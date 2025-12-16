Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Jadwal Acara TV

Jadwal Acara TV Rabu, 17 Desember 2025: Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Cooking Time di Jak TV

Simak jadwal Acara TV Rabu17 Desember 2025, terdapat tayangan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV dan Cooking Time di Jak TV.

Penulis: Gabriella Gunatyas
Editor: Wahyu Gilang Putranto
Jadwal Acara TV Rabu, 17 Desember 2025: Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Cooking Time di Jak TV
Tribunnews/Gabriella
ILUSTRASI ACARA TV - Potert TV digital yang menampilkan tayangan program Televisi, Kamis (23/10/2025). Inilah jadwal Acara TV Rabu17 Desember 2025, terdapat tayangan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV dan Cooking Time di Jak TV. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal acara TV yang tayang besok, Rabu (17/12/2025).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dapat Anda saksikan Sapa Indonesia Pagi, program berita dan talkshow pagi hari di Kompas TV yang menyajikan isu-isu terkini dari dalam dan luar negeri tayang pada pukul 07.30 sampai 09.30 WIB.

Kemudian, di SCTV tayang Janji Cinta Zahara, drama Turki yang diadaptasi dan ditayangkan di Indonesia dengan judul Janji Cinta Zahra.tayang pada pukul 15.45 hingga 16.45 WIB.

Di Garuda TV tayang program Sport 8, program berita olahraga di Garuda TV yang menyajikan liputan terkini dari berbagai cabang olahraga nasional maupun internasional, tayang pada pukul 07:30-07:30 WIB.

Selanjutnya, dalam channel JakTV Anda bisa menyaksikan Cooking Time, program masak-memasak di JakTV yang menghadirkan resep praktis bersama chef profesional, tayang pada pukul 14.00 hingga 140.30 WIB.

Sementara itu, tayangan Meet Nite Live adalah program gelar wicara  dengan konsep late night talk show yang menghadirkan obrolan santai, reflektif, sekaligus aktual menjelang tidur, ayang pada pukul 22:30 hingga 23:30 WIB.

Berikut jadwal acara TV  Rabu, 17 Desember 2025, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Baca juga: Jadwal Acara TV Rabu, 17 Desember 2025: Lapor Pak! TRANS 7 dan Berita Utama Kriminal TV One

Kompas TV

07:00-09:30
Sapa Indonesia Pagi

09:30-10:30
Berita Utama

10:30-11:00
Borgol

11:00-13:00
Kompas Siang

13:00-14:00
Sapa Indonesia Siang

14:00-15:00
Vvip

15:00-15:30
Indonesia Update

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Halaman 1/4
1234
