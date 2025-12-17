Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kabar Artis

Ari Lasso Kirim Chat ke Ade Tya Berujung Konflik dengan Dearly, Kuasa Hukum Singgung Kesalahpahaman

Kuasa hukum Ari Lasso sebut ada kesalahpahaman soal chat kliennya ke Ade Tya hingga berujung berkonflik dengan Dearly Djoshua.

Penulis: Ifan RiskyAnugera
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Ari Lasso Kirim Chat ke Ade Tya Berujung Konflik dengan Dearly, Kuasa Hukum Singgung Kesalahpahaman
Wartakota/Arie Puji
PENYANYI ARI LASSO - Ari Lasso saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (10/1/2023). Kuasa hukum Ari Lasso sebut ada kesalahpahaman soal chat kliennya ke Ade Tya hingga berujung berkonflik dengan Dearly Djoshua. 

Ringkasan Berita:
  • Kisah percintaan penyanyi Ari Lasso dengan Dearly Djoshua melebar ke masalah lain.
  • Kuasa hukum Ari Lasso jelaskan soal chat kliennya ke Ade Tya hingga berujung konflik dengan Dearly.
  • Sang kuasa hukum tegaskan chat tersebut tak berisikan godaan.

TRIBUNNEWS.COM - Nama penyanyi Ari Lasso tengah menjadi sorotan buntut adanya drama percintaannya dengan Dearly Djoshua.

Berawal dari masalah percintaan, polemik tersebut justru melebar ke jalur hukum.

Pasalnya, Dearly Djoshua disebut akan dilaporkan oleh pengusaha asal Surabaya, Ade Tya, terkait dugaan pengancaman.

Masalah tersebut berawal dari Ari Lasso yang sempat kirim chat ke Ade Tya hingga berujung konflik dengan Dearly Djoshua.

Ade Tya dibuat kaget lantaran mendapat pesan dari Dearly dengan nada tinggi hingga ancaman karena menuding telah menggoda Ari Lasso.

Merasa tak bersalah dan terancam, sahabat lama Ari Lasso itu berniat ingin menyelesaikan melalui jalur hukum.

Kuasa hukum Ari Lasso, Hendarsam Marantoko, menjelaskan soal konflik tersebut.

Hendarsam menyinggung adanya kesalahpahaman dari Dearly dalam menanggapi isi pesan tersebut.

"Ini ada kesalahpahaman di situ," ucap Hendarsam, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu (17/12/2025).

Ia mengatakan, isi pesan tersebut hanya sebuah chat biasa antara Ari dengan teman lamanya, Ade Tya.

Hendarsam memastikan, bahwa mentan vokalis Dewa 19 itu, memang dikenal ramah dan memiliki banyak teman.

Baca juga: Terseret Drama Cinta Ari Lasso dan Dearly, Adetya Putuskan Gelar Konferensi Pers demi Luruskan Fakta

"Itu biasa, Mas Ari bukan hanya laki-laki atau dengan perempuan, ya biasa dia dengan ini dengan itu. Orang ini kan memang ramah, ya biasa aja," ujarnya.

Hendarsam kemudian membenarkan kliennya yang pertama kali mengirim pesan kepada Ade Tya.

Namun ia menegaskan, pesan tersebut tak berisikan soal godaan.

Akan tetapi, hal itu malah disalahartikan oleh Dearly yang kala itu statusnya masih kekasih sang penyanyi.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Tags:
Kabar artis
Ade Tya
Dearly Djoshua
