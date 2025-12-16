Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Penyesalan DJ Panda karena Buat Erika Carlina Jadi Sasaran Teror

Menyadari kesalahannya, DJ Panda mengaku menyesal. Ia membuat permintaan maaf terbuka kepada Erika Carlina atas perbuatannya. Berharap bisa berdamai.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Fauzi Nur Alamsyah
Editor: Willem Jonata
zoom-in Penyesalan DJ Panda karena Buat Erika Carlina Jadi Sasaran Teror
Tribunnews.com/Fauzi Nur Alamsyah
MINTA MAAF - Dj Panda (tengah) ketika ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025). Dj Panda meminta maaf kepada Erika Carlina atas kasus penyebaran data pribadi. 
Ringkasan Berita:
  • DJ Panda menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Erika Carlina
  • Permohonan maaf tersebut disampaikan DJ Panda karena kasus penyebaran data pribadi yang dilaporkan Erika Carlina ke pihak berwajib
  • Dj Panda kini berharap adanya pintu maaf dari mantan kekasihnya

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus penyebaran data pribadi yang menyeret nama DJ Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda dengan selebgram Erika Carlina memasuki babak baru. 

Sambil membaca pernyataan yang telah dibuat, DJ Panda menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Erika Carlina

Ia mengakui bahwa telah melakukan kesalahan fatal dengan menyebarkan informasi sensitif ke dalam grup WhatsApp terkait.

"Saya atas nama Giovanni Surya Saputra, memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak Erika Carlina. Karena saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp," ujar Dj Panda di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Baca juga: Erika Carlina Mau Damai dengan DJ Panda, Asalkan Mengakui Perbuatannya

Dj Panda menyadari bahwa bocornya rahasia kehamilan Erika Carlina telah memicu efek domino yang merugikan. 

Ia mengaku menyesal karena tindakan cerobohnya membuat Erika menjadi sasaran teror dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Rekomendasi Untuk Anda

"Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. Hal tersebut ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya," lanjutnya.

Dj Panda kini berharap adanya pintu maaf dari mantan kekasihnya tersebut dan berjanji menjadi pribadi yang lebih baik.

"Saya berjanji, bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya," tuturnya.

"Saya juga berterima kasih kepada keluarga besar Erika yang bersedia untuk menyudahi permasalahan ini. Semoga dengan adanya kasus saya, bisa jadi pembelajaran untuk saya dan orang-orang di sekitar saya. Terima kasih," pungkasnya.

Duduk Perkara 

Erika Carlina dan DJ Panda sebelum kasus ini mengemuka, terlibat asmara. Mereka menjalin hubungan hingga akhirnya Erika hamil di luar nikah. DJ Panda awalnya siap bertanggung jawab.

Seiring berjalannya waktu hubungan mereka memburuk. Erika tidak cocok dengan sifat yang ditunjukkan oleh DJ Panda. Mereka lantas putus hubungan. Berikut kronologi selanjutnya:

  • Konflik mereka memuncak ketika DJ Panda diduga menyebarkan rahasia kehamilan Erika yang saat itu masih ditutupi dari publik, ke dalam grup WhatsApp fanbase yang berisi sekitar 500 orang.
  • Di grup tersebut, muncul narasi negatif yang menyerang Erika. Diakuinya mendapat teror melalui direct message, dituduh sebagai "psikopat", hingga adanya ancaman untuk menghancurkan kariernya.
  • Situasi tersebut membuat Erika kena mental. Apalagi kondisinya sedang hamil.
  • Pada 19 Juli 2025, Erika resmi melaporkan DJ Panda ke Polda Metro Jaya. Tuduhannya pengancaman dan pencemaran nama baik.
  • Laporannya teregister dengan nomor LP/B/ 5027/VII/2025/SPKT/Polda Metro Jaya. Pasal yang dikenakan, yakni pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45 UU ITE dan/atau Pasal 65 Ayat (2) UU 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
  • Kasus tersebut naik ke tahap penyidikan pada Oktober 2025. DJ Panda telah menjalani beberapa kali pemeriksaan sebagai saksi.
  • Erika menyerahkan bukti berupa rekaman layar percakapan grup WhatsApp dan bukti medis (USG) yang sempat disebarluaskan tanpa izin.
Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
DJ Panda
Erika Carlina
Penyebaran Data Pribadi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Erika Carlina dan DJ Bravy Putus, Denny Sumargo Beri Wejangan: Semua Punya Kurang, Perbaiki Diri!

Erika Carlina dan DJ Bravy Putus, Denny Sumargo Beri Wejangan: Semua Punya Kurang, Perbaiki Diri!

Sudah Putus, Erika Carlina Singgung soal Nama Raxy Anaknya yang Diberikan DJ Bravy

Sudah Putus, Erika Carlina Singgung soal Nama Raxy Anaknya yang Diberikan DJ Bravy

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas