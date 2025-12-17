Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Ringkasan Berita: Virgoun mengaku lelah selalu dikaitkan dengan mantan istri, Inara Rusli

Terlebih saat Inara Rusli saat ini terseret skandal dengan rumah tangga Mawa-Insanul Fahmi

Virgoun mengaku tengah mencari cara tak peduli dengan wanita yang sampai mati akan jadi ibu anak-anaknya

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Virgoun mengaku lelah selalu dikaitkan dengan mantan istri, Inara Rusli.

Inara Rusli saat ini menjadi bahan perbincangan setelah terseret skandal dalam rumah tangga selebgram Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi.

Inara Rusli dan Insanul Fahmi telah menikah siri meskipun status pernikahan pria tersebut masih bersama Mawa.

Kini skandal tersebut menyeret Inara Rusli dan Insan ke jalur hukum atas dugaan perzinaan.

Masalah yang menyelimuti Inara Rusli tak bisa lepas dari mantan suami, Virgoun.

Namanya sempat terseret diduga jadi orang yang mengirim bukti rekaman CCTV berisi kemesraan Inara dan Insan pada Mawa.

Rekomendasi Untuk Anda

Taka hanya itu, apapun yang dilakukan atau ditulis Virgoun di media sosial kerap dikaitkan dengan kasus Inara Rusli.

Kondisi itu membuat pelantun Diary Depresiku tersebut frustasi.

"Mau bikin caption yg bijak…

tapi ntar rame di capture terus di goreng..

bikin caption yg bujug aje dah mending," buka @virgoun_ pada Rabu (17/12/2025).

Baca juga: Meski Diduakan dengan Inara Rusli, Mawa Masih Puji Insanul Fahmi Suami Baik dan Imam Saleh

Ia menyadari kesalahan masa lalunya membuat rumah tangga dengan Inara kandas.

Namun Virgoun mengingatkan jika Inara Rusli adalah seorang wanita yang sudah dewasa dan memiliki hati nurani.

Pria berusia 39 tahun tersebut lelah selalu jadi pihak yang disalahkan atau diungkit-ungkit dosa masa lalunya.

"Owh iya buat kalian yg selalu bilang..”ini semua awal nya gara2 salah lu bang..kan lu duluan yg mulai ini semua dulu”

yes betul dulu gw salah..sampe detik ini masih gw menyesali semua itu kok..