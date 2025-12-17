Ari Lasso Akui Chat Adetya Lebih Dulu, Kini Tulis Curahan Hati Panjang untuk Dearly Djoshua: Norak

Ringkasan Berita: Hubungan asmara Ari Lasso dan Dearly kembali bermasalah

Ari akui jadi pihak yang chat lebih dulu Adetya, selebgram yang dicemburui Dearly.

Ari Lasso unggah kalimat penuh emosi dan klarifikasi untuk Dearly

TRIBUNNEWS.COM - Drama percintaan musisi Ari Lasso dengan Dearly Djoshua kembali menyita perhatian publik.

Hubungan yang sempat dikabarkan membaik itu kini kembali diliputi polemik, setelah Dearly disebut-sebut kembali galau terkait kisah asmaranya dengan sang musisi senior.

Polemik ini bermula saat Dearly Djoshua dikabarkan sempat mengakhiri hubungannya dengan Ari Lasso.

Penyebabnya diduga karena hadirnya orang ketiga yang kemudian menyeret nama selebgram Adetya.

Nama tersebut mencuat ke permukaan dan ramai dikaitkan sebagai sosok yang berada di antara hubungan Ari dan Dearly.

Dearly disebut sempat merasa cemburu lantaran Adetya diketahui berkomunikasi melalui pesan pribadi dengan Ari Lasso.

Situasi tersebut bahkan dikabarkan membuat Dearly sempat melayangkan ancaman kepada Adetya karena dinilai tetap meladeni pesan dari pelantun lagu Hampa tersebut.

Meski sempat dikabarkan kembali rujuk, hubungan keduanya rupanya belum sepenuhnya mereda.

Dearly kembali menunjukkan tanda-tanda kegalauan, yang kemudian membuat Ari Lasso angkat bicara secara terbuka.

Melalui akun Instagram pribadinya, @ari_lasso, mantan vokalis band Dewa 19 ini menuliskan curahan hati panjang yang ditujukan langsung kepada Dearly Djoshua.

Dalam unggahannya, Ari mengawali dengan sapaan personal kepada sang kekasih.

“My Dear Dearly @dearlydjoshuua ..

POSTINGAN INI SANGAT AKAN MENGUNDANG TERTAWAAN < [hanya utk 24 jam],” tulis Ari, dikutip Tribunnews, Rabu (17/12/2025).

Ari kemudian menyinggung kebiasaan Dearly yang kerap menghapus unggahan di media sosial, mulai dari momen kebersamaan di Bali, foto-foto konser, hingga kejutan ulang tahun yang sempat menjadi sorotan publik.

“Utk kesekian x nya km hapus postingan… dr pertama di Bali, foto2 konser2 yg lenyap krn entah apa, sampe Bday apel surprise," lanjutnya.

Dalam klarifikasinya, pemilik nama lengkap Ari Bernardus Lasso ini juga secara terbuka mengakui bahwa dirinya memang menjadi pihak yang lebih dulu menghubungi Adetya, meski ia menyebut hal tersebut terjadi karena salah sasaran.