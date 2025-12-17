Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kabar Artis

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Virgoun mengaku lelah selalu dikaitkan dengan mantan istri, Inara Rusli. Ia meminta saran agar terlepas dari bayang-bayang sang mantan

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Siti Nurjannah Wulandari
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue
Wartakota/Arie Puji dan Tribunnews.com/Bayu Permana
VIRGOUN DAN INARA - Potret Inara Rusli (kiri) di kawasan Senayan Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2025). Potret Virgoun (kanan) di Pengadilan Agama Jakarta Barat, Rabu (7/6/2023). Virgoun mengaku lelah selalu dikaitkan dengan mantan istri, Inara Rusli. Ia meminta saran agar terlepas dari bayang-bayang sang mantan 

Ringkasan Berita:
  • Virgoun mengaku lelah selalu dikaitkan dengan mantan istri, Inara Rusli
  • Terlebih saat Inara Rusli saat ini terseret skandal dengan rumah tangga Mawa-Insanul Fahmi
  • Virgoun mengaku tengah mencari cara tak peduli dengan wanita yang sampai mati akan jadi ibu anak-anaknya

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Virgoun mengaku lelah selalu dikaitkan dengan mantan istri, Inara Rusli.

Inara Rusli saat ini menjadi bahan perbincangan setelah terseret skandal dalam rumah tangga selebgram Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi.

Inara Rusli dan Insanul Fahmi telah menikah siri meskipun status pernikahan pria tersebut masih bersama Mawa.

Kini skandal tersebut menyeret Inara Rusli dan Insan ke jalur hukum atas dugaan perzinaan.

Masalah yang menyelimuti Inara Rusli tak bisa lepas dari mantan suami, Virgoun.

Namanya sempat terseret diduga jadi orang yang mengirim bukti rekaman CCTV berisi kemesraan Inara dan Insan pada Mawa.

Rekomendasi Untuk Anda

Taka hanya itu, apapun yang dilakukan atau ditulis Virgoun di media sosial kerap dikaitkan dengan kasus Inara Rusli.

Kondisi itu membuat pelantun Diary Depresiku tersebut frustasi.

"Mau bikin caption yg bijak…

tapi ntar rame di capture terus di goreng..
bikin caption yg bujug aje dah mending," buka @virgoun_ pada Rabu (17/12/2025).

Baca juga: Meski Diduakan dengan Inara Rusli, Mawa Masih Puji Insanul Fahmi Suami Baik dan Imam Saleh

Ia menyadari kesalahan masa lalunya membuat rumah tangga dengan Inara kandas.

Namun Virgoun mengingatkan jika Inara Rusli adalah seorang wanita yang sudah dewasa dan memiliki hati nurani.

Pria berusia 39 tahun tersebut lelah selalu jadi pihak yang disalahkan atau diungkit-ungkit dosa masa lalunya.

"Owh iya buat kalian yg selalu bilang..”ini semua awal nya gara2 salah lu bang..kan lu duluan yg mulai ini semua dulu”

yes betul dulu gw salah..sampe detik ini masih gw menyesali semua itu kok..

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Halaman 1/3
123
Tags:
Wardatina Mawa
Inara Rusli
Insanul Fahmi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas