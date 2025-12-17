Mediasi Diundur, Pihak Ridwan Kamil Sebut Ada Kemungkinan Atalia Praratya Cabut Gugatan Cerai

Ringkasan Berita: Sidang perdana perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya digelar pada Rabu (17/12/2025) di Pengadilan Agama Bandung.

Dalam sidang dinyatakan proses mediasi perceraian itu akan diundur.

Pihak Ridwan Kamil akui masih ada kemungkinan Atalia Praratya untuk mencabut gugatan.

TRIBUNNEWS.COM - Agenda sidang perceraian perdana antara anggota DPR RI Atalia Praratya menghadapi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah digelar pada Rabu (17/12/2025) di Pengadilan Agama Bandung.

Berdasarkan berita acara, agenda sidang perceraian pada Rabu ini mengenai pengecekan berkas dan mediasi.

Namun kedua belah pihak, baik Ridwan Kamil dan Atalia Praratya kompak tidak hadir.

Sehingga agenda mediasi sidang perceraian ditunda sampai 21 Januari 2026.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi mengharapkan agar kliennya dan Ibu Cinta, sapaan akrab Atalia untuk hadir pada sidang berikutnya.

"Tanggal 21 Januari (mediasi), mudah-mudahan ya (hadir sidang mediasi)."

"Lihat jadwalnya Bu Lia (Atalia) nggak sibuk, Pak RK nggak sibuk," terang Wenda Aluwi dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Lalu disinggung adakah kemungkinan Atalia mencabut gugatan, pihak Wenda Aluwi meyakini hal itu.

Menurutnya terkait berita acara perceraian, apabila pihak penggugat mencabut gugatan, secara langsung perkara itu bisa langsung berhenti.

"Masih ada kemungkinan itu (cabut gugatan). Karena ini adalah sidang masalah keluarga, perceraian."

"Misalnya gini, besok akan diputus oleh pengadilan, dicabut oleh penggugat bisa berhenti. Memang seperti itu hukum acaranya," jelasnya lagi.

Untuk itu pihaknya memohon doa terbaik demi keutuhan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia yang sudah dibina selama 29 tahun.

Apalagi Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, menyatakan tetap ingin mempertahankan pernikahannya sejak 7 Desember 1996, lalu.

"Kita doakan yang terbaik untuk para pihak ya."