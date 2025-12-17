Jejak Keretakan Atalia Praratya & Ridwan Kamil Sebelum Cerai, Lisa Mariana Muncul hingga Rumah Sepi

Ringkasan Berita: Gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Kota Bandung akan disidangkan perdana pada Rabu 17 Desember 2025.

Sebelum gugatan cerai terendus publik, jejak keretakan sudah terjadi sebelumnya.

Nama Lisa Mariana pun kuat diduga menjadi pemicu perceraian ini.

TRIBUNNEWS.COM - Rumah tangga Ridwan Kamil di ujung tanduk, Atalia Praratya menggugat cerai eks Gubernur Jawa Barat ini.

Sidang cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya dikabarkan akan digelar pada Rabu (17/12/2025) di Bandung.

Jejak keretakan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya sebelumnya sudah terendus.

Publik menduga kehadiran Lisa Mariana dengan pengakuannya yang mengejutkan bak badai menghantam hingga membuat Atalia memilih berpisah.

Berikut ulasannya.



Ibu Cinta dan Kang Emil Tak Lagi Bersama di Medsos

Tanda-tanda Ridwan Kamil dan Atalia Praratya tak lagi bersama di media sosial seolah jadi tanda.

Keharmonisan mereka seolah lenyap. Pasangan ini memang tak segan menunjukkan romantisme yang kerap jadi panutan.

Sapaan hangat Ibu Cinta, sebutan penuh kasih kerapkali diucapkan Ridwan Kamil saat mengenalkan Atalia kepada publik tak lagi ramai di medsos.

Pasutri Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Meski istrinya sakit Covid-19 hingga harus diisolasi, Ridwan Kamil tetap ikut tes kesehatan di RSUD Tarakan, Sabtu (31/8/2024). (kolase Tribunnews.com/TribunJabar.com)

Jika biasanya media sosial mereka ramai dengan konten bersama, sejak ulang tahun Atalia pada November 2025, publik jarang bahkan hampir tidak pernah mengunggah momen bersama Ridwan Kamil.

Hilangnya interaksi di media sosial memicu spekulasi warganet ada apa-apa dengan kehidupan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia.

Atalia sempat membagikan konten yang menekankan hidup sehat dan hati yang senang, yang oleh publik dianggap sebagai isyarat adanya masalah rumah tangga.

Hingga akhirnya pada pertengahan Desember 2025, Pengadilan Agama Bandung membenarkan bahwa Atalia Praratya mengajukan gugatan cerai terhadap Ridwan Kamil.

Rumah Ridwan Kamil dan Atalia di Bandung Sepi Sejak 6 Bulan Lalu