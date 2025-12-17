Pesan Perpisahan Wardatina Mawa untuk Insanul Fahmi, Didoakan Berbahagia dengan Inara Rusli

Ringkasan Berita: Wardatina Mawa menyampaikan pesan perpisahan untuk Insanul Fahmi, sang suami yang bakal digugat cerai.

Dalam pesan itu, Mawa sekaligus mendoakan supaya Insanul nantinya bisa berbahagia hidup dengan Inara Rusli, istri siri barunya.

Ke depan, Mawa berjanji akan fokus untuk kehidupan baru bersama putra sematawayangnya.

TRIBUNNEWS.COM - Pesan perpisahan konten kreator asal Medan, Sumatera Utara untuk sang suami, Insanul Fahmi.

Pesan tersebut disampaikan Mawa saat menjadi bintang tamu dalam program Kajian Hati, Trans TV.

Di tengah rumah tangganya tengah menjadi sorotan karena sang suami, Insan diam-diam menikahi siri selebgram Inara Rusli.

Mawa menyampaikan ketegaran hatinya di hadapan publik, rela melepaskan sang suami bersama istri siri barunya.

Bahkan, ibu satu anak ini, tegas siap menggugat cerai Insan dalam waktu dekat, setelah proses hukum terkait dugaan perselingkuhan dan perzinaan selesai.

Dalam pesan singkatnya, Mawa sempat menyampaikan ungkapan terima kasih pada Insanul.

Lantaran selama tujuh tahun berumah tangga sejak 27 Januari 2019 itu, Mawa merasa dibimbing sebagai istri.

Pun ia sempat menilai Insan sebagai pribadi yang baik sekaligus imam saleh.

"Terima kasih ya atas tujuh tahunnya, kita bersama," ucap Mawa, dikutip dari YouTube Insertlive, Rabu (17/12/2025).

Lanjut, Mawa sekaligue mendoakan kebahagiaan Insan bersama istri siri barunya, Inara.

Nantinya ketiga sudah sah bercerai, Mawa akan memilih fokus pada sang putra dari pernikahannya dengan Insan.

Tak lupa, wanita yang dulu menikah di usia belia 19 tahun itu, juga berfokus mewujudkan harapan selama menikah dulu dengan Insan.

"Semoga bahagia ya kedepannya. Aku akan fokus untuk masa depan anak kita."

"Aku akan mewujudkan nadzor-nya kita dulu yang mungkin belum tercapai," lanjutnya.