Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya

Jejak Keretakan Atalia Praratya & Ridwan Kamil Sebelum Cerai, Lisa Mariana Muncul hingga Rumah Sepi

Jejak keretakan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya sudah terendus sebelum gugatan cerai. Munculnya Lisa Mariana jadi pemicu?

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Jejak Keretakan Atalia Praratya & Ridwan Kamil Sebelum Cerai, Lisa Mariana Muncul hingga Rumah Sepi
kolase/instagram/dok Wartakota
ATALIA DAN RIDWAN KAMIL CERAI - Jejak keretakan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya sudah terendus sebelum gugatan cerai. Munculnya Lisa Mariana jadi pemicu? 

Ringkasan Berita:
  • Gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Kota Bandung akan disidangkan perdana pada Rabu 17 Desember 2025.
  • Sebelum gugatan cerai terendus publik, jejak keretakan sudah terjadi sebelumnya. 
  • Nama Lisa Mariana pun kuat diduga menjadi pemicu perceraian ini. 

 

 

TRIBUNNEWS.COM -  Rumah tangga Ridwan Kamil di ujung tanduk, Atalia Praratya menggugat cerai eks Gubernur Jawa Barat ini.

Sidang cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya dikabarkan akan digelar pada Rabu (17/12/2025) di Bandung.

Baca juga: Besok Sidang Cerai Perdana, Apakah Atalia Praratya Bakal Bertemu Ridwan Kamil di Pengadilan Agama?

Jejak keretakan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya sebelumnya sudah terendus. 

Publik menduga kehadiran Lisa Mariana dengan pengakuannya yang mengejutkan bak badai menghantam hingga membuat Atalia memilih berpisah. 

Rekomendasi Untuk Anda

Berikut ulasannya. 


Ibu Cinta dan Kang Emil Tak Lagi Bersama di Medsos

Tanda-tanda Ridwan Kamil dan Atalia Praratya tak lagi bersama di media sosial seolah jadi tanda.

Keharmonisan mereka seolah lenyap. Pasangan ini memang tak segan menunjukkan romantisme yang kerap jadi panutan. 

Sapaan hangat Ibu Cinta, sebutan penuh kasih kerapkali diucapkan Ridwan Kamil saat mengenalkan Atalia kepada publik tak lagi ramai di medsos.

Pasutri Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Meski istrinya sakit Covid-19 hingga harus diisolasi, Ridwan Kamil tetap ikut tes kesehatan di RSUD Tarakan, Sabtu (31/8/2024).
Pasutri Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Meski istrinya sakit Covid-19 hingga harus diisolasi, Ridwan Kamil tetap ikut tes kesehatan di RSUD Tarakan, Sabtu (31/8/2024). (kolase Tribunnews.com/TribunJabar.com)

Jika biasanya media sosial mereka ramai dengan konten bersama, sejak ulang tahun Atalia pada November 2025, publik jarang bahkan hampir tidak pernah mengunggah momen bersama Ridwan Kamil

Hilangnya interaksi di media sosial memicu spekulasi warganet ada apa-apa dengan kehidupan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia. 

Atalia sempat membagikan konten yang menekankan hidup sehat dan hati yang senang, yang oleh publik dianggap sebagai isyarat adanya masalah rumah tangga.

Hingga akhirnya pada pertengahan Desember 2025, Pengadilan Agama Bandung membenarkan bahwa Atalia Praratya mengajukan gugatan cerai terhadap Ridwan Kamil

 

Rumah Ridwan Kamil dan Atalia di Bandung Sepi Sejak 6 Bulan Lalu

ATALIA-RIDWAN KAMIL - Potret mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya dengan seragam Partai Golkar. Atalia dikabarkan melayangkan gugatan cerai kepada Ridwan Kamil.
ATALIA-RIDWAN KAMIL - Potret mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya dengan seragam Partai Golkar. Atalia dikabarkan melayangkan gugatan cerai kepada Ridwan Kamil. (Tribunnews.com/Dokumentasi Partai Golkar)
Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/4
1234
Tags:
Ridwan Kamil
Atalia Praratya
Atalia Praratya gugat cerai Ridwan Kamil
Pengadilan Agama Bandung
sidang cerai Ridwan Kamil
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas