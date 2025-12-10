Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025: Petanque Sumbang Emas, Indonesia Buntuti Thailand

Kemenangan Andri menjadi pencapaian penting bagi kontingen Indonesia, sekaligus mengukuhkan posisi cabang olahraga petanque

Penulis: Abdul Majid
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025: Petanque Sumbang Emas, Indonesia Buntuti Thailand
(Ho/Campus League)/dok: NOC Indonesia
PETANQUE SUMBANG EMAS - Atlet petanque Indonesia, Andri Irawan sukses meraih medali emas di nomor Men's Single Petanque setelah tampil gemilang pada pertandingan yang digelar di Valaya Alongkorn Rajabhat University under the royal patronage, Pathum Thani, Rabu (10/12/2025). 

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025: Petanque Sumbang Emas, Indonesia Buntuti Thailand

Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim Indonesia kembali menambah pundi-pundi medali emas di SEA Games Thailand 2025.

Perolehan medali emas Indonesia disumbangkan atlet petanque Indonesia, Andri Irawan.

Dia sukses meraih medali emas di nomor Men’s Single Petanque setelah tampil gemilang pada pertandingan yang digelar di Valaya Alongkorn Rajabhat University under the royal patronage, Pathum Thani, Rabu (10/12/2025).

Baca juga: Taekwondo Indonesia Pecah Telur di SEA Games 2025, Akhirnya Raih Emas Setelah Posisi 3 Melulu

Atas raihan ini, Indonesia untuk sementara mampu membuntuti Thailand di klasemen perolehan medali SEA Games 2025.

Thailand saat ini berada di puncak klasemen, sementara kontingen Indonesia menempati posisi kedua klasemen sementara.

Kemenangan Andri menjadi pencapaian penting bagi kontingen Indonesia, sekaligus mengukuhkan posisi cabang olahraga petanque sebagai salah satu andalan baru dalam perolehan medali SEA Games.

Andri menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terus memberikan doa dan dukungan.

“Terima kasih untuk semua warga Indonesia yang sudah mendukung kami, Tim Petanque Indonesia, dan bisa berhasil meraih satu emas. Dan masih banyak nomor, jadi kita masih berharap masih banyak emas yang kita perebutkan. Terima kasih sekali lagi,” ujar Andri.

Sementara itu, Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia, Bayu Priawan Djokosoetono, memberikan apresiasi tinggi atas penampilan Andri dan tim. Ia menegaskan bahwa kemenangan ini menunjukkan kualitas persiapan dan mental juang atlet Indonesia.

“Prestasi Andri membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan fokus selama persiapan membuahkan hasil,” ujar Bayu.

“Ini adalah dorongan besar bagi Tim Indonesia untuk menjaga momentum dan terus mengejar target medali. Kami bangga dan berharap nomor-nomor lainnya di petanque juga bisa mengikuti jejak emas ini,” sambungnya.

Bayu juga menambahkan bahwa kemenangan ini memperkuat optimisme Tim Indonesia di tengah ketatnya persaingan multi event tahun ini.

Dukungan publik di Tanah Air diharapkan menjadi energi tambahan bagi seluruh atlet yang sedang berjuang di berbagai cabang olahraga.

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
SEA Games 2025
Klasemen Medali SEA Games 2025
Petanque
