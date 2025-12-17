Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Andi Rianto Siap Meriahkan Batfest 2025, Akui Perdana Manggung dengan Magenta Orchestra di Luar Jawa

Komposer ternama Andi Rianto siap memberikan penampilan total di gelaran Batfest 2025. 

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Bayu I.P
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Andi Rianto Siap Meriahkan Batfest 2025, Akui Perdana Manggung dengan Magenta Orchestra di Luar Jawa
(Ho/Campus League)/Bayu Indra Permana
ANDI RIANTO BATFEST - Komposer Andi Rianto siap buka pengalaman manggung di luar pulau Jawa bersama Magenta Orchestra lewat Batfest 2025 di Batulicin, Kalimantan Selatan. Andi Rianto dalam jumpa pers Batfest 2025 di kawasan Kemang Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

Ringkasan Berita:

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komposer ternama Andi Rianto siap memberikan penampilan total di gelaran Batfest 2025

Bersama Magenta Orchestra, ia akan tampil untuk pertama kalinya di luar pulau Jawa, tepatnya di kawasan Batulici.

Ia juga menyebut festival ini sebagai ajang terbesar di luar Pulau Jawa yang pernah diikutinya bersama Magenta Orchestra. 

Baca juga: Iren Glory Nyanyi Lagu Guruku Tersayang Melly Goeslaw dengan Aransemen Beda, Libatkan Andi Rianto

Tak hanya soal skala acara, tetapi juga tentang kesempatan berbagi musik kepada masyarakat luas.

Rekomendasi Untuk Anda

“Buat saya ini pertama kali saya dan Magenta bermain di luar Pulau Jawa untuk festival sebesar ini,” ujar Andi Rianto di kawasan Kemang Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Andi menuturkan bahwa ini adalah kesempatan untuk berbagi kebahagiaan lewat musik orchestra ke ribuan penonton nantinya.

“Harus all out. Ini kesempatan. Di panggung besar bisa 80 ribu orang, buat saya penting banget, karena acara ini gratis," ucap Andi.

Baca juga: Gandeng Keisya Levronka Nyanyi Lagu Mengejar Matahari-nya Ari Lasso, Andi Rianto: Saya Suka Suaranya

"Menurut saya ini momen berbagi, apalagi musik dikemas dengan orchestra, jadi memberi perspektif lain,” tambahnya.

Di Batfest 2025, Andi Rianto juga akan menghadirkan kolaborasi spesial bersama sejumlah penyanyi papan atas Tanah Air, seperti Raisa, Lyodra, Angie Carvalho, Rony Parulian, dan Nyoman Paul. 

Kolaborasi ini akan menjadi salah satu suguhan utama di Royal Stage, panggung terbesar Batfest 2025.

Selain Andi Rianto, deretan artis nasional lintas genre siap memeriahkan festival yang mengusung tema “Feel The Beat, Live The Fest” ini. 

Nama-nama besar seperti Raisa, Rizky Febian, KOTAK Band, WALI, Lyodra, Marion Jola, Setia Band, J-Rocks, Ndarboy Genk, NDX AKA, hingga King Nassar dijadwalkan tampil di Royal Stage. 

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Pendidikan

Contoh Penulisan Deskripsi Penilaian Kokurikuler pada Rapor Semester 1 SD, SMP, SMA, Madrasah

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Andi Rianto
Batfest 2025
Magenta Orchestra
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas