Mantan Suami Shandy Aulia Tetap Jaga Komitmen Co-Parenting Demi Anak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap David Herbowo, mantan suami aktris Shandy Aulia, menuai perhatian publik belum lama ini.

Meski rumah tangga keduanya telah berakhir pada 2023 lalu, David tetap konsisten menjaga komitmen co-parenting demi tumbuh kembang putri semata wayang mereka, Claire Herbowo.

Kekompakan itu membuat warganet salut karena keduanya mampu menempatkan kepentingan anak di atas segalanya.

Hal itu ramai setelah David terlihat hadir dalam pementasan putrinya, foto kebersamaan mereka pun diunggah di media sosial.

Momen tersebut dibagikan melalui akun Instagram milik Claire. Dalam unggahan pada 8 Desember 2025, terlihat David Herbowo memberikan karangan bunga kepada Claire usai sang putri tampil di atas panggung.

Belum lama ini juga momen hangan David dan Shandy beredar setelah mereka mersyakan ulang tahun David, September lalu.

“Kindy Christmas concert!” tulis akun @missclaireherbowo dikutip Tribunnews.com, Selasa (16/12/2025).

Pada kesempatan itu, Claire tampil menggemaskan mengenakan gaun putih lengkap dengan aksesori sayap dan hiasan kepala.

Senyum bahagia tak lepas dari wajahnya, sementara David tampak serasi mengenakan kemeja putih yang senada dengan tema acara, mencerminkan dukungan penuh seorang ayah yang selalu hadir di momen penting anaknya.

Meski resmi bercerai pada 12 Juli 2023, David Herbowo dan Shandy Aulia tetap menjaga komunikasi yang sehat, terutama dalam urusan pengasuhan.

David disebut tidak hanya hadir secara emosional, tetapi juga tetap menjalankan tanggung jawabnya secara materi demi memenuhi kebutuhan Claire.

Kekompakan itu juga tercermin dari kebersamaan mereka di luar agenda sekolah.

David kabarnya masih aktif meluangkan waktu untuk berlibur bersama Claire, bahkan disebut mempersiapkan momen kebersamaan tersebut secara penuh sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai ayah.

Pernyataan senada juga disampaikan Shandy Aulia beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa anak harus selalu menjadi prioritas utama meski dirinya dan David sudah berpisah

"Iya anak nomor satu, karena sudah diberikan kepercayaan sama Tuhan, kita harus take care," ucap Shandy Aulia di kawasan Dharmawangsa beberapa waktu lalu.

"Sebagai orang dewasa kita harus bertanggung jawab, itu terpenting,” ujarnya.

(Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana)