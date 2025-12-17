Sinopsis Film Bidadari Surga, Dibintangi Rey Mbayang hingga Dinda Hauw, Tayang 15 Januari 2026

TRIBUNNEWS.COM - Film Bidadari Surga yang dibintangi oleh Rey Mbayang hingga Dinda Hauw, tayang perdana pada 15 Januari 2026 di bioskop.

Rey Mbayang adalah penyanyi, aktor dan model Indonesia yang dikenal karena karyanya di grup musik Adam dan perannya dalam film "Cinta Subuh".

Sedangkan lawan mainnya, Dinda Hauw dikenal lewat perannya sebagai gadis penderita kanker di film "Surat Kecil untuk Tuhan" (2011).

Ia juga dikenal di film seperti "Ayah, Mengapa Aku Berbeda?" (2011), serta FTV dan sinetron lainnya, hingga kini dikenal juga di film religi seperti "Cinta Subuh" bersama suaminya, Rey Mbayang.

Diproduksi Max Pictures, "Bidadari Surga" mengusung genre drama komedi.

Film Bidadari Surga merupakan garapan sutradara Indra Gunawan.

Posisi produser diisi oleh Agung Haryanto, Mala Shinta.

Naskah film juga ditulis oleh Alii Farighi.

Film Bidadari Surga dapat disaksikan di bioskop pada 15 Januari 2026.

Sinopsis Bidadari Surga

Dikutip dari laman resmi XXI, film ini menceritakan kisah cinta dua manusia dengan latar belakang beda.

Film Bidadari Surga mengisahkan soal Taufan, seorang YouTuber kaya dan terkenal dengan konten-konten kontroversial.

Kehidupannya yang berada dalam popularitas berubah ketika bertemu Nadia Suciningrum.

Taufan tiba-tiba jatuh hati pada Nadia, putri seorang kiai yang taat dan berprinsip, yang menolak keras permintaan Taufan untuk melepas hijab demi sebuah video.

Bukannya tertampar, ketegasan Nadia malah membuat Taufan tertarik, mendorongnya untuk serius mengejar meski latar belakang mereka sangat berbeda.

Dalam upaya mendapatkan hati Nadia dan restu ayahnya, Taufan memulai perjalanan yang tak terduga bagi dirinya.

Daftar Pemain Bidadari Surga



Rey Mbayang sebagai Taufan

Dinda Hauw sebagai Nadia Suciningrum

Indro Warkop sebagai ayah Nadia

Tomy Babap

Ibnu Wardani

