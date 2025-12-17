Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Ari Lasso Putus dari Dearly Djoshua : Aku Perlu Rehat dari Semua Drama 

Penyanyi Ari Lasso buka suara terkait hubungan asmaranya dengan Dearly Djoshua.  Ia menyatakan sudah putus dan ingin rehat dari semua drama.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Ari Lasso Putus dari Dearly Djoshua : Aku Perlu Rehat dari Semua Drama 
kolase/instagram
MESRA LAGI - Kisah cinta musisi Ari Lasso dan Dearly Djoshua kembali jadi sorotan. Usai dikabarkan putus, keduanya mesra lagi. Belum genap sebulan, Ari Lasso buka suara terkait hubungan asmaranya dengan Dearly Djoshua.  Ia menyatakan sudah putus dan ingin rehat dari semua drama. 

 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

Ringkasan Berita:
  • Ari Lasso buka suara terkait hubungan asmaranya dengan Dearly Djoshua.
  • Ia menyatakan sudah berakhir hubungannya dengan sang kekasih.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Ari Lasso buka suara terkait hubungan asmaranya dengan Dearly Djoshua. 

Dalam unggahan terbarunya di instagram, mantan vokalis Dewa 19 itu menyatakan sudah berakhir hubungannya dengan sang kekasih.

Baca juga: Reaksi Ari Lasso saat Ade Tya Bawa Dugaan Ancaman Dearly Djoshua ke Jalur Hukum, Tunjuk Pengacara 

"Mungkin norak ya mengumumkan lewat IG. Tapi kebanggaan dan playground-mu adalah IG. Maka ya diumumin lewat IG sajalah. You deserve better than just (Kamu berhak mendapatkan lebih dari) orang/penyanyi daerah’," tulis Ari Lasso, dikutip Rabu (17/12/2025).

Bukan tanpa alasan, Ari Lasso menjelaskan sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan hubungan. 

Rekomendasi Untuk Anda

Pasalnya ia menilai Dearly lebih pantas mendapatkan sosok pria yang lebih baik darinya.

Baca juga: Terseret Drama Cinta Ari Lasso dan Dearly, Adetya Putuskan Gelar Konferensi Pers demi Luruskan Fakta

"Aku minta maaf, sepertinya kita tidak bisa bersama lagi. Kau perempuan yang hebat, sangat penolong, baik sama semua orang, dan aku bukan orang yang tepat untukmu," ungkapnya.

Dalam penjelasan lebih lanjut, pelantun lagu Perbedaan itu menyebut keputusan mengakhiri hubungan diambil karena ia merasa tidak dihargai. 

Ia menyoroti tindakan Dearly yang beberapa kali menghapus unggahan kebersamaan mereka dari media sosial.

"Untuk kesekian kalinya kamu hapus postingan. Dari pertama di Bali, foto-foto konser lenyap, sampai b’day apel surprise. Klarifikasi kamu tentang aku ini orang baik dan sayang anak-anak juga akhirnya kamu hapus juga," tulis Ari Lasso.

Usai mengambil keputusan tersebut, Ari Lasso memilih untuk memusatkan perhatian pada kesehatan serta perjalanan kariernya. 

Ia mengaku kondisi fisik dan mentalnya tengah menurun akibat konflik dalam hubungan asmara tersebut.

"Aku perlu rehat dari semua drama ini," tulis Ari Lasso.

Terakhir, Ari Lasso menyampaikan doa terbaik untuk kesehatan dan kebahagiaan Dearly Djoshua, serta berjanji akan menghapus seluruh foto kebersamaan mereka sebelum 31 Desember 2025.

Selain itu Ari Lasso juga sudah tidak lagi mengikuti akun Instagram Dearly Djoshua.

 

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Ari Lasso
Dearly Joshua
Dewa 19
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas