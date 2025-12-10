Hasil Klasemen Voli SEA Games 2025 Putri: Vietnam Digdaya di Puncak, Indonesia Tempel di Posisi Dua

Ringkasan Berita: Timnas Voli Putri Indonesia mengawali perjalanan di SEA Games 2025 dengan hasil gemilang mengalahkan Malaysia 3-0 (25-12, 25-12, 25-16).

Meski begitu, kemenangan itu belum cukup membuat Indonesia menempati posisi teratas di Pool B.

Vietnam meraih kemenangan besar atas Myanmar, 3-0 (25-9, 25-10, 25-6) dan berhak atas posisi lebih tinggi dibanding Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM - Hasil klasemen voli SEA Games 2025 putri menempatkan Indonesia berada di bawah Vietnam setelah menyelesaikan pertandingan pertama, Rabu (10/12/2025).

Indonesia, Vietnam dan Thailand kompak meraih kemenangan meyakinkan di laga pertama SEA Games 2025 putri.

Namun Vietnam menjadi tim paling superior di hari pertama dengan rasio poin 3 kali lebih besar dari lawannya di Indoor Stadium Huamark, Bangkok.

Timnas Voli Putri Indonesia mengawali perjalanan di SEA Games 2025 dengan hasil gemilang mengalahkan Malaysia. Megawati Hangestri dan kolega menang telak 3-0 (25-12, 25-12, 25-16).

Indonesia tampil sangat nyaman sejak awal laga. Kombinasi servis tajam, blok disiplin, serta variasi serangan Megawati membuat Malaysia kewalahan.

Dua set pertama bahkan berakhir dengan dominasi penuh 25-12. Sempat sedikit goyah di set ketiga, Indonesia tetap menyelesaikan perlawanan Malaysia dengan skor 25-16.

Megawati kembali menjadi pusat permainan serangan Indonesia. Ace, variasi pukulan, dan power spike darinya menjadi pembeda di momen-momen penting.

Kemenangan ini belum bisa membawa Indonesia ke posisi teratas pool B lantara di laga lainnya Vietnam juga menang, bahkan rasionya lebih besar.

Vietnam Paling Perkasa di Hari Pertama

Hasil lebih dominan ditorehkan Vietnam yang juga berada satu grup dengan Indonesia di Pool B.

Meski menurunkan banyak pemain pelapis dan mencadangkan bintang utama seperti Tran Thi Thanh Thuy, Vietnam membungkam Myanmar 3-0 (25-9, 25-10, 25-6).

Bich Thuy dan Kim Thanh yang menjadi tumpuan Vietnam membuat Myanmar tak kuasa untuk mengimbangi.

Bahkan di set ketiga, Vietnam hanya memberi enam poin untuk Myanmar, menjadi kemenangan paling telak di hari pembuka turnamen.

Kemenangan besar ini membuat Vietnam berada di pucuk pool B.

Thailand Mantap di Pool A