Kabar Artis

Aya Balqis Klarifikasi Akun Palsu di Tengah Kisruh Perselingkuhan Kekasihnya, Yuka dengan Jule

Di tengah isu perselingkuhan Yuka dan Jule, Aya Balqis angkat bicara dan menegaskan akun palsu yang mengatasnamakan dirinya.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rinanda DwiYuliawati
Editor: Salma Fenty
zoom-in Aya Balqis Klarifikasi Akun Palsu di Tengah Kisruh Perselingkuhan Kekasihnya, Yuka dengan Jule
Instagram @juliaprt7
JULE DIDUGA SELINGKUH - Foto selebgram Jule dengan mantan suaminya, Na Daehoon diambil dari Instagram @juliaprt7, Senin (15/12/2025). Kini, Jule dikabarkan menjadi selingkuhan pacar TikToker Malaysia. 

Ringkasan Berita:
  • Jule kembali jadi sorotan setelah diduga terlibat isu perselingkuhan dengan Yuka, kekasih TikToker Malaysia Aya Balqis yang juga merupakan temannya.
  • Di tengah kisruh tersebut, nama Aya justru disalahgunakan lewat kemunculan sejumlah akun palsu yang mengatasnamakan dirinya.
  • Aya memberikan klarifikasi tegas di Instagram dan menegaskan hanya dua akun yang benar-benar ia kelola, sementara lainnya adalah akun palsu.

TRIBUNNEWS.COM - Nama selebgram Julia Prastini alias Jule lagi-lagi terseret isu perselingkuhan yang kembali menjadi pusat perhatian publik. 

Di mana sebelumnya, Jule sempat dikaitkan dengan isu hubungan terlarang bersama petinju Safrie Ramadhan. 

Belum sepenuhnya mereda, kini kabar serupa kembali mencuat dengan sosok yang berbeda.

Kali ini, Jule diduga menjalin hubungan dengan Yuka alias Yusman Kusuma, yang diketahui merupakan kekasih dari TikToker asal Malaysia, Aliyah Balqis atau yang akrab disapa Aya Balqis.

Kisruh ini semakin menyita perhatian publik lantaran Jule dan Aya diketahui memiliki hubungan pertemanan. 

Di tengah memanasnya isu perselingkuhan tersebut, nama Aya Balqis justru ikut terseret ke dalam pusaran masalah lain.

Sejumlah pihak tidak bertanggung jawab diketahui membuat akun-akun palsu yang mengatasnamakan dirinya.

Kemunculan akun anonim tersebut membuat informasi terkait kasus ini kian simpang siur dan berpotensi menyesatkan publik.

Tak ingin kesalahpahaman semakin meluas, Aya akhirnya angkat bicara.

Melalui akun Instagram resminya, @alyhblqis_, Aya memberikan klarifikasi tegas mengenai akun media sosial yang benar-benar ia kelola.

“Real acc nya only yang dekat bio TikTok je ehh, @ayiyaaaaaaaa.
Selebihnya fake acc,” tulis Aya," dikutip Tribunnews, Rabu (17/12/2025). 

Baca juga: Bunga Zainal Sentil Jule yang Diduga Selingkuh Lagi: Belajar Dulu Sama Gue, Jangan Downgrade!

Dalam unggahan tersebut, Aya juga turut membagikan tangkapan layar akun palsu yang mengatasnamakan dirinya, salah satunya dengan username @ayabalqis.

Ia pun mengingatkan publik agar tidak terkecoh oleh akun-akun tersebut.

“Takutnya ada yang mikir ini Aya, ini bukan aya ya gais,” katanya.

Aya Kini Blokir Jule dari Instagram setelah Diduga Selingkuh dengan Yuka

Sebelumnya, Aya pun sempat menunjukkan sikap tegas atas situasi yang menimpanya.

Tags:
Aya Balqis
Jule
Yuka
selingkuh
