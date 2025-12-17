Ulasan Film Avatar: Fire & Ash, Tiga Jam Lebih Dibuat Tegang Menyaksikan Kekacuan Pandora

Ringkasan Berita: Bagian ketiga film Avatar bakal tayang di bioskop

Durasi film 3 jam 15 menit

Selama durasi tersebut disuguhkan drama, konflik, dan scene peperangan yang epik, yang dijamin tak membosankan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Film Avatar kembali tahun ini dengan bagian ketiga lewat judul 'Avatar: Fire & Ash'.

Setelah film kedua dari waralaba Avatar, yakni Avatar: The Way Of Water. Rumah produksi 20 Century Studios bersama sang sutradara James Cameron seperti ketagihan membuat film berdurasi panjang.

Avatar: Fire & Ash kembali memiliki durasi yang mirip dengan film sebelumnya yakni 3 jam lebih, tepatnya sekira 3 jam 15 menit.

Tribunnews.com dapat kesempatan untuk menyaksikan film tersebut pertama kali sebelum resmi tayang di bioskop Indonesia hari ini, Rabu (17/12/2025).

Tulisan ini adalah ulasan dari film 'Avatar: Fire & Ash' yang fokusnya pada pengalaman menonton dan diupayakan tidak mengandung spoiler atau membahas alur cerita secara detail.

Rekomendasi Untuk Anda

Kesan menonton film tersebut selama tiga jam adalah absolute cinema bahkan bisa disebut absolute crazy.

Ada ketakutan jika film berdurasi tiga jam akan membawa kebosanan, apalagi di Indonesia film berdurasi sampai tiga jam tidak umum dan hanya terjadi di beberapa film luar yang tayang di Indonesia.

Namun, James Cameron rasanya berhasil membuat penonton di premiere night film Avatar: Fire & Ash, tetap duduk di kursinya masing-masing merasakan ketegangan alur cerita hingga peperangan di Pandora, planet tempat para Avatar hidup.

Tiga jam memang sangat cukup untuk menyajikan drama, konflik, dan scene peperangan yang epik. Selama menonton benar-benar tidak ada plot yang 'lompat', semua terjabarkan dengan detail.

James Cameron benar-benar memanfaatkan tiga jam bukan hanya 'memanjangkan' film tapi benar-benar menyajikan film yang komplet.

Seperti yang sudah beredar di trailer serta media sosial, film keriga Avatar ini menghadirkan satu suku baru yakni Ash alias abu yang disebut Mangkwan dan tinggal di dekat gunung vulkanik.

Suku itulah yang menjadi villian di filn Avatar kali ini, selain para ilmuan dan militer dari bumi yang datang ke Pandora untuk mengeksploitasi alam.

Selain karena buang air kecil, rasanya tidak ada gangguan selama tiga jam duduk menyaksikan perjuangan keluarga Sully mempertahankan tanah mereka.

Setiap scene fighting yang epik, berhasil mengundang tepuk tangan dan riuh penonton di dalam bioskop.