Panji Petualang Dukung Street Fight 2, Dorong Lahirnya Atlet dari Petarung Jalanan

Ringkasan Berita: Street Fight to Sparring 2 menyuguhkan duel tarung bebas dari berbagai disipilin seni bela diri

Panji Petualang jadi donatur event

Antusiasme para atlet dan besarnya potensi yang dimiliki cabang olahraga tersebut di Tanah Air, membuat Panji hadir memberi dukungan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Youtuber sekaligus presenter Panji Petualang menunjukkan dukungannya terhadap perkembangan olahraga dengan terlibat langsung sebagai salah satu donatur dalam ajang Street Fight to Sparring 2 yang menyuguhkan duel tarung bebas dari berbagai disipilin seni bela diri.

Acara yang digelar pada 14 Desember 2024 itu melibatkan sejumlah atlet street fighting berbakat.

Panji Petualang hadir langsung ke lokasi dan turut menjadi komentator pertandingan.

Ia mengaku tertarik mendukung ajang tersebut karena melihat antusiasme para atlet serta besarnya potensi yang dimiliki cabang olahraga tersebut di Tanah Air.

“Event ini keren, saking excited-nya gua support event ini,” kata Panji kepada awak media, Minggu (14/12/2025).

Pemilik nama asli Muhammad Panji ini menilai, dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi.

Menurutnya, pembinaan olahraga tidak hanya bisa bertumpu pada satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi bersama.

“Ini satu kesadaran dari kita anak bangsa bahwa prestasi itu bisa diraih kalau kita saling support satu sama lain. Harus support, walaupun jalur kita beda-beda. Kita petualang, teman-teman di olahraga boxing, fighting. Tapi tetap satu, anak bangsa,” ujarnya.

Panji juga menilai ajang seperti Street Fight to Sparring memiliki peran strategis sebagai wadah pembinaan sekaligus ruang aman bagi para petarung jalanan untuk berkembang secara profesional.

“Kayak warga bantu warga, anak bangsa bantu anak bangsa. Sama, teman-teman,” lanjut Panji.

Selain memberikan dukungan materiil, Panji turut menyampaikan pesan motivasi kepada para atlet dan generasi muda agar terus berjuang mengejar cita-cita di bidang olahraga maupun bidang lainnya.

“Buat kalian yang punya cita-cita pengen jadi atlet atau apapun, jangan pernah menyerah sama diri kalian sendiri. Tetap optimis, dan insyaallah kalau kita percaya, kita akan bisa sukses bersama,” tutupnya.

(Tribunnews.com/ Fauzi Alamsyah)