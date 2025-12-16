Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
'Level Up' Lagu Baru LEMON, Maknai Hidup seperti Video Game

“Level Up!” bukan sekadar lagu baru, melainkan refleksi perjalanan sembilan member LEMON bersama basis penggemar setia mereka, Lemories. 

Editor: Willem Jonata
zoom-in 'Level Up' Lagu Baru LEMON, Maknai Hidup seperti Video Game
Dok Pribadi
LAGU BARU - Lemon, grup idol bernuansa J-pop, meluncurkan lagu mereka berjudul Level Up!. Di peluncuran lagu itu mereka mengumumkan perayaan ulang tahun ke-2 mereka di tahun 2026 lewat konser. 
Ringkasan Berita:
  • LEMON adalah grup idol bernuansa J-pop
  • Peluncuran lagu "Level Up" menandai eksistensi mereka di industri musik Tanah Air
  • Lagu tersebut menganalogikan perjalanan hidup manusia layaknya video game

 

TRIBUNNEWS.COM - Memasuki tahun kedua eksistensi mereka di industri musik Tanah Air, LEMON, grup idol bernuansa J-Pop, meluncurkan single terbaru mereka bertajuk "Level Up!". 

Lagu ini hadir dengan pesan mendalam, dibungkus dalam aransemen upbeat yang ceria dan penuh semangat.

Melalui lagu ini, LEMON mencoba menganalogikan perjalanan hidup manusia layaknya sebuah video game.

Di dalamnya terdapat berbagai tantangan, proses panjang, hingga kegagalan yang justru menjadi kesempatan emas untuk terus tumbuh dan berkembang.

Baca juga: Lewat Single Happy Go Lucky’s, LEMON Ingin Semua Orang Merasa Bahagia dan Bebas

“Level Up!” bukan sekadar lagu baru, melainkan refleksi perjalanan sembilan member LEMON bersama basis penggemar setia mereka, Lemories. 

Dukungan dari para penggemar diibaratkan sebagai experience points (XP) yang terus mendorong grup ini untuk meningkatkan kualitas performa mereka di atas panggung.

“Lagu ini menyampaikan pesan tentang semangat untuk terus melangkah maju dan tidak menyerah pada kegagalan,” ungkap perwakilan manajemen.

Sentuhan Jepang dengan Kearifan Lokal Berada di bawah naungan Super Jack Entertainment, manajemen asal Jepang, LEMON tetap konsisten menjaga identitas mereka.

Michiko, Rehanna, Jacklin, Shinta, Andrea, Cherlyn, Naura, Ratu, dan Kilen menghadirkan koreografi dan musikalitas khas J-Pop yang autentik, namun tetap disesuaikan dengan nilai-nilai budaya Indonesia.

Konsistensi ini membuat LEMON berhasil memperkaya ekosistem idol group di Indonesia dengan standar kualitas industri Jepang yang tinggi.

Sambut Konser Anniversary 2026 Peluncuran single ini juga menjadi langkah awal menuju perayaan besar mereka. LEMON secara resmi mengumumkan rencana untuk menggelar Konser Anniversary ke-2 pada Mei 2026.

Konser tersebut diproyeksikan menjadi momen spesial untuk merayakan kebersamaan antara LEMON dan Lemories, sekaligus menjadi ajang pembuktian hasil dari proses “Level Up” yang telah mereka lalui selama dua tahun terakhir.

 

 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
lemon
grup idola
JPops
