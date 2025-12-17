Film Dokumenter Ra Ritek Raih Piala Citra, Novita Hardini: Bukti Film Lingkungan Diterima Publik

Ringkasan Berita: Film dokumenter tambang emas “Ra Ritek” meraih Piala Citra FFI 2025, menandai meningkatnya apresiasi publik terhadap film bertema lingkungan.

Anggota DPR RI Novita Hardini menilai capaian ini sebagai aspirasi baru masyarakat.

Novita mendorong pemerintah membangun ekosistem pendanaan ventura khusus industri film.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menilai kemenangan film dokumenter tambang emas Ra Ritek di ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2025 sebagai alarm keras atas kemarahan publik terhadap eksploitasi alam, sekaligus cermin absennya negara dalam mendukung industri kreatif nasional.

Antusiasme masyarakat terhadap film bertema lingkungan terus menunjukkan tren positif.

Ra Ritek, yang diproduseri Wahyu Adhi Nugroho dan disutradarai Alvina N.A, dinilai berhasil menangkap keresahan publik yang kian memuncak akibat kerusakan lingkungan dan minimnya kehadiran negara.

Menurut Novita, di balik geliat industri kreatif nasional yang semakin berkembang, negara justru belum hadir secara serius mendampingi para pelakunya, khususnya di sektor perfilman yang membawa pesan edukatif dan lingkungan.

"Pemerintah harus bisa hadir khususnya dalam memberikan insentif bagi para pelaku industri kreatif di sektor film, terlebih bagi para pelaku yang membawa tema edukasi pendidikan positif dalam setiap karyanya. Pemerintah perlu menciptakan ekosistem Ventura yang merata yang dikhususkan pada Industri Film." ujarnya kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Dia menegaskan, dukungan negara terhadap industri film nasional tidak bisa lagi bersifat parsial dan jangka pendek, seperti gelontoran KUR saja.

Rekomendasi Untuk Anda

"Namun butuh ekosistem pendanaan yang berkelanjutan yang dikelola secara profesional dan transparan." tegasnya.

Lebih lanjut, politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut industri kreatif memiliki hak yang sama dalam mengakses pendanaan Ventura sebagaimana sektor manufaktur.

Dia mencontohkan negara-negara seperti Korea Selatan, India, Tiongkok, dan Thailand yang telah lebih dahulu membangun ekosistem pendanaan perfilman secara serius.

"Negara-negara yang berhasil melakukan ekspor film besar-besaran sudah memiliki banyak pilihan ekosistem Ventura khusus perfilman sementara Indonesia belum ada. Pemerintah harus sadar, bahwa industri kreatif khususnya perfilman approachmentnya berbeda dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)." kata dia.

Soal isu lingkungan yang diangkat Ra Ritek, Novita menilai film tersebut mempertegas kondisi alam Indonesia yang semakin rapuh dan tidak lagi bisa ditawar.

"Mari kita renungkan selama 2025 ini. Hujan yang semestinya menjadi berkah bagi masyarakat, kini menjadi trauma besar. Banyak masyarakat takut ketika hujan datang, karena banyak hutan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya," kata dia.

Dia menekankan bahwa dukungan negara terhadap industri kreatif harus sejalan dengan agenda keberlanjutan lingkungan.

“Industri kreatif dan agenda lingkungan harus berjalan beriringan. Ketika karya kreatif mendapat ruang dan apresiasi, maka pesan pelestarian alam akan menjangkau publik lebih luas sekaligus membuka peluang ekonomi bagi para kreator,” kata dia.

Sebagai mitra kerja pemerintah di sektor perindustrian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, Novita memastikan Komisi VII DPR RI akan terus mendorong kebijakan industri kreatif berbasis keberlanjutan.