Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kabar Artis

Ari Lasso Akui Chat Adetya Lebih Dulu, Kini Tulis Curahan Hati Panjang untuk Dearly Djoshua: Norak

Ari Lasso mengakui sempat menghubungi Adetya dan menuliskan pesan emosional untuk Dearly Djoshua.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rinanda DwiYuliawati
Editor: Salma Fenty
zoom-in Ari Lasso Akui Chat Adetya Lebih Dulu, Kini Tulis Curahan Hati Panjang untuk Dearly Djoshua: Norak
Wartakota/Arie Puji
ASMARA ARI LASSO - Penyanyi Ari Lasso disela Konser Raya 28 Tahun Indosiar di Studio Emtek, Jalan Daan Mogot, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (10/1/2023). Pesan panjang Ari Lasso mengungkap konflik asmaranya dengan Deary Djoshua, drama media sosial, dan pengakuan mengejutkan. 

Ringkasan Berita:
  • Hubungan asmara Ari Lasso dan Dearly kembali bermasalah
  • Ari akui jadi pihak yang chat lebih dulu Adetya, selebgram yang dicemburui Dearly. 
  • Ari Lasso unggah kalimat penuh emosi dan klarifikasi untuk Dearly

TRIBUNNEWS.COM - Drama percintaan musisi Ari Lasso dengan Dearly Djoshua kembali menyita perhatian publik.

Hubungan yang sempat dikabarkan membaik itu kini kembali diliputi polemik, setelah Dearly disebut-sebut kembali galau terkait kisah asmaranya dengan sang musisi senior.

Polemik ini bermula saat Dearly Djoshua dikabarkan sempat mengakhiri hubungannya dengan Ari Lasso.

Penyebabnya diduga karena hadirnya orang ketiga yang kemudian menyeret nama selebgram Adetya.

Nama tersebut mencuat ke permukaan dan ramai dikaitkan sebagai sosok yang berada di antara hubungan Ari dan Dearly.

Dearly disebut sempat merasa cemburu lantaran Adetya diketahui berkomunikasi melalui pesan pribadi dengan Ari Lasso.

Rekomendasi Untuk Anda

Situasi tersebut bahkan dikabarkan membuat Dearly sempat melayangkan ancaman kepada Adetya karena dinilai tetap meladeni pesan dari pelantun lagu Hampa tersebut. 

Meski sempat dikabarkan kembali rujuk, hubungan keduanya rupanya belum sepenuhnya mereda.

Dearly kembali menunjukkan tanda-tanda kegalauan, yang kemudian membuat Ari Lasso angkat bicara secara terbuka.

Melalui akun Instagram pribadinya, @ari_lasso, mantan vokalis band Dewa 19 ini menuliskan curahan hati panjang yang ditujukan langsung kepada Dearly Djoshua.

Dalam unggahannya, Ari mengawali dengan sapaan personal kepada sang kekasih.

Baca juga: Terseret Drama Cinta Ari Lasso dan Dearly, Adetya Putuskan Gelar Konferensi Pers demi Luruskan Fakta

“My Dear Dearly @dearlydjoshuua ..
POSTINGAN INI SANGAT AKAN MENGUNDANG TERTAWAAN < [hanya utk 24 jam],” tulis Ari, dikutip Tribunnews, Rabu (17/12/2025). 

Ari kemudian menyinggung kebiasaan Dearly yang kerap menghapus unggahan di media sosial, mulai dari momen kebersamaan di Bali, foto-foto konser, hingga kejutan ulang tahun yang sempat menjadi sorotan publik.

“Utk kesekian x nya km hapus postingan… dr pertama di Bali, foto2 konser2 yg lenyap krn entah apa, sampe Bday apel surprise," lanjutnya. 

Dalam klarifikasinya, pemilik nama lengkap Ari Bernardus Lasso ini juga secara terbuka mengakui bahwa dirinya memang menjadi pihak yang lebih dulu menghubungi Adetya, meski ia menyebut hal tersebut terjadi karena salah sasaran.

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Halaman 1/3
123
Tags:
Ari Lasso
Dearly Djoshua
Adetya
Meaningful
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas