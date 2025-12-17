Tetangga Ungkap Hubungan Rumah Tangga RK dengan Atalia Praratya sebelum Adanya Gugatan Cerai

Ringkasan Berita: Hubungan rumah tangga Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya sebelum adanya gugatan cerai diungkap tetangga.

Ridwan Kamil dan Atalia Praratya disebut sebagai pasangan yang romantis dan tak pernah terdengar cekcok.

Pihak Ridwan Kamil bantah Lisa Mariana jadi penyebab retaknya rumah tangga kliennya dengan Atalia Praratya.

TRIBUNNEWS.COM - Terungkap hubungan rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya sebelum adanya gugatan cerai.

Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya kini tengah menghadapi proses perceraian.

Rumah tangga yang telah dibangun selama 29 tahun itu, kini terancam kandas di tengah jalan usai Atalia Praratya menggugat cerai Ridwan Kamil.

Kabar perceraian itu pun langsung menghebohkan publik.

Pasalnya, gugatan cerai ini diajukan Atalia Praratya ditengah ramainya kasus Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana.

Tetangga rumah Ridwan Kamil yang berada di Bandung, mengaku turut kaget ketika mendengar kabar perceraian.

Sebab menurut seorang tetangga yang tidak mau disebutkan namanya, selama ini hubungan rumah tangga Ridwan Kamil dengan Atalia terlihat baik-baik saja.

Bahkan pihaknya menyebut Ridwan Kamil dan Atalia juga kerap terlihat romantis, hingga dianggapnya sebagai pasangan yang serasi.

"Ya kaget juga sih, padahal mereka mesra banget, pokoknya pasangan couple goals gitu," ungkapnya, dikutip dari YouTube Cumicumi, Rabu (17/12/2025).

Ia mengakui, bahwa Ridwan Kamil dan Atalia selama ini dikenal ramah terhadap warga.

Soal percekcokan rumah tangga keduanya juga tak pernah terdengar.

"Ya baik mereka, ramah ya kalau ke warga, kalau ada warga ketemu sapaan gitu."

"Enggak (dengar cekcok), makanya kaget, nggak pernah kedengar gimana-gimana, tahu-tahu ada begini ya kaget juga," ucapnya.

Kini keduanya menghadapi proses cerai, ia sebagai tetangga hanya bisa mendoakan yang terbaik.

Ia berharap apapun keputusan nantinya memang menjadi yang terbaik untuk Ridwan Kamil dan Atalia.