Ari Lasso Putus dari Dearly Djoshua : Aku Perlu Rehat dari Semua Drama 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

Ringkasan Berita: Ari Lasso buka suara terkait hubungan asmaranya dengan Dearly Djoshua.

Ia menyatakan sudah berakhir hubungannya dengan sang kekasih.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Ari Lasso buka suara terkait hubungan asmaranya dengan Dearly Djoshua.

Dalam unggahan terbarunya di instagram, mantan vokalis Dewa 19 itu menyatakan sudah berakhir hubungannya dengan sang kekasih.

"Mungkin norak ya mengumumkan lewat IG. Tapi kebanggaan dan playground-mu adalah IG. Maka ya diumumin lewat IG sajalah. You deserve better than just (Kamu berhak mendapatkan lebih dari) orang/penyanyi daerah’," tulis Ari Lasso, dikutip Rabu (17/12/2025).

Bukan tanpa alasan, Ari Lasso menjelaskan sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan hubungan.

Pasalnya ia menilai Dearly lebih pantas mendapatkan sosok pria yang lebih baik darinya.

"Aku minta maaf, sepertinya kita tidak bisa bersama lagi. Kau perempuan yang hebat, sangat penolong, baik sama semua orang, dan aku bukan orang yang tepat untukmu," ungkapnya.

Dalam penjelasan lebih lanjut, pelantun lagu Perbedaan itu menyebut keputusan mengakhiri hubungan diambil karena ia merasa tidak dihargai.

Ia menyoroti tindakan Dearly yang beberapa kali menghapus unggahan kebersamaan mereka dari media sosial.

"Untuk kesekian kalinya kamu hapus postingan. Dari pertama di Bali, foto-foto konser lenyap, sampai b’day apel surprise. Klarifikasi kamu tentang aku ini orang baik dan sayang anak-anak juga akhirnya kamu hapus juga," tulis Ari Lasso.

Usai mengambil keputusan tersebut, Ari Lasso memilih untuk memusatkan perhatian pada kesehatan serta perjalanan kariernya.

Ia mengaku kondisi fisik dan mentalnya tengah menurun akibat konflik dalam hubungan asmara tersebut.

"Aku perlu rehat dari semua drama ini," tulis Ari Lasso.

Terakhir, Ari Lasso menyampaikan doa terbaik untuk kesehatan dan kebahagiaan Dearly Djoshua, serta berjanji akan menghapus seluruh foto kebersamaan mereka sebelum 31 Desember 2025.

Selain itu Ari Lasso juga sudah tidak lagi mengikuti akun Instagram Dearly Djoshua.