Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Stres di Keramaian, Cinta Brian Pilih Tahun Baru di Rumah

Menurut Brian, tahun baru lebih seru bersama keluarga. Ia berencana menghabiskan momen tersebut dengan masak dan makan bersama orang terdekat.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: M A.M.J
Editor: Willem Jonata
zoom-in Stres di Keramaian, Cinta Brian Pilih Tahun Baru di Rumah
Tribunnews.com/ Bayu Indra Permana
CINTA BRIAN GISELLA - Cinta Brian blak-blakan soal hubungan asmaranya dengan Gisella Anastasia yang belakangan jadi sorotan di media sosial. Cinta Brianditemui di kawasan Thamrin Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Umumnya momen pergantian tahun dirayakan dengan meriah dalam sebuah pesta penuh keramaian. Banyak orang tumpah ruah merayakannya penuh suka cita disertai kembang api.

Namun, kekasih Gisella Anastasia ini justru memilih untuk di rumah saja. 

"Kemungkinan besar di Jakarta juga," kata Cinta Brian di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Baca juga: Sinopsis Film Kuncen, Dibintangi Davina Karamoy hingga Cinta Brian, Tayang 6 November 2025

Menurutnya, tahun baru lebih seru bersama keluarga. Ia berencana menghabiskan momen tersebut dengan masak dan makan bersama orang terdekat.

"Kita juga bakalan, ya, paling masak-masak bareng, makan bareng. Karena Tahun Baru itu jujur ya, itu hal yang paling jarang aku aku rayain untuk keluar dari rumah," ujarnya.

GISEL DAN CINTA - Cinta Brian (kanan) mengungkapkan perasaannya beradu akting dengan sang adik, Junior Roberts pada 9 Februari 2023 kepada Wartakotalive.com. Gisella Anastasia (kiri) di Plaza Indonesia Mall, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019). Kini Gisel dan Cinta Brian dikabarkan dekat setelah keduanya datang bersama di pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier pada 8 Mei 2025
GISEL DAN CINTA - Cinta Brian (kanan) mengungkapkan perasaannya beradu akting dengan sang adik, Junior Roberts pada 9 Februari 2023 kepada Wartakotalive.com. Gisella Anastasia (kiri) di Plaza Indonesia Mall, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019). Kini Gisel dan Cinta Brian dikabarkan dekat setelah keduanya datang bersama di pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier pada 8 Mei 2025 (Dokumentasi Wartakotalive.com/ Arie Puji Waluyo)

Pilihan tersebut bukan tanpa alasan. Cinta Brian mengaku kurang nyaman berada di tengah keramaian, terlebih saat suasana terlalu padat seperti perayaan tahun baru di ruang publik.

"Aku suka ngerayain Tahun Baru, suka banget, tapi di dalam rumah. Karena aku enggak bisa keramaian. Kayak terlalu ramai itu buat aku, ya, aneh," jelasnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Meski pekerjaannya sebagai artis menuntutnya bertemu banyak orang, keramaian yang tidak terkendali justru membuatnya merasa tertekan. 

Ia bahkan mengaku bisa mengalami stres hingga kebingungan saat berada di situasi yang terlalu crowded.

"Memang aku kerjanya kayak gini, ketemu orang banyak. Cuman kalau crowded itu benar-benar buat aku stressful. Kadang-kadang aku bisa freeze kayak bingung mau ngomong apa," curhatnya.

Brian menambahkan, tempat yang ramai bukanlah ruang yang nyaman baginya. 

"Buat aku ya bukan comfortable place. Dan Tahun Baru yang harusnya buat aku nyaman, ya, stay at home with my family pastinya, itu adalah impianku di Tahun Baru sih," tukasnya.

 

(Tribunnews.com/ M Alivio Mubarak Junior)

 

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Cinta Brian
Gisella Anastasia
Gisel
Tahun Baru
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

15 Ide Seru Mengisi Libur Sekolah Natal dan Tahun Baru 2025/2026 di Rumah

15 Ide Seru Mengisi Libur Sekolah Natal dan Tahun Baru 2025/2026 di Rumah

Jadwal Operasional dan Harga Tiket Masuk Ancol Selama Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Jadwal Operasional dan Harga Tiket Masuk Ancol Selama Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas