Stres di Keramaian, Cinta Brian Pilih Tahun Baru di Rumah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Umumnya momen pergantian tahun dirayakan dengan meriah dalam sebuah pesta penuh keramaian. Banyak orang tumpah ruah merayakannya penuh suka cita disertai kembang api.

Namun, kekasih Gisella Anastasia ini justru memilih untuk di rumah saja.

"Kemungkinan besar di Jakarta juga," kata Cinta Brian di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Baca juga: Sinopsis Film Kuncen, Dibintangi Davina Karamoy hingga Cinta Brian, Tayang 6 November 2025

Menurutnya, tahun baru lebih seru bersama keluarga. Ia berencana menghabiskan momen tersebut dengan masak dan makan bersama orang terdekat.

"Kita juga bakalan, ya, paling masak-masak bareng, makan bareng. Karena Tahun Baru itu jujur ya, itu hal yang paling jarang aku aku rayain untuk keluar dari rumah," ujarnya.

GISEL DAN CINTA - Cinta Brian (kanan) mengungkapkan perasaannya beradu akting dengan sang adik, Junior Roberts pada 9 Februari 2023 kepada Wartakotalive.com. Gisella Anastasia (kiri) di Plaza Indonesia Mall, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019). Kini Gisel dan Cinta Brian dikabarkan dekat setelah keduanya datang bersama di pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier pada 8 Mei 2025 (Dokumentasi Wartakotalive.com/ Arie Puji Waluyo)

Pilihan tersebut bukan tanpa alasan. Cinta Brian mengaku kurang nyaman berada di tengah keramaian, terlebih saat suasana terlalu padat seperti perayaan tahun baru di ruang publik.

"Aku suka ngerayain Tahun Baru, suka banget, tapi di dalam rumah. Karena aku enggak bisa keramaian. Kayak terlalu ramai itu buat aku, ya, aneh," jelasnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Meski pekerjaannya sebagai artis menuntutnya bertemu banyak orang, keramaian yang tidak terkendali justru membuatnya merasa tertekan.

Ia bahkan mengaku bisa mengalami stres hingga kebingungan saat berada di situasi yang terlalu crowded.

"Memang aku kerjanya kayak gini, ketemu orang banyak. Cuman kalau crowded itu benar-benar buat aku stressful. Kadang-kadang aku bisa freeze kayak bingung mau ngomong apa," curhatnya.

Brian menambahkan, tempat yang ramai bukanlah ruang yang nyaman baginya.

"Buat aku ya bukan comfortable place. Dan Tahun Baru yang harusnya buat aku nyaman, ya, stay at home with my family pastinya, itu adalah impianku di Tahun Baru sih," tukasnya.

(Tribunnews.com/ M Alivio Mubarak Junior)