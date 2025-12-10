Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Sosok Letda Muhammad Alfi Kusuma Prajurit TNI Atlet Taekwondo Peraih Medali Emas Sea Games 2025

Muhammad Alfi Kusuma, S.Or merupakan anggota TNI berpangkat Letda, berdinas di Batalyon Inf 840 / Golok Sakti Brigade 87 Salakanagara

Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Sosok Letda Muhammad Alfi Kusuma Prajurit TNI Atlet Taekwondo Peraih Medali Emas Sea Games 2025
HO/IST/HO/IST
EMAS PERDANA - Muhammad Alfi Kusuma (kanan) yang turun di nomor men's recognized poomsae team, cabang olahraga taekwondo menyumbangkan medali emas pertama buat Tim Indonesia di SEA Games Thailand 2025. 

Sosok Letda Muhammad Alfi Kusuma Prajurit TNI Atlet Taekwondo Peraih Medali Emas Sea Games 2025

Ringkasan Berita:
  • Tim beregu putra Taekwondo Indonesia (Alfi Kusuma, Hafizh Fachrur Rhozi, dan Muhammad Rizal) meraih medali emas pertama Indonesia di SEA Games 2025.
 
  • Perjalanan menuju emas mencakup kemenangan atas Myanmar di perempat final dan Malaysia di semifinal; capaian ini menjadi pencapaian terbaik tim poomsae putra Indonesia setelah.
 
  • Alfi Kusuma, diketahui adalah seorang prajurit TNI berpangkat Letnan Dua atau Letda.

Wahyu Aji/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim beregu putra Taekwondo Indonesia yang diperkuat oleh Muhammad Alfi Kusuma, Muhammad Hafizh Fachrur Rhozi, dan Muhammad Rizal, berhasil mempersembahkan medali emas pertama bagi Indonesia di ajang SEA Games 2025.

Bertanding di Fashion Island Shopping Mall, Bangkok, Rabu (10/12/2025), skuad Garuda tampil impresif pada nomor poomsae tim beregu putra, mencatatkan poin tertinggi dan memastikan posisi teratas.

Baca juga: Taekwondo Indonesia Pecah Telur di SEA Games 2025, Akhirnya Raih Emas Setelah Posisi 3 Melulu


Di babak final, Indonesia sukses mengalahkan Filipina, sementara Malaysia dan Thailand harus puas dengan medali perunggu bersama.


Sebelum mencapai partai puncak, tim Indonesia terlebih dahulu menyingkirkan Myanmar pada babak delapan besar, kemudian mengatasi Malaysia di babak semifinal.


Muhammad Alfi Kusuma, S.Or merupakan anggota TNI berpangkat Letda, berdinas di Batalyon Inf 840 / Golok Sakti Brigade 87 Salakanagara dengan jabatan Danton Perikanan / Kompi Peternakan.

“Alhamdulillah tim taekwondo berhasil meraih medali emas pertama untuk Tim Indonesia.Perasaan kami sangat bahagia dan terharu. Ini menjadi pecah telur bagi Indonesia, sekaligus buah dari latihan keras yang kami jalani,” kata Alfi usai pertandingan.


Lanjut Alfi, emas pertama taekwondo buat Tim Indonesia di SEA Games 2025 ini memiliki arti spesial.


Menurutnya, hasil ini menjadi sebuah pencapaian yang terbaik buat tim poomsae putra Indonesia sejauh ini.


“Emas ini sangat berarti. Selama ini kami selalu berada di posisi ketiga, dan akhirnya kami berhasil pecah telur meraih medali emas,” ujar Alfi.


“Di balik pencapaian ini, ada begitu banyak pengorbanan, waktu, jauh dari keluarga, dan rindu kepada orang-orang terkasih. Medali emas ini adalah hidup dan kebanggaan kami. Segalanya,”


“Bagi saya pribadi, medali emas ini untuk seluruh rakyat Indonesia yang selalu memberi dukungan dan kepercayaan kepada kami. Tentu juga untuk kedua orang tua kami, serta pelatih yang telah dengan sabar membimbing kami, meski dalam segala keterbatasan. Tanpa doa mereka, kami tidak mungkin berada di titik ini,” terangnya.


Alfi adalah salah satu dari anak didik Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Ketum PBTI)Letjen TNI Richard Tampubolon, S.H.,M.M.


Richard yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI menyampaikan apresiasi kepada tim beregu putra taekwondo Indonesia karena meraih medali emas pertama di ajang Sea Games 2025 Thailand. 

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Taekwondo
SEA Games 2025
Muhammad Alfi Kusuma
