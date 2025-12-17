Film Avatar 'Fire & Ash' Mulai Tayang di Indonesia, Bene Dion Khawatir Film Agak Laen Tergusur

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

Ringkasan Berita: Film ketiga dari Waralaba Avatar tayang mulai 17 Desember 2025 di bioskop Indonesia.

Bene Dion, aktor Agak Laen Menyala Pantiku khawatir atas kehadiran film ini.

Meski film Indonesia ini sudah populer tembus 7 juta penonton, namun ia khawatir Avatar bisa menggusur.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sutradara sekaligus aktor, Bene Dion tak memungkiri dirinya khawatir atas kehadiran film Avatar: Fira & Ash.

Film ketiga dari Waralaba Avatar itu akan tayang mulai hari ini 17 Desember 2025 di bioskop Indonesia.

Sementara itu, film terbaru Bene Dion sebagai aktor yakni Agak Laen Menyala Pantiku sedang tayang di bioskop sejak 27 November 2025.

Laju film Agak Laen di bioskop cukup mengesankan karena kurang dari 20 hari sudah menembus 7 juta penonton lebih.

Melihat film Avatar: Fire & Ash akan tayang di bioskop dengan durasi 3 jam lebih, Bene menyadari akan banyak layar bioskop yang didapatkan.

Apalagi, waralaba Avatar termasuk yang paling laris di Indonesia bahkan ketika film keduanya yang tayang 2022 lalu juga berdurasi 3 jam lebih.

"Ya, kita harus memang mengakui bahwa Avatar adalah film yang banyak penontonnya selalu," ucap Bene Dion di kawasan Senayan Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Dan problemnya lagi adalah Avatar itu durasinya sangat panjang, 3 jam 15 menit. Jadi dia akan memakan banyak sekali layar," sambungnya sambil tertawa.

Personil podcast Agak Laen itu pun berharap jika filmnya masih punya layar dan nafas di bioskop Indonesia setelah film Avatar tayang.

Meski demikian, Bene tak memungkiri bahwa layar film 'Agak Laen: Menyala Pantiku' akan banyak yang turun.

"Jadi ya kami berharap sih Agak Laen masih punya nyawa lah untuk tetap dapat penonton," ungkap Bene.

"Tapi ya harus diakui bahwa layarnya akan banyak turun ketika Avatar tayang," ucapnya.