara Rusli kini terseret dalam kasus dugaan perselingkuhan hingga harus berhadapan dengan hukum setelah dilaporkan ke polisi atas dugaan perzinaan.

Sejak awal kasus ini mencuat, Eva Manurung menyoroti nasib ketiga cucunya.

Eva Manurung tak mau anak-anak Virgoun dan Inara terkena imbasnya atas ramainya kasus tersebut.

Dirinya kini pun mendukung Virgoun untuk mengambil alih hak asuh anak dari Inara.

Eva menilai bahwa Inara telah memberikan contoh yang tak baik kepada anak-anaknya.

"Itu udah pasti (dukung Virgoun), karena udah kasih contoh yang nggak baik," ujar Eva, dikutip dari YouTube Reyben Entertainment, Selasa (16/12/2025).

Pun menurut Eva, Virgoun juga memiliki hak atas hak asuh anak buntut Inara yang kini terjerat kasus hukum.

Dengan adanya masalah ini, ia menyebut tak menutup kemungkinan nantinya akses Inara untuk bertemu anak sedikit dibatasi.

Hal tersebut untuk menjaga anak-anak agar tak mencontoh perbuatan yang kurang baik.

"Bapaknya kan lebih berhak, apa salahnya kalau diambil bapaknya, kau juga masih bisa lihat kok."

"Tapi mungkin akan dipersempit sekarang, karena ada banyak hal yang harus dijaga," ujarnya.

Ibunda vokalis band Last Child ini merasa kasihan ketiga cucunya yang terkena imbasnya atas kelakuan orang tuanya sendiri.

"Kasihan cucuku yang nggak tahu apa-apa," tandasnya.

Persoalan hak asuh anak tersebut sebelumnya sempat diungkap Virgoun melalui unggahan Story Instagram.