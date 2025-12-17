Ari Lasso Kirim Chat ke Ade Tya Berujung Konflik dengan Dearly, Kuasa Hukum Singgung Kesalahpahaman

Ringkasan Berita: Kisah percintaan penyanyi Ari Lasso dengan Dearly Djoshua melebar ke masalah lain.

Kuasa hukum Ari Lasso jelaskan soal chat kliennya ke Ade Tya hingga berujung konflik dengan Dearly.

Sang kuasa hukum tegaskan chat tersebut tak berisikan godaan.

TRIBUNNEWS.COM - Nama penyanyi Ari Lasso tengah menjadi sorotan buntut adanya drama percintaannya dengan Dearly Djoshua.

Berawal dari masalah percintaan, polemik tersebut justru melebar ke jalur hukum.

Pasalnya, Dearly Djoshua disebut akan dilaporkan oleh pengusaha asal Surabaya, Ade Tya, terkait dugaan pengancaman.

Masalah tersebut berawal dari Ari Lasso yang sempat kirim chat ke Ade Tya hingga berujung konflik dengan Dearly Djoshua.

Ade Tya dibuat kaget lantaran mendapat pesan dari Dearly dengan nada tinggi hingga ancaman karena menuding telah menggoda Ari Lasso.

Merasa tak bersalah dan terancam, sahabat lama Ari Lasso itu berniat ingin menyelesaikan melalui jalur hukum.

Kuasa hukum Ari Lasso, Hendarsam Marantoko, menjelaskan soal konflik tersebut.

Hendarsam menyinggung adanya kesalahpahaman dari Dearly dalam menanggapi isi pesan tersebut.

"Ini ada kesalahpahaman di situ," ucap Hendarsam, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu (17/12/2025).

Ia mengatakan, isi pesan tersebut hanya sebuah chat biasa antara Ari dengan teman lamanya, Ade Tya.

Hendarsam memastikan, bahwa mentan vokalis Dewa 19 itu, memang dikenal ramah dan memiliki banyak teman.

"Itu biasa, Mas Ari bukan hanya laki-laki atau dengan perempuan, ya biasa dia dengan ini dengan itu. Orang ini kan memang ramah, ya biasa aja," ujarnya.

Hendarsam kemudian membenarkan kliennya yang pertama kali mengirim pesan kepada Ade Tya.

Namun ia menegaskan, pesan tersebut tak berisikan soal godaan.

Akan tetapi, hal itu malah disalahartikan oleh Dearly yang kala itu statusnya masih kekasih sang penyanyi.