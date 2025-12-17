Marshanda Ungkap Kronologi Meninggalnya sang Ayah, Embuskan Napas Terakhir saat Tidur

Ringkasan Berita: Marshanda mengungkap kronologi meninggalnya sang ayah, Irwan Yusuf pada Sabtu (29/11/2025) lalu.

Mantan istri Ben Kasyafani itu mengatakan sang ayah memang merupakan sosok orang tua yang malas berobat ke dokter jika sakit.

Sebelum meninggal, Marshanda menyebut ayahnya tengah dalam kondisi kesehatan yang baik.

Namun, ayah Marshanda kemudian dibawa ke rumah sakit oleh salah seorang kerabat.

Hal itu lantaran ayah sang aktris tak kunjung memberikan respons saat dibangunkan dari tidur siang.

"Papa itu tipe orang yang malas ke rumah sakit gitu loh. Kayak orang-orang tua yang kalau kenapa-napa malas rumah sakit. Sebetulnya kondisi kesehatannya lagi normal ya."

"Dibawa ke rumah sakit itu kan karena dibangunin tidur siang enggak bangun-bangun. Jadi lagi tengah-tengah tidur itu sebenarnya," ungkap Marshanda dikutip dari kanal YouTube TRANS7 OFFICIAL, Rabu (17/12/2025).

Diketahui, Marshanda memang tak tinggal serumah dengan ayahnya.

Irwan Yusuf memilih bertempat tinggal di Malang, Jawa Timur bersama kerabat dekatnya.

"Papa tinggal dengan beberapa kerabat dekat yang tinggal di Malang juga. Memang Papa nyamannya tinggal di sana," jelas Marshanda.

Sesampainya di rumah sakit, dokter pun melakukan pemeriksaan terhadap ayah Marshanda.

Tak lama kemudian, dokter mengeluarkan surat kematian karena Irwan Yusuf telah dinyatakan meninggal dunia.

Marshanda mengungkap penyebab meninggalnya sang ayah karena henti napas dan henti jantung.

Pemilik nama Andriani Marshanda itu pun mengambil kesimpulan ayahnya meninggal dunia saat tertidur pulas.

"Jadi Papa dibangunin, enggak bangun-bangun, (terus) dibawa ke rumah sakit. Terus dokter mengeluarkan surat kematian."