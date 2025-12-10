Jadwal Badminton SEA Games 2025 Perorangan: 9 Wakil Indonesia Berjuang di 16 Besar, Putri KW Untung

Ringkasan Berita: Jadwal badminton SEA Games 2025 perorangan bakal digelar di Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand, Kamis (11/12/2025) mulai pukul 10.00 WIB

Sebanyak sembilan wakil Indonesia akan berjuang di babak 16 besar

Sedangkan Putri Kusuma Wardani yang bermain di sektor tunggal putri otomatis lolos 16 besar lantaran mendapat undian bye

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal badminton SEA Games 2025 nomor perorangan bakal berlangsung besok, Kamis (11/12/2025) mulai pukul 10.00 WIB.

Di hari pertama perhelatan badminton SEA Games 2025 perorangan, akan langsung mempertandingkan babak 6 besar.

Bertempat di Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand, akan ada sembilan wakil Indonesia yang bakal melakoni babak 16 besar.

Mulai dari Alwi Farhan (tunggal putra), Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (ganda putra), hingga Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu (ganda campuran).

Sementara Putri Kusuma Wardani yang bermain di sektor tunggal putri ketiban untung lantaran mendapat undian bye.

Dengan mendapat undian bye, Putri KW yang berstatus unggulan kesatu otomatis lolos 8 besar tanpa keringat.

Sebelum melakoni nomor perorangan, Alwi dkk telah lebih dulu melakoni pertandingan beregu.

Tim beregu putra Indonesia berhasil membawa pulang medali emas SEA Games 2025 setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0.

Sedangkan tim beregu putri Indonesia harus puas dengan medali perak setelah kalah dari Thailand selaku tuan rumah dengan skor 1-3.

Harapannya, medali SEA Games 2025 kembali bisa diraih kontingen badminton Indonesia di nomor perorangan.

Di SEA Games 2023 yang saat itu digelar di Kamboja, kontingen badminton Indonesia nomor perorangan membawa pulang empat medali emas, dua perak, dan tiga perunggu.

Medali emas diraih tunggal putra Christian Adinata, ganda putra Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, dan ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Sementara untuk medali perak, diraih tunggal putra Chico Aura Dwi Wardoyo, dan ganda putri Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose.

Sedangkan medali perunggu, diraih ganda putra Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, serta tunggal putri Komang Ayu Cahya Dewi dan Ester Nurumi Tri Wardoyo.

Jadwal Badminton SEA Games 2025 Nomor Perorangan Babak 16 Besar

Kamis (11/12/2025)