SEA Games 2025

Practice Makes Perfect, Cerita Alwi Farhan di Balik Kesuksesan Tim Bulutangkis Gilas Malaysia 3-0

Saat dalam posisi tertinggal, Alwi menyebut pesan dari pelatih menjadi kunci dirinya bisa bangkit dan fokus kembali,

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Practice Makes Perfect, Cerita Alwi Farhan di Balik Kesuksesan Tim Bulutangkis Gilas Malaysia 3-0
HO/IST/Dok: PBSI
PEMBUKA KEMENANGAN - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. Dia sukses membuka kemenangan bagi Indonesia di laga final SEA Games 2025 usai menaklukkan  Leong Jun Hao dengan skor:, 21-12, 21-19, Rabu (10/12/2025). 

Practice Makes Perfect, Cerita Alwi Farhan di Balik Kesuksesan Tim Bulutangkis Putra Gilas Malaysia 3-0
 
Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim bulutangkis beregu putra Indonesia berhasil meraih medali emas SEA Games 2025 setelah menang telak 3–0 atas Malaysia.

Tiga partai yang dimainkan dituntaskan dengan kemenangan meyakinkan oleh Alwi Farhan, pasangan Sabar/Reza, serta Moh Zaki Ubaidillah.

Hasil Final Badminton SEA Games 2025: Ubed Poin, Tim Putra Indonesia Raih Emas Ganyang Malaysia 3-0

Alwi Farhan mengawali kemenangan usai mengalahkan Leong Jun Hao dengan skor 21-12, 21-19.

Dalam laga tersebut, Alwi tampi solid.

Seusai laga, ia menyampaikan rasa syukur sekaligus kebanggaannya.

Terlebih pada babak semifinal kemarin, Alwi sempat mengalami kekalahan dari wakil Singapura.

“Alhamdulillah saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah SWT. Semoga kemenangan ini bisa membalaskan kekalahan saya kemarin,” ujar Alwi seusai laga.

“Pastinya saya mau menunjukan pride membawa nama Indonesia dan sebagai bangsa yang besar kita harus menunjukan mentalitas yang luar biasa,” sambungnya.

Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan
PEMBUKA KEMENANGAN - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. Dia sukses membuka kemenangan bagi Indonesia di laga final SEA Games 2025 usai menaklukkan  Leong Jun Hao dengan skor:, 21-12, 21-19, Rabu (10/12/2025).

Kunci Kebangkitan Seusai Tertinggal Poin

Alwi membeberkan bahwa laga final selalu berlangsung ketat.

Untung saja, tekad kuat dan kerja keras yang dilakukan membuat dirinya meraih kemenangan di laga ini.

“Pertandingan posisinya 50-50 tidak ada yang bisa dipungkiri, di final semua punya kesempatan yang sama. Saya mengambil tanggung jawab dan ya alhamdulillah semoga tim bisa berusaha keras dari awal dan menyumbangkan medali emas,” ujarnya.

Lebih lanjut, saat dalam posisi tertinggal, Alwi menyebut pesan dari pelatih menjadi kunci dirinya bisa bangkit dan fokus kembali,

Practice makes perfect, ketika saya tertinggal, koh Indra bilang apa yang sudah dipersiapkan di latihan ya ini lah keluarnya hari ini,” kata Alwi.

“Ini buah kerja keras saya, pelatih saya, psikolog, dan kedua orang tua saya yang menemani saya setiap hari. Semoga kemenangan saya ini bisa memicu kemenangan teman-teman yang lain,” katanya.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Alwi Farhan
Tim Bulutangkis Putra Indonesia
SEA Games 2025
