Kabar Artis

Kuasa Hukum Ari Lasso Buka Suara soal Permasalahan Dearly Djoshua dengan Ade Tya Terkait Pengancaman

Ramai permasalahan Dearly Djoshua dengan Ade Tya soal pengancaman, kuasa hukum penyanyi Ari Lasso buka suara.

Penulis: Ifan RiskyAnugera
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Tribunnews/Fauzi Nur Alamsyah
PENYANYI ARI LASSO - Ari Lasso saat ditemui di hotel The St. Regis Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025). Ramai permasalahan Dearly Djoshua dengan Ade Tya soal pengancaman, kuasa hukum penyanyi Ari Lasso buka suara. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Polemik kisah percintaan penyanyi Ari Lasso dengan Dearly Djoshua berujung melebar ke masalah hukum.

Masalah ini berawal dari seorang pengusaha asal Surabaya, Ade Tya yang mengaku mendapat ancaman dari Dearly Djoshua saat tengah berbalas pesan dengan Ari Lasso.

Karena merasa terancam, Ade Tya bakal menindaklanjuti masalah ini melalui jalur hukum.

Ari Lasso sendiri sebelumnya sudah buka suara mengenai permasalahan ini dan telah menunjuk Hendarsam Marantoko sebagai kuasa hukumnya.

Mantan vokalis band Dewa 19 itu, tak mau polemik ini menjadi berkepanjangan dan menyerahkan semua urusan kepada sang kuasa hukum.

Hendarsam meungkapkan, pihaknya kini masih berjaga-jaga jika nantinya ada laporan dari Ade Tya terhadap Dearly Djoshua soal dugaan pengancaman.

"Kita saat ini bersikap defensif  berjaga-jaga apabila memang ada upaya hukum yang dilakukan oleh Saudari AT terhadap Mbak Dearly," ungkap Hendarsam, dikutip dari YouTube Cumicumi, Rabu (17/12/2025).

Menurutnya, Ari Lasso pastinya juga bakal dikaitkan dalam permasalahan hukum tersebut.

"Mas Ari tentunya akan masuk ke dalam pusaran itu kan, jadi lebih ke arah sana," katanya.

Kini pihaknya tengah menunggu adanya laporan hukum dari Ade Tya.

Herdarsam memastikan pihaknya bakal bekerja secara profesional untuk mengawal kasus hingga tuntas agar tak ada polemik lagi.

Baca juga: Ari Lasso Akui Chat Adetya Lebih Dulu, Kini Tulis Curahan Hati Panjang untuk Dearly Djoshua: Norak

"Kita akan lihat ke depannya bagaimana."

"Kami akan bekerja secara profesional, tidak mau berpolemik," tuturnya.

Dia menilai masalah ini tak seharusnya dihadapi oleh Ari Lasso yang dikenal sebagai penyanyi besar dengan berbagai kiprahnya di industri musik Tanah Air.

"Mas Ari ini adalah penyanyi besar, tentunya mengurus masalah ini menurut saya terlalu remeh ya," ujarnya.

Kronologi Adanya Dugaan Ancaman

Halaman 1/4
1234
Tags:
Kabar artis
Meaningful
Ari Lasso
Dearly Djoshua
Ade Tya
