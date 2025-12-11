Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Cerita Miring SEA Games 2025 Belum Berakhir, Thailand Bunyikan Alarm Bahaya bagi MotoGP 2026

Cerita miring SEA Games 2025 Thailand berupa mundurnya Kamboja merembet ke penyelenggaraan MotoGP 2026 di Buriram yang terancam batal.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Drajat Sugiri
zoom-in Cerita Miring SEA Games 2025 Belum Berakhir, Thailand Bunyikan Alarm Bahaya bagi MotoGP 2026
LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP
MOTOGP THAILAND 2026 - Pembalap Prima Pramac asal Spanyol Jorge Martin (kanan) memimpin balapan saat ia membalap Tissot Sprint pada Grand Prix MotoGP Thailand di Sirkuit Internasional Buriram di Buriram pada 28 Oktober 2023. Cerita miring SEA Games 2026 merembet ke penyelenggaraan seri perdana MotoGP 2026. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Thailand kembali menjadi sorotan, tidak sekadar sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games 2025, namun juga host balapan pembuka MotoGP 2026. Balapan perdana MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram, Thailand, kini terancam.

Pesta olahraga multi-event dua tahunan kawasan Asia Tenggara, atau SEA Games edisi ke-33 berlangsung di Thailand, di mana opening ceremony digelar, Selasa (9/12) malam WIB.

Gemerlap SEA Games 2025 sedikit meninggalkan kesan kurang baik, mengingat Kamboja memilih menarik seluruh atletnya yang berlaga di Thailand.

Komite Olimpiade Nasional Kamboja (NOCC) menarik seluruh atlet dari SEA Games 2025 pada Rabu (10/12) pagi.

Dalam pernyataan yang ditujukan kepada CEO Federasi SEA Games, Chaiyapak Siriwat, NOCC menyatakan kekhawatiran atas situasi keamanan yang terjadi. Konflik di wilayah perbatasan melibatkan Thailand dengan Kamboja.

Padahal sebelumnya, kontingan Kamboja sempat mengikuti upcara pembukaan SEA Games 2025.

Rekomendasi Untuk Anda

Selain itu, mundurnya Kamboja bisa merusak format standar olahraga yang di pertandingan karena jadi kekurangan peserta. Hal ini bisa meniadakan nomor pertandingan tertentu, yang berimbas pada absennya atlet negara lain yang sedianya sudah dipersiapkan bertanding.

Media Vietnam, Thanh Nien menyebut, Kamboja tidak hanya terancam sanksi berat dari otoritas olahraga Asia Tenggara, melainkan seluruh Asia bahkan dunia. 

Ancaman terberatnya tentu dilarang berpartisipasi di berbagai ajang, yang bisa memengaruhi perkembangan olahraganya.

Di tengah kondisi tersebut, Thailand juga tak lepas dari sorotan lain, perihal penyelenggaraan MotoGP 2026, di mana Sirkuit Buriram ditunjuk sebagai tuan rumah balapan pembuka.

Status MotoGP Thailand sebagai seri pembuka MotoGP 2026 belum jelas setelah Sirkuit Buriram menjadi lokasi pengungsian bagi korban banjir.

Thailand menjadi balapan pembuka MotoGP sejak 2025. Dengan pembaruan kontrak bersama MotoGP, MotoGP Thailand menjadi seri pertama hingga 2031 mendatang.

Akan tetapi, untuk musim 2026, pembukaan MotoGP di Sirkuit Buriram terancam karena trek tersebut menjadi lokasi pengungsian yang menampung 15 ribu korban banjir sejak November lalu.

Dikutip dari laman Motosan, Sirkuit Buriram saat ini semestinya menyelesaikan detail persiapan untuk MotoGP 2026.

Baca juga: Gempar Transfer Pembalap MotoGP 2027: Kemaruk Honda Duetkan Marquez & Martin, Bagnaia Ajek di Ducati

Akan tetapi, garasi, tribune, dan area VIP yang biasanya diperuntukkan bagi mekanik, driver, hingga tim berubah menjadi tempat berlindung sementara.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Halaman 1/2
12
Tags:
SEA Games 2025
SEA Games 2025 Thailand
Thailand
Kamboja
MotoGP 2026
MotoGP Thailand
Berita MotoGP
Sirkuit Buriram
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas