Profil Jason Donovan Yusuf: Atlet 18 Tahun Raih Emas SEA Games, Hentikan Dominasi Perenang Singapura

Ringkasan Berita: Jason Donovan Yusuf menjadi penyumbang emas kelima Indonesia di SEA Games 2025 setelah menjuarai nomor 100 meter gaya punggung putra.

Kemenangan Jason menghentikan dominasi 10 tahun perenang Singapura Quah Zheng Wen , yang selalu meraih emas sejak SEA Games 2015.

Di usia baru 18 tahun, Jason tampil sebagai wajah baru renang Indonesia dan berpeluang menambah medali dari nomor 50m punggung dan 50m bebas.

TRIBUNNEWS.COM - Perenang muda Indonesia Jason Donovan Yusuf sukses menyumbangkan medali emas untuk kontingen Merah Putih, Rabu (10/12/2025).

Turun di nomor 100 meter gaya punggung putra, Jason Donovan Yusuf melesat paling cepat ke dinding finis dengan catatan waktu 55,08 detik.

Prestasi ini bukan sekadar tambahan medali emas bagi Indonesia, tetapi juga mengakhiri dominasi perenang Singapura, Quah Zheng Wen.

Dalam kurun satu dekade terakhir, Quah Zheng Wen tak tersentuh saat turun di nomor tersebut.

Ia sebelumnya menyapu bersih emas 100m gaya punggung di lima edisi SEA Games, dari 2015, 2017, 2019, 2021 hingga 2023.

Namun, tahun ini tradisi itu terhenti, Quah harus puas dengan perunggu, dikalahkan Jason Donovan Yusuf.

Kemenangan ini menandai babak baru peta persaingan renang Asia Tenggara, khususnya untuk nomor punggung putra.

Siapa Jason Donovan Yusuf?

Jason adalah perenang asal Jakarta yang baru pertama kali tampil di SEA Games di tahun ini alias debut.

Meski pendatang baru, prestasinya bukan kejutan. Ia mulai mencuri perhatian dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh–Sumut, ketika masih berstatus siswa kelas XII IPS 2.

Pada PON 2024, Jason tampil luar biasa dengan koleksi: 2 Medali Emas (4x100m gaya bebas & 4x100m gaya ganti), 2 Medali Perak (50m bebas & 50m punggung), dan 2 Medali Perunggu (200m punggung & 100m punggung).

Jason juga memecahkan rekor nasional KU1 (16–18 tahun) nomor 50m punggung pada Mei lalu dengan catatan 25,47 detik, yang sebenarnya sudah cukup untuk meraih perak di SEA Games 2023.

Atlet lulusan SMA Tarsisius 1 Jakarta itu juga memecahkan rekor nasional KU 1 50m Gaya Bebas Putra dengan catatan waktu 22.80 detik.

Catatan ini memecahkan rekor lama miliknya atas namanya sendiri saat Sea Age tahun 2024, dengan waktu 22.99 detik.

Pada Asian Schools Games (ASG) 2024 lalu, Jason juga turut menyumbangkan dua emas dari dua nomor 50 meter punggung dan 50 bebas.

Target Berikutnya: Tambah Emas?

Usai meraih emas 100m punggung, Jason masih berpeluang untuk menambah perolehan medali emas dari nomor lainnnya.

Ia akan turun di nomor 50m gaya punggung dan 50m gaya bebas.

Dengan perkembangan waktu yang meningkat pesat dan performa yang stabil sejak PON 2024, peluang Jason menambah pundi medali terbuka lebar.

