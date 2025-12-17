Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya

Mediasi Diundur, Pihak Ridwan Kamil Sebut Ada Kemungkinan Atalia Praratya Cabut Gugatan Cerai

Pihak Ridwan Kamil sebut mediasi perceraian diundur sampai 21 Januari 2026, ungkap kemungkinan pihak Atalia cabut gugatan cerai.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Ayu Miftakhul
Editor: Salma Fenty
zoom-in Mediasi Diundur, Pihak Ridwan Kamil Sebut Ada Kemungkinan Atalia Praratya Cabut Gugatan Cerai
Istimewa
ATALIA PRARATYA - Atalia Praratya, Anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi Urusan Agama, Sosial, perlindungan Perempuan Anak dan Penanggulangan Bencana, dari Fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan Jawa Barat I - Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil, sidang mediasi diundur sampai 21 Januari 2026. 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Agenda sidang perceraian perdana antara anggota DPR RI Atalia Praratya menghadapi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah digelar pada Rabu (17/12/2025) di Pengadilan Agama Bandung.

Berdasarkan berita acara, agenda sidang perceraian pada Rabu ini mengenai pengecekan berkas dan mediasi.

Namun kedua belah pihak, baik Ridwan Kamil dan Atalia Praratya kompak tidak hadir.

Sehingga agenda mediasi sidang perceraian ditunda sampai 21 Januari 2026.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi mengharapkan agar kliennya dan Ibu Cinta, sapaan akrab Atalia untuk hadir pada sidang berikutnya.

Rekomendasi Untuk Anda

"Tanggal 21 Januari (mediasi), mudah-mudahan ya (hadir sidang mediasi)."

"Lihat jadwalnya Bu Lia (Atalia) nggak sibuk, Pak RK nggak sibuk," terang Wenda Aluwi dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Lalu disinggung adakah kemungkinan Atalia mencabut gugatan, pihak Wenda Aluwi meyakini hal itu.

Menurutnya terkait berita acara perceraian, apabila pihak penggugat mencabut gugatan, secara langsung perkara itu bisa langsung berhenti.

"Masih ada kemungkinan itu (cabut gugatan). Karena ini adalah sidang masalah keluarga, perceraian."

"Misalnya gini, besok akan diputus oleh pengadilan, dicabut oleh penggugat bisa berhenti. Memang seperti itu hukum acaranya," jelasnya lagi.

Baca juga: Pesan Atalia Praratya Jelang Sidang Cerai Perdana dengan Ridwan Kamil

Untuk itu pihaknya memohon doa terbaik demi keutuhan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia yang sudah dibina selama 29 tahun.

Apalagi Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, menyatakan tetap ingin mempertahankan pernikahannya sejak 7 Desember 1996, lalu.

"Kita doakan yang terbaik untuk para pihak ya."

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Halaman 1/2
12
Tags:
Atalia Praratya
Ridwan Kamil
cerai
Lisa Mariana
Meaningful
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas