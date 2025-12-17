Swazta Ingin Musiknya Jadi Teman Saat Merenung Sambil Menikmati Senja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Trio grup musik senja Swazta memperkenalkan enam lagu terbaru mereka.

Lagu utama berjudul “Di Bawah Langit Senja” menjadi signature track yang menggambarkan pertemuan antara harapan dan kenyataan dalam satu lini waktu, menghadirkan dua peristiwa yang dibalut melodi gitar ekspresif serta lirik reflektif.

Lagu lainnya, “Aku Masih Mencari”, mengangkat tema pencarian dari sebuah kekosongan yang belum terisi.

Selain itu, Swazta juga menghadirkan lagu “Selingkuhan”, “Ruang Kosong”, dan “Cinta Juli”.

Sementara itu, lagu keenam berjudul “Aku dan Kamu Mesra” menjadi trek paling romantis dengan harmonisasi vokal yang hangat serta atmosfer yang intim.

Menurut Swazta, keenam lagu tersebut diciptakan dengan harapan dapat menemani berbagai suasana pendengar.

"Kami ingin musik kami menjadi teman, baik saat seseorang sedang merenung, mencari ketenangan, atau menikmati langit sore dan momen santai para penikmat musik," kata Swazta kepada awak media, Rabu (17/12/2025).

"Musik kami bukan hanya untuk didengar, tapi juga dirasakan," lanjutnya.

Swazta digawangi oleh tiga musisi berpengalaman, yakni Panca sebagai lead guitar sekaligus vokalis, Ryo sebagai bassist dan backing vocal, serta RoyCo yang mengisi rhythm guitar dan backing vocal.

Seluruh lagu Swazta kini telah tersedia di berbagai platform musik streaming.

Lebih lanjut, Swazta kehadiran mereka dapat diterima pecinta musik Indonesia.

Mereka juga berharap lagu-lagunya dapat menemani di kala kesepian dan membuat senang.

(Tribunnews.com/ M Alivio Mubarak Junior)