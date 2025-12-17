Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kabar Artis

Marshanda Ungkap Kronologi Meninggalnya sang Ayah, Embuskan Napas Terakhir saat Tidur

Marshanda mengungkap kronologi meninggalnya sang ayah, Irwan Yusuf pada Sabtu (29/11/2025) lalu.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Nurkhasanah
Editor: Salma Fenty
zoom-in Marshanda Ungkap Kronologi Meninggalnya sang Ayah, Embuskan Napas Terakhir saat Tidur
Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana
AYAH MARSHANDA MENINGGAL - Marshanda ditemui di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025). Marshanda mengungkap kronologi meninggalnya sang ayah, Irwan Yusuf pada Sabtu (29/11/2025) lalu. 

Ringkasan Berita:
  • Marshanda mengungkap kronologi meninggalnya sang ayah, Irwan Yusuf pada Sabtu (29/11/2025) lalu. 
  • Ayah Marshanda dibawa ke rumah sakit oleh salah seorang kerabat karena tak kunjung memberikan respons saat dibangunkan dari tidur.
  • Marshanda mengungkap penyebab meninggalnya sang ayah karena henti napas dan henti jantung. 

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Marshanda mengungkapkan kronologi meninggalnya sang ayah, Irwan Yusuf pada Sabtu (29/11/2025) lalu. 

Mantan istri Ben Kasyafani itu mengatakan sang ayah memang merupakan sosok orang tua yang malas berobat ke dokter jika sakit. 

Sebelum meninggal, Marshanda menyebut ayahnya tengah dalam kondisi kesehatan yang baik.

Namun, ayah Marshanda kemudian dibawa ke rumah sakit oleh salah seorang kerabat. 

Hal itu lantaran ayah sang aktris tak kunjung memberikan respons saat dibangunkan dari tidur siang. 

"Papa itu tipe orang yang malas ke rumah sakit gitu loh. Kayak orang-orang tua yang kalau kenapa-napa malas rumah sakit. Sebetulnya kondisi kesehatannya lagi normal ya."

Rekomendasi Untuk Anda

"Dibawa ke rumah sakit itu kan karena dibangunin tidur siang enggak bangun-bangun. Jadi lagi tengah-tengah tidur itu sebenarnya," ungkap Marshanda dikutip dari kanal YouTube TRANS7 OFFICIAL, Rabu (17/12/2025). 

Diketahui, Marshanda memang tak tinggal serumah dengan ayahnya. 

Irwan Yusuf memilih bertempat tinggal di Malang, Jawa Timur bersama kerabat dekatnya.

"Papa tinggal dengan beberapa kerabat dekat yang tinggal di Malang juga. Memang Papa nyamannya tinggal di sana," jelas Marshanda

Sesampainya di rumah sakit, dokter pun melakukan pemeriksaan terhadap ayah Marshanda. 

Baca juga: Sosok Ayah Marshanda: Jejak Perjalanan Irwan Yusuf, dari Masa Kelam hingga Tutup Usia

Tak lama kemudian, dokter mengeluarkan surat kematian karena Irwan Yusuf telah dinyatakan meninggal dunia. 

Marshanda mengungkap penyebab meninggalnya sang ayah karena henti napas dan henti jantung. 

Pemilik nama Andriani Marshanda itu pun mengambil kesimpulan ayahnya meninggal dunia saat tertidur pulas.

"Jadi Papa dibangunin, enggak bangun-bangun, (terus) dibawa ke rumah sakit. Terus dokter mengeluarkan surat kematian."

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Halaman 1/3
123
Tags:
Marshanda
Irwan Yusuf
meninggal
Meaningful
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas