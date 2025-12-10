Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Jadwal Badminton SEA Games 2025 Perorangan: 9 Wakil Indonesia Berjuang di 16 Besar, Putri KW Untung

Jadwal badminton SEA Games 2025 nomor perorangan bergulir Kamis (11/12/2025) mulai pukul 10.00 WIB, Putri KW otomatis lolos perempat final.

Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Drajat Sugiri
zoom-in Jadwal Badminton SEA Games 2025 Perorangan: 9 Wakil Indonesia Berjuang di 16 Besar, Putri KW Untung
Dok. PBSI
BADMINTON SEA GAMES - Aksi tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani alias Putri KW saat berlaga di pertandingan semifinal badminton beregu SEA Games 2025, Senin (8/12/2025). Jadwal badminton SEA Games 2025 nomor perorangan bergulir Kamis (11/12/2025) mulai pukul 10.00 WIB, Putri KW otomatis lolos 16 besar. 

Ringkasan Berita:
  • Jadwal badminton SEA Games 2025 perorangan bakal digelar di Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand, Kamis (11/12/2025) mulai pukul 10.00 WIB
  • Sebanyak sembilan wakil Indonesia akan berjuang di babak 16 besar
  • Sedangkan Putri Kusuma Wardani yang bermain di sektor tunggal putri otomatis lolos 16 besar lantaran mendapat undian bye

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal badminton SEA Games 2025 nomor perorangan bakal berlangsung besok, Kamis (11/12/2025) mulai pukul 10.00 WIB.

Di hari pertama perhelatan badminton SEA Games 2025 perorangan, akan langsung mempertandingkan babak 6 besar.

Bertempat di Gymnasium 4, Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand, akan ada sembilan wakil Indonesia yang bakal melakoni babak 16 besar.

Mulai dari Alwi Farhan (tunggal putra), Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (ganda putra), hingga Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu (ganda campuran).

Sementara Putri Kusuma Wardani yang bermain di sektor tunggal putri ketiban untung lantaran mendapat undian bye.

Dengan mendapat undian bye, Putri KW yang berstatus unggulan kesatu otomatis lolos 8 besar tanpa keringat.

Baca juga: Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Indonesia Urutan 2 dengan 5 Emas, 8 Perak, dan 7 Perunggu

Sebelum melakoni nomor perorangan, Alwi dkk telah lebih dulu melakoni pertandingan beregu.

Tim beregu putra Indonesia berhasil membawa pulang medali emas SEA Games 2025 setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0.

Sedangkan tim beregu putri Indonesia harus puas dengan medali perak setelah kalah dari Thailand selaku tuan rumah dengan skor 1-3.

Harapannya, medali SEA Games 2025 kembali bisa diraih kontingen badminton Indonesia di nomor perorangan.

Baca juga: Hasil Final Badminton SEA Games 2025: Ubed Poin, Tim Putra Indonesia Raih Emas Ganyang Malaysia 3-0

Di SEA Games 2023 yang saat itu digelar di Kamboja, kontingen badminton Indonesia nomor perorangan membawa pulang empat medali emas, dua perak, dan tiga perunggu.

Medali emas diraih tunggal putra Christian Adinata, ganda putra Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, dan ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Sementara untuk medali perak, diraih tunggal putra Chico Aura Dwi Wardoyo, dan ganda putri Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose.

Sedangkan medali perunggu, diraih ganda putra Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, serta tunggal putri Komang Ayu Cahya Dewi dan Ester Nurumi Tri Wardoyo.

Jadwal Badminton SEA Games 2025 Nomor Perorangan Babak 16 Besar

Kamis (11/12/2025) 

Halaman 1/2
12
Tags:
Jadwal Badminton SEA Games 2025 Perorangan
Jadwal Badminton SEA Games 2025
Badminton SEA Games 2025
Badminton
SEA Games 2025
Putri KW
Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani
Tribunnews
