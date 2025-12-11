Cerita Miring SEA Games 2025 Belum Berakhir, Thailand Bunyikan Alarm Bahaya bagi MotoGP 2026

Ringkasan Berita: Cerita tak menyenangkan dari SEA Games 2025 merembet ke penyelenggaraan MotoGP 2026

MotoGP Thailand sebagai balapan pertama MotoGP 2026 terancam batal

Kondisi Sirkuit Buriram sebagai tempat pengungsian korban banjir menjadi penyebab MotoGP Thailand 2026 terancam batal

TRIBUNNEWS.COM - Thailand kembali menjadi sorotan, tidak sekadar sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games 2025, namun juga host balapan pembuka MotoGP 2026. Balapan perdana MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram, Thailand, kini terancam.

Pesta olahraga multi-event dua tahunan kawasan Asia Tenggara, atau SEA Games edisi ke-33 berlangsung di Thailand, di mana opening ceremony digelar, Selasa (9/12) malam WIB.

Gemerlap SEA Games 2025 sedikit meninggalkan kesan kurang baik, mengingat Kamboja memilih menarik seluruh atletnya yang berlaga di Thailand.

Komite Olimpiade Nasional Kamboja (NOCC) menarik seluruh atlet dari SEA Games 2025 pada Rabu (10/12) pagi.

Dalam pernyataan yang ditujukan kepada CEO Federasi SEA Games, Chaiyapak Siriwat, NOCC menyatakan kekhawatiran atas situasi keamanan yang terjadi. Konflik di wilayah perbatasan melibatkan Thailand dengan Kamboja.

Padahal sebelumnya, kontingan Kamboja sempat mengikuti upcara pembukaan SEA Games 2025.

Selain itu, mundurnya Kamboja bisa merusak format standar olahraga yang di pertandingan karena jadi kekurangan peserta. Hal ini bisa meniadakan nomor pertandingan tertentu, yang berimbas pada absennya atlet negara lain yang sedianya sudah dipersiapkan bertanding.

Media Vietnam, Thanh Nien menyebut, Kamboja tidak hanya terancam sanksi berat dari otoritas olahraga Asia Tenggara, melainkan seluruh Asia bahkan dunia.

Ancaman terberatnya tentu dilarang berpartisipasi di berbagai ajang, yang bisa memengaruhi perkembangan olahraganya.

Di tengah kondisi tersebut, Thailand juga tak lepas dari sorotan lain, perihal penyelenggaraan MotoGP 2026, di mana Sirkuit Buriram ditunjuk sebagai tuan rumah balapan pembuka.

Status MotoGP Thailand sebagai seri pembuka MotoGP 2026 belum jelas setelah Sirkuit Buriram menjadi lokasi pengungsian bagi korban banjir.

Thailand menjadi balapan pembuka MotoGP sejak 2025. Dengan pembaruan kontrak bersama MotoGP, MotoGP Thailand menjadi seri pertama hingga 2031 mendatang.

Akan tetapi, untuk musim 2026, pembukaan MotoGP di Sirkuit Buriram terancam karena trek tersebut menjadi lokasi pengungsian yang menampung 15 ribu korban banjir sejak November lalu.

Dikutip dari laman Motosan, Sirkuit Buriram saat ini semestinya menyelesaikan detail persiapan untuk MotoGP 2026.

Akan tetapi, garasi, tribune, dan area VIP yang biasanya diperuntukkan bagi mekanik, driver, hingga tim berubah menjadi tempat berlindung sementara.