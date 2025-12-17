Alasan Iko Uwais Garap Film 'Timur', Punya Kedekatan dengan Masyarakat Timur Meski Tak Lahir di Sana

Ringkasan Berita: Masyarakat Indonesia Timur yang telah lama menjadi bagian dari perjalanan hidup Iko Uwais

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Film 'Timur' yang menjadi debut aktor Iko Uwais sebagai sutradara akan tayang di bioskop Tanah Air.

Sebagai sutradara, Iko bukan sekadar menyuguhkan aksi berintensitas tinggi.

Iko menggarap film ini dari kedekatan emosionalnya dengan masyarakat Indonesia Timur yang telah lama menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.

Hal itulah yang menjadi alasan utama Iko menggarap 'Timur', film yang juga dibintanginya bersama Uwais Pictures,

“Cerita dalam film Timur lahir dari rasa cinta saya terhadap orang timur," ujar Iko Uwais di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

"Saya tumbuh besar bersama keluarga dari timur yang saya anggap sebagai keluarga sendiri. Dari situ saya melihat betapa kuatnya nilai persaudaraan yang mereka miliki,” ungkap Iko Uwais.

Kedekatan itulah yang mendorong Iko menghadirkan cerita laga yang lebih membumi dan emosional.

Menurutnya, film 'Timur' dirancang sebagai film laga yang tidak hanya keras dan brutal secara aksi, tetapi juga memiliki sisi kemanusiaan yang kuat.

“Lewat film ini, saya ingin membawakan film laga yang tidak hanya keras dan intens, tapi juga punya hati,” lanjutnya.

Iko mengatakan bahwa dirinya memang tak lahir atau berdarah Timur, namun ia punya kedekatan dengan masyarakat dari Timur Indonesia.

"Eh ya, kebetulan saya memang anak Betawi, keluarga Betawi, dan ada darah Sundanya juga. Cuma saya besar sama orang Timur. Saya besar sama orang Ambon," ucapnya.

"Jadi memang saya sangat tahu, sangat paham banget gesturnya, gerak-geriknya, emosionalnya, dan rasa saling menghormatinya orang Timur," jelas Iko.

Final trailer baru resmi dirilis, Timur menampilkan eskalasi konflik yang semakin kompleks.

Misi penyelamatan berisiko tinggi yang dijalani Timur berubah menjadi sangat personal ketika ia harus berhadapan dengan Apolo, sahabat lama yang kini berada di pihak lawan.