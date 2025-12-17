Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya

Kuasa Hukum Ungkap Alasan Atalia Praratya Ceraikan Ridwan Kamil, Lisa Mariana Masuk Materi Gugatan

Terungkap alasan Atalia Praratya ceraikan Ridwan Kamil, kuasa hukum sebut Lisa Mariana masuk materi gugatan.

Penulis: Salma Fenty Irlanda
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa memberikan jawaban saat disinggung alasan kliennya menggugat cerai Ridwan Kamil.

Sidang cerai perdana Atalia Praratya dengan Ridwan Kamil digelar hari ini, Rabu (17/12/2025) di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat.

Dalam sidang beragendakan mediasi ini, Atalia dipastikan absen karena sedang melakukan kegiatan kedinasan sebagai anggota DPR RI.

Kehadirannya hanya diwakili kuasa hukumnya saja.

Saat disinggung soal alasan kliennya menggugat cerai pria yang sudah menikahinya selama 29 tahun tersebut, Debi enggan mengungkapkannya.

Dia meminta masyarakat menghormati privasi kliennya.

"Kalau isi gugatan, materi gugatan, tentunya kita harus menghormati aturan yang berlaku ya. Karena di dalam pasal 80 ayat 2 Undang-undang Peradilan Agama, bahwasanya gugatan perceraian itu bersifat privat," tegasnya, dikutip dari YouTube Reyben Entertainment, Rabu.

"Jadi kita senantiasa harus menghormati aturan yang berlaku," tandasnya lagi.

Disinggung soal Lisa Mariana sebagai penyebab perceraian, Debi mengaku hal itu sudah masuk ke materi gugatan.

"Kalau terkait LM ya itu sudah masuk materi gugatan tentunya. Kita tidak bisa menyampaikan lebih dalam karena itu sudah menyangkut materi gugatan," cetus Debi.

Lewat Debi, Atalia hanya minta didoakan baik untuknya dan sang suami.

Baca juga: Sahabat Kaget saat Tahu Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia Praratya: Harusnya Bisa Lewati Badai

"Kalau untuk tuntutan, Bu Ata meminta saling mendoakan sajalah. Semoga yang terbaik untuk Ibu dan Bapak," tutup Debi.

Agenda Sidang Perdana Gugatan Cerai Atalia Praratya terhadap RK 

Sidang perdana gugatan cerai yang diajukan anggota DPR RI Atalia Praratya terhadap suaminya, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dijadwalkan digelar hari ini, di Pengadilan Agama Bandung, pada Rabu (17/12/2025). 

Perkara gugatan perceraian ini telah teregister dengan nomor perkara  6572/Pdt.G/2025/PA.Badg.

Tags:
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya
Ridwan Kamil
Atalia Praratya
Lisa Mariana
