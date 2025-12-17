Ammar Zoni Kirim Surat Cinta untuk Sang Kekasih Kamelia

TRIBUNNEWS.COM - Kamelia tak bisa menjenguk Ammar Zoni, sang kekasih, yang baru saja dipindahkan dari Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa tengah, ke Lapas Cipinang, Jakarta.

Penjenguk memang sengaja dibatasi oleh pihak berwenang. Pihak yang diperkenankan menjenguk Ammar Zoni, selaku terdakwa kasus peredaran narkoba di lapas, hanya kerabat dekat atau memiliki hubungan darah dan John Matias, kuasa hukumnya.

Tapi, Kamelia tak mempermasalahkan aturan tersebut.

"Aku pasti excited banget (jenguk). Tapi karena sudah peraturannya, enggak bisa. Sudahlah, enggak apa-apa. Di situ aja. Kita hormati," kata Kamelia, Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (17/12/2025).

Meski tak bisa menjenguk, Kamelia sudah cukup senang mendapatkan surat cinta dari Ammar yang dititipkan kepada Jon

Surat tersebut menjadi simbol kekuatan dan pesan personal yang sangat dinantikan Kamelia.

AMMAR ZONI DIPINDAH- Ekspresi berbeda ditunjukkan artis Ammar Zoni dipindahkan dari Nusakambangan, ke Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur. Senyumnya terlihat saat berada di Jakarta akhir pekan lalu. (KOLASE/DOK TRIBUNNEWS.COM/DITJEN PAS)

"Aku juga belum baca isinya apa. Intinya, ya, dia cinta sama Bu Dokter," ucap Kamelia sembari tertawa kecil, menirukan pesan yang diterimanya.

Kamelia kemudian membaca dan sedikit membocorkan isi surat Ammar, yang ternyata berisi pesan penyemangat agar dirinya tidak kecewa lantaran gagal bertemu muka hari ini.

"Suratnya isinya, 'support ya. Jangan kecewa kalau aku enggak bisa masuk. Maksudnya takutnya dia (Amar) down atau apa. Makanya aku dikasih surat buat kehadirannya besok, cuma ketemu. Oke. Ya. Thank you' gitu," jelas Kamelia.

Ammar Zoni dijadwalkan menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkotika di dalam lapas, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

Ini merupakan sidang tatap muka perdana Ammar dalam kasus tersebut.

Setidaknya, Kamelia antusias hadir di pengadilan untuk mendukung Ammar secara moril.

(Wartakotalive.com/ Ari Puji Waluyo)