Ammar Zoni Sudah Dipindah ke Lapas Cipinang, Kuasa Hukum Ungkap Kondisi Terkini sang Aktor

Ringkasan Berita: Aktor Ammar Zoni telah dipindahkan dari Lapas Nusakambangan ke Lapas Cipinang, Jakarta.

Kuasa hukum Ammar Zoni ungkap kondisi terkini sang aktor.

Ammar Zoni bakal dihadirkan langsung dalam sidang kasus dugaan peredaran narkoba.

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Ammar Zoni telah dipindahkan dari Lapas Nusakambangan ke Lapas Cipinang, Jakarta.

Ammar Zoni kini masih menghadapi proses hukum atas kasus dugaan peredaran narkoba di dalam penjara.

Sebelumnya, Ammar dan lima terdakwa lainnya hanya dihadirkan dalam sidang melalui daring atau online.

Hal tersebut karena Ammar dkk yang berada di penjara paling ketat, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Kini Ammar sudah dipindah ke Lapas Cipinang untuk nantinya bisa dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025) besok.

Kondisi terkini mantan suami artis Irish Bella itu pun diungkap oleh kuasa hukumnya, Jon Mathias.

Rekomendasi Untuk Anda

Ammar disebut dalam keadaan baik dan fisiknya terlihat lebih kurus dari sebelumnya.

"Alhamdulillah keadaan Ammar baik, besok tengok aja dia makin kurus dan makin ganteng," ungkap Jon, dikutip dari YouTube Reyben Entertainment, Rabu (17/12/2025).

Jon memastikan, kliennya besok bakal dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba.

"Besok jam sembilan dia udah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diberangkatkan dari sini jam setengah sembilan," kata Jon.

Ammar pun kini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi sidang.

Baca juga: Aditya Zoni Puji Kesetiaan Dokter Kamelia yang Selalu Dampingi Ammar Zoni Hadapi Kasus Narkoba

Dalam sidang besok, ayah dua anak itu, akan menanggapi keterangan dari saksi yang dihadirkan.

"Dia saat ini lebih mempersiap diri untuk sidang."

"Ya nanti Ammar akan mendengar apakah keterangan saksi ini benar apa tidak, pasti akan diminta tanggapannya," ujar Jon.

Kasus ini mencuat diketahui saat Ammar masih menjalani masa tahananya di Rutan Salemba atas kasus narkoba yang ketiga kalinya.