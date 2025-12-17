Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Artis

Muak dengan Drama Percintaan, Ari Lasso Umumkan Putus hingga Unfollow Dearly Djoshua

Ari Lasso mulai muak dengan drama percintaannya bersama Dearly Djoshua. Akui sudah putus: kamu layak dapat yang lebih baik

Penulis: Siti Nurjannah Wulandari
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in Muak dengan Drama Percintaan, Ari Lasso Umumkan Putus hingga Unfollow Dearly Djoshua
Tribunnews/Fauzi Nur Alamsyah
ARI LASSO PUTUS - Penyanyi Ari Lasso hadir dalam acara pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise di hotel The St. Regis Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025).Ari Lasso mulai muak dengan drama percintaannya bersama Dearly Djoshua. Akui sudah putus: kamu layak dapat yang lebih baik 

Ringkasan Berita:
  • Ari Lasso mulai muak dengan drama percintaannya bersama Dearly Djoshua
  • Ia kesal sang kekasih berkali-kali menghapus postingan dan membagikan apapun di media sosial
  • Ari Lasso lantas mengumumkan hubungannya dengan Dearly Djoshua telah berakhir
  • Bahkan Ari Lasso kepergok unfollow Instagram Dearly

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Ari Lasso mulai menunjukkan reaksi muak dengan drama percintaannya bersama pengusaha Dearly Djoshua.

Hubungan dengan Dearly Djoshua sempat renggang setelah Ari Lasso kepergok mengirim pesan pada wanita lain bernama Ade Tya.

Keduanya bahkan sempat putus. Namun Ari Lasso berusaha membujuk Dearly untuk kembali.

Dearly yang baru pulang dari liburan pun menerima bujukan Ari Lasso. Keduanya kembali mesra.

Namun kini kisah asmara Ari Lasso dan Dearly Djoshua nampaknya benar-benar kandas.

Ari Lasso mengungkap Dearly kembali berulah dengan menghapus postingan bersama bahkan mengubah captions tentangnya.

"Utk kesekian x nya km hapus postingan, dari pertama di Bali, foto-foto konser-konser yg lenyap krn entah apa, sampe Bday apel surprise...

Dan masalah AD ( no turnin back), sy akui sy yg chat pertama (meski kyknya salah orang)," tulis @ari_lasso pada Selasa (16/12/2025).

"Lastnite dinner that u asked us to joint , u arrange us to take picture, u change the caption... w/out thinking aki2 tua galak ini pun punya perasaan."

(Makan malam tadi yang kamu ajak kami untuk ikut, kamu atur agar kami bisa berfoto bersama lalu mengubah captions fotonya tanpa memikirkan aki-aki tua galak ini pun punya perasaan)

Baca juga: Terseret Drama Cinta Ari Lasso dan Dearly, Adetya Putuskan Gelar Konferensi Pers demi Luruskan Fakta

Byk postingan yg aku bilang gak usah post (klarifikasi aku ini org baik sangat sayang anak2.. dll akhirnya km hapus jg... ketahuilah tujuan main IG mu sebelum tau tujuan hidupmu," lanjut Ari.

Pelantun lagu Hampa tersebut bahkan menyebut kelakuan Dearly norak dan hanya menjadi bahan candaan anak-anak.

Pria berusia 52 tahun tersebut sudah muak dengan drama percintaan bersama Dearly Djoshua.

Ia lebih memikirkan kondisi kesehatannya dan fokus berkarier di dunia musik seperti sedia kala.

"Im in bad condition, phisically dan psicology... high fever comes suddenly, my classic backpain.... i need to rest from this 'shitty drama'," lanjut @ari_lasso.

Halaman 1/3
123
Tags:
Kabar artis
Ari Lasso
Dearly Djoshua
Meaningful
