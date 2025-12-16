Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Mantan Suami Shandy Aulia Tetap Jaga Komitmen Co-Parenting Demi Anak

Kekompakan Shandy Aulia dan David membuat warganet salut. Keduanya mampu menempatkan kepentingan anak di atas segalanya.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Bayu I.P
Editor: Willem Jonata
zoom-in Mantan Suami Shandy Aulia Tetap Jaga Komitmen Co-Parenting Demi Anak
Instagram @shandyaulia
David Herbowo (kiri) dan Shandy Aulia (kanan) - 

Ringkasan Berita:
  • Shandy Aulia telah bercerai dengan David Herbowo
  • Meski bercerai, mereka menjaga komitmen asuh anak bersama
  • Shandy dan David sama-sama sepakat bahwa anak adalah prioritas mereka

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap David Herbowo, mantan suami aktris Shandy Aulia, menuai perhatian publik belum lama ini. 

Meski rumah tangga keduanya telah berakhir pada 2023 lalu, David tetap konsisten menjaga komitmen co-parenting demi tumbuh kembang putri semata wayang mereka, Claire Herbowo. 

Kekompakan itu membuat warganet salut karena keduanya mampu menempatkan kepentingan anak di atas segalanya.

Hal itu ramai setelah David terlihat hadir dalam pementasan putrinya, foto kebersamaan mereka pun diunggah di media sosial.

Momen tersebut dibagikan melalui akun Instagram milik Claire. Dalam unggahan pada 8 Desember 2025, terlihat David Herbowo memberikan karangan bunga kepada Claire usai sang putri tampil di atas panggung.

Baca juga: Shandy Aulia Pakai MUA untuk Foto Paspor dan Visa Terbaru: Hasil Tidak Mengecewakan

Rekomendasi Untuk Anda

Belum lama ini juga momen hangan David dan Shandy beredar setelah mereka mersyakan ulang tahun David, September lalu.

“Kindy Christmas concert!” tulis akun @missclaireherbowo dikutip Tribunnews.com, Selasa (16/12/2025).

Pada kesempatan itu, Claire tampil menggemaskan mengenakan gaun putih lengkap dengan aksesori sayap dan hiasan kepala. 

Senyum bahagia tak lepas dari wajahnya, sementara David tampak serasi mengenakan kemeja putih yang senada dengan tema acara, mencerminkan dukungan penuh seorang ayah yang selalu hadir di momen penting anaknya.

Meski resmi bercerai pada 12 Juli 2023, David Herbowo dan Shandy Aulia tetap menjaga komunikasi yang sehat, terutama dalam urusan pengasuhan. 

David disebut tidak hanya hadir secara emosional, tetapi juga tetap menjalankan tanggung jawabnya secara materi demi memenuhi kebutuhan Claire.

Kekompakan itu juga tercermin dari kebersamaan mereka di luar agenda sekolah. 

David kabarnya masih aktif meluangkan waktu untuk berlibur bersama Claire, bahkan disebut mempersiapkan momen kebersamaan tersebut secara penuh sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai ayah.

Pernyataan senada juga disampaikan Shandy Aulia beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa anak harus selalu menjadi prioritas utama meski dirinya dan David sudah berpisah

"Iya anak nomor satu, karena sudah diberikan kepercayaan sama Tuhan, kita harus take care," ucap Shandy Aulia di kawasan Dharmawangsa beberapa waktu lalu.

"Sebagai orang dewasa kita harus bertanggung jawab, itu terpenting,” ujarnya.

(Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana)

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Pendidikan

Contoh Penulisan Deskripsi Penilaian Kokurikuler pada Rapor Semester 1 SD, SMP, SMA, Madrasah

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Shandy Aulia
David Herbowo
anak
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Jonathan Alden Bebaskan Istri soal Momongan, Brisia Jodie: Anaknya Aku Pengin 6

Jonathan Alden Bebaskan Istri soal Momongan, Brisia Jodie: Anaknya Aku Pengin 6

Edukasi Seksual Anak Masih Dianggap Tabu, Budaya Diam Justru Membahayakan

Edukasi Seksual Anak Masih Dianggap Tabu, Budaya Diam Justru Membahayakan

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas