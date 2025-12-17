Psikolog Sebut Atalia Praratya Sudah Lalui Banyak Pertimbangan sebelum Gugat Cerai Ridwan Kamil

Ringkasan Berita: Atalia Praratya menggugat cerai suaminya, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung.

Psikolog Rose Mini menyebut Atalia Praratya sudah melalui banyak pertimbangan sebelum menggugat cerai Ridwan Kamil.

Menurut Rose Mini, Atalia dan Ridwan Kamil tak menemukan solusi untuk mengatasi masalah rumah tangganya.

TRIBUNNEWS.COM - Prahara rumah tangga kini sedang terjadi pada pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya.

Secara mengejutkan, Atalia Praratya menggugat cerai Ridwan Kamil.

Gugatan cerai perempuan yang akrab disapa Ibu Cinta itu sudah teregistrasi di Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Kabar gugatan cerai Atalia terhadap mantan Gubernur Jawa Barat itu memicu sorotan publik, termasuk psikolog Rose Mini Agoes Salim.

Rose Mini menyebut Atalia Praratya tak akan tiba-tiba mengajukan gugatan jika sebelumnya tidak ada pertimbangan.

Menurut Rose, Atalia sudah melalui banyak pertimbangan sebelum akhirnya menjatuhkan gugatan cerai.

"Saya ngelihatnya pasti prosesnya sudah lama," kata Rose Mini, dikutip dari YouTube Reyben Entertainment, Rabu (17/12/2025).

"Ini sudah dipikirkannya juga sudah lama, sudah mencoba untuk melewati masa ini, dicoba kemudian ada masalah lagi."

"Jadi maksud saya bukan satu kali langsung kemudian kejadian seperti ini karena pasti banyak pertimbangannya juga karena kan ada warna politik dan sebagainya," tuturnya.

Rose juga mengatakan tingkat ketahanan mental tiap orang berbeda-beda dalam menghadapi masalah.

"Tetapi ketahanan tiap orang tuh berbeda," ujar Rose Mini.

"Kalau ada orang mengalami masalah dia cukup tangguh luar biasa sehingga dia pikir enggak apa-apa yang penting saya bisa survive."

"Tapi ada orang yang kemudian enggak memiliki ketangguhan seperti itu," sambungnya.

Tak cuma itu, Rose Mini menilai Atalia dan Ridwan Kamil tak menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan rumah tangganya.

"Saya enggak tahu apakah sudah melewati masa konsultasi dengan pakar dan lain sebagainya dengan keluarga yang dianggap tua yang untuk kemudian mengademkan mereka," jelas Rose.