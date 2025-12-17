Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ammar Zoni Kirim Surat Cinta untuk Sang Kekasih Kamelia

Surat Ammar Zoni yang ditujukan kepada Kamelia, menjadi simbol kekuatan hubungan mereka dan sangat personal.

Editor: Willem Jonata
zoom-in Ammar Zoni Kirim Surat Cinta untuk Sang Kekasih Kamelia
Tribunnews.com/M Alivio Mubarak Junior
GEMBIRA - Kamelia, kekasih Ammar Zoni, ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025). Ia gembira hakim memerintahkan jaksa memindahkan Ammar dari Nusakambangan ke lapas di Jakarta dan mengikuti sidang secara langsung di PN Jakarta Pusat. 

TRIBUNNEWS.COM - Kamelia tak bisa menjenguk Ammar Zoni, sang kekasih, yang baru saja dipindahkan dari Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa tengah, ke Lapas Cipinang, Jakarta.

Penjenguk memang sengaja dibatasi oleh pihak berwenang. Pihak yang diperkenankan menjenguk Ammar Zoni, selaku terdakwa kasus peredaran narkoba di lapas, hanya kerabat dekat atau memiliki hubungan darah dan John Matias, kuasa hukumnya.

Tapi, Kamelia tak mempermasalahkan aturan tersebut.

"Aku pasti excited banget (jenguk). Tapi karena sudah peraturannya, enggak bisa. Sudahlah, enggak apa-apa. Di situ aja. Kita hormati," kata Kamelia, Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (17/12/2025).

Baca juga: Ammar Zoni Bakal Dihadirkan Dalam Sidang, Kuasa Hukum Harap Bisa Sampaikan Keterangan Secara Bebas

Meski tak bisa menjenguk, Kamelia sudah cukup senang mendapatkan surat cinta dari Ammar yang dititipkan kepada Jon 

Surat tersebut menjadi simbol kekuatan dan pesan personal yang sangat dinantikan Kamelia.

AMMAR ZONI DIPINDAH- Ekspresi berbeda ditunjukkan artis Ammar Zoni dipindahkan dari Nusakambangan, ke Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur. Senyumnya terlihat saat berada di Jakarta akhir pekan lalu.
AMMAR ZONI DIPINDAH- Ekspresi berbeda ditunjukkan artis Ammar Zoni dipindahkan dari Nusakambangan, ke Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur. Senyumnya terlihat saat berada di Jakarta akhir pekan lalu. (KOLASE/DOK TRIBUNNEWS.COM/DITJEN PAS)

"Aku juga belum baca isinya apa. Intinya, ya, dia cinta sama Bu Dokter," ucap Kamelia sembari tertawa kecil, menirukan pesan yang diterimanya.

Kamelia kemudian membaca dan sedikit membocorkan isi surat Ammar, yang ternyata berisi pesan penyemangat agar dirinya tidak kecewa lantaran gagal bertemu muka hari ini.

"Suratnya isinya, 'support ya. Jangan kecewa kalau aku enggak bisa masuk. Maksudnya takutnya dia (Amar) down atau apa. Makanya aku dikasih surat buat kehadirannya besok, cuma ketemu. Oke. Ya. Thank you' gitu," jelas Kamelia

Ammar Zoni dijadwalkan menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkotika di dalam lapas, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

Ini merupakan sidang tatap muka perdana Ammar dalam kasus tersebut.

Setidaknya, Kamelia antusias hadir di pengadilan untuk mendukung Ammar secara moril.

(Wartakotalive.com/ Ari Puji Waluyo)

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Ammar Zoni
Kamelia
kekasih Ammar Zoni
