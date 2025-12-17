Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Grup Musik Wijaya 80 Ngadu ke DJKI usai Lagu Terakhir Kali Dipakai Promosi Tanpa Izin

Grup musik Wijaya 80 menyambangi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (17/12/2025).

Penulis: M A.M.J
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Grup Musik Wijaya 80 Ngadu ke DJKI usai Lagu Terakhir Kali Dipakai Promosi Tanpa Izin
TRIBUNNEWS.COM/Bayu Indra Permana
ADUKAN PERTAMINA - Grup musik Wijaya 80 mengadu pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Mereka mengadukan dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh anak usaha Pertamina Patra Niaga. Lagu ini dipakai dalam materi promosi aplikasi MyPertamina di berbagai platform media sosial resmi perusahaan tersebut. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup musik Wijaya 80 menyambangi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (17/12/2025).

Sekitar pukul 12.00 WIB, terlihat dua personel Wijaya 80, Eriksen Jayanto dan Hezky Joe, keluar dari gedung DJKI. 

Baca juga: Kunci Gitar Terakhir Kali - Wijaya 80: Ku Menjaga Dirimu Hanya untuk Dimiliki yang Lain

Namun, Ardhito Pramono tidak terlihat hadir pada kesempatan tersebut.

Keduanya datang didampingi tim kuasa hukum dengan raut wajah serius. 

Kepada awak media, Eriksen dan Hezky mengungkapkan maksud dan tujuan kedatangan mereka ke DJKI, yakni mengadukan dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina Patra Niaga.

Laporan pengaduan tersebut dilayangkan setelah lagu mereka berjudul Terakhir Kali digunakan tanpa izin dalam materi promosi aplikasi MyPertamina di berbagai platform media sosial resmi perusahaan tersebut.

Kuasa Hukum Wijaya 80, Andhika Djemat, menjelaskan dugaan pelanggaran tersebut mencakup penggunaan hak cipta lagu ciptaan Hezky Joe serta hak master rekaman milik PT Suara Wijaya Abadi.

"Awal mulanya pemakaian lagu tanpa izin di akun TikTok resmi dari Pertamina Patra Niaga. Itu tanpa seizin dari pencipta lagu dan juga dari penyanyi selaku pemilik master, yaitu Wijaya 80," kata Andhika.

Sementara itu, Eriksen menjelaskan penggunaan lagu dalam konten tersebut bukanlah User Generated Content (UGC) biasa, melainkan materi yang telah melalui proses penyuntingan untuk tujuan komersial. 

Karena hal tersebut, keduanya mengadukan permasalahan ini ke DJKI.

Video promosi tersebut ditemukan tersebar di akun TikTok, Instagram, dan X (Twitter) resmi MyPertamina.

"Sebenarnya bukan dari UGC, jadi memang sudah diedit sama editornya. Emang udah di-overdub juga. Jadi sengaja di-download, terus diedit ulang," jelas Eriksen.

Konten video tersebut berisi parodi situasi keuangan seseorang di akhir bulan. 

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Wijaya 80
Pertamina
My Pertamina
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)
