Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Hasil Klasemen Voli SEA Games 2025 Putri: Vietnam Digdaya di Puncak, Indonesia Tempel di Posisi Dua

Timnas voli putri Indonesia menang 3-0 atas Malaysia di laga pembuka SEA Games 2025. Indonesia menempati runner up sementara pool B, di bawah Vietnam.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Drajat Sugiri
zoom-in Hasil Klasemen Voli SEA Games 2025 Putri: Vietnam Digdaya di Puncak, Indonesia Tempel di Posisi Dua
Dok. SAVA Volley
VOLI PUTRI INDONESIA - Megawati Hangestri (tenga) merayakan poin yang didapat dalam pertandingan Voli SEA Games 2025 melawan Malaysia, Rabu (10/12/2025). Indonesia menang 3-0 atas Malaysia di laga pembuka SEA Games 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Timnas Voli Putri Indonesia mengawali perjalanan di SEA Games 2025 dengan hasil gemilang mengalahkan Malaysia 3-0 (25-12, 25-12, 25-16).
  • Meski begitu, kemenangan itu belum cukup membuat Indonesia menempati posisi teratas di Pool B.
  • Vietnam meraih kemenangan besar atas Myanmar,  3-0 (25-9, 25-10, 25-6) dan berhak atas posisi lebih tinggi dibanding Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM - Hasil klasemen voli SEA Games 2025 putri menempatkan Indonesia berada di bawah Vietnam setelah menyelesaikan pertandingan pertama, Rabu (10/12/2025).

Indonesia, Vietnam dan Thailand kompak meraih kemenangan meyakinkan di laga pertama SEA Games 2025 putri.

Namun Vietnam menjadi tim paling superior di hari pertama dengan rasio poin 3 kali lebih besar dari lawannya di Indoor Stadium Huamark, Bangkok.

Timnas Voli Putri Indonesia mengawali perjalanan di SEA Games 2025 dengan hasil gemilang mengalahkan Malaysia. Megawati Hangestri dan kolega menang telak 3-0 (25-12, 25-12, 25-16).

Indonesia tampil sangat nyaman sejak awal laga. Kombinasi servis tajam, blok disiplin, serta variasi serangan Megawati membuat Malaysia kewalahan. 

Dua set pertama bahkan berakhir dengan dominasi penuh 25-12. Sempat sedikit goyah di set ketiga, Indonesia tetap menyelesaikan perlawanan Malaysia dengan skor 25-16.

Rekomendasi Untuk Anda

Megawati kembali menjadi pusat permainan serangan Indonesia. Ace, variasi pukulan, dan power spike darinya menjadi pembeda di momen-momen penting. 

Kemenangan ini belum bisa membawa Indonesia ke posisi teratas pool B lantara di laga lainnya Vietnam juga menang, bahkan rasionya lebih besar. 

Baca juga:  Hasil Akhir Voli Putri SEA Games 2025: Megawati Cs Bungkam Malaysia 3 Set Langsung

Vietnam Paling Perkasa di Hari Pertama

Hasil lebih dominan ditorehkan Vietnam yang juga berada satu grup dengan Indonesia di Pool B.

Meski menurunkan banyak pemain pelapis dan mencadangkan bintang utama seperti Tran Thi Thanh Thuy, Vietnam membungkam Myanmar 3-0 (25-9, 25-10, 25-6).

Bich Thuy dan Kim Thanh yang menjadi tumpuan Vietnam membuat Myanmar tak kuasa untuk mengimbangi.

Bahkan di set ketiga, Vietnam hanya memberi enam poin untuk Myanmar, menjadi kemenangan paling telak di hari pembuka turnamen.

Kemenangan besar ini membuat Vietnam berada di pucuk pool B.

Thailand Mantap di Pool A

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Halaman 1/2
12
Tags:
Hasil Klasemen Voli SEA Games 2025 Putri
Klasemen Voli SEA Games 2025
Voli SEA Games 2025
Timnas Voli Putri Indonesia
Berita Voli
voli
Vietnam
Indonesia
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas