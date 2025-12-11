Jadwal Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025: Mega Cs Lolos Semifinal, Thailand Tunggu Lawan

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal voli indoor putri SEA Games 2025 yang menggelar pertandingan di Stadium Huamark, Sports Authority of Thailand, Kamis (11/12). Timnas Voli Putri Indonesia bisa lolos ke semifinal hari ini.

Volimania Tanah Air dapat menyaksikan laga penentuan Timnas Voli Putri Indonesia ke semifinal SEA Games 2025, live Youtube MNC TV Sports secara gratis maupun platform streaming berbayar Vision+.

Cabor voli indoor SEA Games 2025 di sektor putri pada hari ke-2, Timnas Voli Putri Indonesia bakal menghadapi Myanmar pada jam 15.00 WIB.

Sukses memetik kemenangan di laga pertama, Megawati Hangestri dan kawan-kawan bertekad menang lagi.

Jika berhasil memetik kemenangan atas Myanmar, Timnas Voli Putri Indonesia bakal lolos ke semifinal Cabor bola voli putri SEA Games 2025.

Namun, mereka masih harus menang melawan Vietnam di laga terakhir untuk mengunci juara grup.

Rekomendasi Untuk Anda

Di atas kertas, Indonesia diperkirakan mampu meraih kemenangan atas Myanmar.

Pasalnya, secara kualitas pemain, Indonesia memiliki komposisi skuad yang lebih baik. Kehadiran Megawati Hangestri juga menambah kekuatan tim besutan Marcos Sugiyama.

Sepanjang sejarah SEA Games, Indonesia selalu menang atas Myanmar di cabor bola voli putri.

Bahkan, di pertemuan terakhir pada edisi 2023, Megawati Hangestri dan kawan-kawan menang 3 set langsung dengan skor 25-9, 25-9 dan 25-15.

Indonesia pun nyaris selalu menang dengan skor telak saat menghadapi Myanmar di SEA Games.

Satu-satunya laga Indonesia vs Myanmar yang berlangsung hingga 5 set adalah SEA Games 2017. Kala itu, Garuda Pertiwi menang susah payah dengan skor set 3-2.

Namun, melihat performa Indonesia dan Myanmar di laga pertama bola voli putri SEA Games 2025, peluang Indonesia menang cukup terbuka.

Apalagi, Marcos Sugiyama bakal memainkan tim terbaiknya seperti Megawati Hangestri, Mediol Yoku hingga Ersandrina Devega.

Sementara Myanmar di lain pihak bakal tampil dengan mayoritas pemain muda.

Baca juga: Bonus Medali Emas Timnas Voli Indonesia di SEA Games 2025 Menang dari Vietnam, Beda Rp367 Juta