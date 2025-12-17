Andi Rianto Siap Meriahkan Batfest 2025, Akui Perdana Manggung dengan Magenta Orchestra di Luar Jawa

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

Festival ini sebagai ajang terbesar di luar Pulau Jawa yang pernah diikutinya bersama Magenta Orchestra.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komposer ternama Andi Rianto siap memberikan penampilan total di gelaran Batfest 2025.

Bersama Magenta Orchestra, ia akan tampil untuk pertama kalinya di luar pulau Jawa, tepatnya di kawasan Batulici.

Ia juga menyebut festival ini sebagai ajang terbesar di luar Pulau Jawa yang pernah diikutinya bersama Magenta Orchestra.

Tak hanya soal skala acara, tetapi juga tentang kesempatan berbagi musik kepada masyarakat luas.

“Buat saya ini pertama kali saya dan Magenta bermain di luar Pulau Jawa untuk festival sebesar ini,” ujar Andi Rianto di kawasan Kemang Jakarta Selatan, Selasa (16/12/2025).

Andi menuturkan bahwa ini adalah kesempatan untuk berbagi kebahagiaan lewat musik orchestra ke ribuan penonton nantinya.

“Harus all out. Ini kesempatan. Di panggung besar bisa 80 ribu orang, buat saya penting banget, karena acara ini gratis," ucap Andi.

"Menurut saya ini momen berbagi, apalagi musik dikemas dengan orchestra, jadi memberi perspektif lain,” tambahnya.

Di Batfest 2025, Andi Rianto juga akan menghadirkan kolaborasi spesial bersama sejumlah penyanyi papan atas Tanah Air, seperti Raisa, Lyodra, Angie Carvalho, Rony Parulian, dan Nyoman Paul.

Kolaborasi ini akan menjadi salah satu suguhan utama di Royal Stage, panggung terbesar Batfest 2025.

Selain Andi Rianto, deretan artis nasional lintas genre siap memeriahkan festival yang mengusung tema “Feel The Beat, Live The Fest” ini.

Nama-nama besar seperti Raisa, Rizky Febian, KOTAK Band, WALI, Lyodra, Marion Jola, Setia Band, J-Rocks, Ndarboy Genk, NDX AKA, hingga King Nassar dijadwalkan tampil di Royal Stage.