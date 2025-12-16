Penyesalan DJ Panda karena Buat Erika Carlina Jadi Sasaran Teror

Ringkasan Berita: DJ Panda menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Erika Carlina

Permohonan maaf tersebut disampaikan DJ Panda karena kasus penyebaran data pribadi yang dilaporkan Erika Carlina ke pihak berwajib

Dj Panda kini berharap adanya pintu maaf dari mantan kekasihnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus penyebaran data pribadi yang menyeret nama DJ Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda dengan selebgram Erika Carlina memasuki babak baru.

Sambil membaca pernyataan yang telah dibuat, DJ Panda menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Erika Carlina.

Ia mengakui bahwa telah melakukan kesalahan fatal dengan menyebarkan informasi sensitif ke dalam grup WhatsApp terkait.

"Saya atas nama Giovanni Surya Saputra, memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak Erika Carlina. Karena saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp," ujar Dj Panda di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Dj Panda menyadari bahwa bocornya rahasia kehamilan Erika Carlina telah memicu efek domino yang merugikan.

Ia mengaku menyesal karena tindakan cerobohnya membuat Erika menjadi sasaran teror dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. Hal tersebut ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya," lanjutnya.

Dj Panda kini berharap adanya pintu maaf dari mantan kekasihnya tersebut dan berjanji menjadi pribadi yang lebih baik.

"Saya berjanji, bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya," tuturnya.

"Saya juga berterima kasih kepada keluarga besar Erika yang bersedia untuk menyudahi permasalahan ini. Semoga dengan adanya kasus saya, bisa jadi pembelajaran untuk saya dan orang-orang di sekitar saya. Terima kasih," pungkasnya.

Duduk Perkara

Erika Carlina dan DJ Panda sebelum kasus ini mengemuka, terlibat asmara. Mereka menjalin hubungan hingga akhirnya Erika hamil di luar nikah. DJ Panda awalnya siap bertanggung jawab.

Seiring berjalannya waktu hubungan mereka memburuk. Erika tidak cocok dengan sifat yang ditunjukkan oleh DJ Panda. Mereka lantas putus hubungan. Berikut kronologi selanjutnya: