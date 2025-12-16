Jadwal Acara TV Rabu, 17 Desember 2025: Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Cooking Time di Jak TV
Simak jadwal Acara TV Rabu17 Desember 2025, terdapat tayangan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV dan Cooking Time di Jak TV.
TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang besok, Rabu (17/12/2025).
Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.
Dapat Anda saksikan Sapa Indonesia Pagi, program berita dan talkshow pagi hari di Kompas TV yang menyajikan isu-isu terkini dari dalam dan luar negeri tayang pada pukul 07.30 sampai 09.30 WIB.
Kemudian, di SCTV tayang Janji Cinta Zahara, drama Turki yang diadaptasi dan ditayangkan di Indonesia dengan judul Janji Cinta Zahra.tayang pada pukul 15.45 hingga 16.45 WIB.
Di Garuda TV tayang program Sport 8, program berita olahraga di Garuda TV yang menyajikan liputan terkini dari berbagai cabang olahraga nasional maupun internasional, tayang pada pukul 07:30-07:30 WIB.
Selanjutnya, dalam channel JakTV Anda bisa menyaksikan Cooking Time, program masak-memasak di JakTV yang menghadirkan resep praktis bersama chef profesional, tayang pada pukul 14.00 hingga 140.30 WIB.
Sementara itu, tayangan Meet Nite Live adalah program gelar wicara dengan konsep late night talk show yang menghadirkan obrolan santai, reflektif, sekaligus aktual menjelang tidur, ayang pada pukul 22:30 hingga 23:30 WIB.
Berikut jadwal acara TV Rabu, 17 Desember 2025, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:
Kompas TV
07:00-09:30
Sapa Indonesia Pagi
09:30-10:30
Berita Utama
10:30-11:00
Borgol
11:00-13:00
Kompas Siang
13:00-14:00
Sapa Indonesia Siang
14:00-15:00
Vvip
15:00-15:30
Indonesia Update
