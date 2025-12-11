Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Jadwal Badminton dan Voli Putri SEA Games 2025 Hari Ini 11 Desember, Megawati Cs Tantang Myanmar

SEA Games 2025 hari ini Kamis (11/12/2025) menampilkan berbagai cabor, termasuk dimulainya badminton perorangan hingga voli putri.

Penulis: Niken Thalia
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Dok. PBSI
BADMINTON SEA GAMES - Aksi pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani saat menghadapi Singapura pada babak semifinal beregu putra di SEA Games 2025, pada Senin (8/12/2025). Jadwal SEA Games 2025 hari ini Kamis (11/12/2025). (Foto Arsip Desember 2025). DOK/PBSI 

Ringkasan Berita:
  • Jadwal SEA Games 2025 hari ini ada dua cabor andalan kontingen Indonesia yang akan bertanding
  • Badminton perorangan dimulai, Putri Kusuma Wardani ketiban untung langsung lolos 8 besar
  • Voli Putri Indonesia melanjutkan perjuangan dengan main di laga kedua lawan Myanmar

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal SEA Games 2025 hari ini ada berbagai cabang olahraga (cabor) yang dilombakan dari kontingen Indonesia, Kamis (11/12/2025).

Cabor andalan seperti badminton akan memulai perlombaan nomor baru yakni perorangan setelah beregu telah selesai.

Badminton perorangan babak 16 besar hari ini akan menampilkan 9 wakil Indonesia, live iNews TV mulai pukul 10.00 WIB.

Di mana hasil badminton nomor beregu menempatkan tim putra yang berhasil meraih medali emas, tim putri segel perak.

Kini jagoan Merah-Putih akan kembali coba peruntungannya di nomor perorangan dengan menurunkan dua pemain tiap sektor.

Tunggal putra ada Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah alias Ubed yang akan diturunkan beraksi.

Lalu tunggal putri terdapat Putri Kusuma Wardani dengan status mentereng unggulan pertama, ditemani Kadek Dhinda.

Ganda putra ada Leo Carnando/Bagas Maulana dan Sabar Karyaman/Reza Pahlevi kompak berstatus unggulan.

Baca juga: Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Hari Ini: Indonesia Runner-up, Kans Banjir Emas di 14 Cabor

Nomor ganda putri mengandalkan Rachel Allessya/Febi Setianingrum dan Febriana Dwipuji/Meilysa Trias.

Terakhir di ganda campuran bakal ada Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu yang merupakan pasangan unggulan.

Keduanya akan ditemani rekan kompatriotnya yakni Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah.

Nama-nama tersebut akan tanding hari ini di 16 besar SEA Games 2025 kecuali Putri KW yang mendapat bye, auto ke 8 besar.

Di cabor lain, ada voli putri yang akan berjuang di laga kedua fase grup melawan Myanmar.

lihat fotoPEMBAWA BENDERA - Pemain voli Megawati Hangestri Pertiwi akan menjadi pembawa bendera Merah Putih di Opening Ceremony SEA Games Thailand 2025 yang digelar di Rajamanggala Stadium, Selasa (9/12/2025).
PEMBAWA BENDERA - Pemain voli Megawati Hangestri Pertiwi akan menjadi pembawa bendera Merah Putih di Opening Ceremony SEA Games Thailand 2025 yang digelar di Rajamanggala Stadium, Selasa (9/12/2025).

Megawati Hangestri dan kolega berhasil mengamankan kemenangan dalam partai pertama melawan Malaysia.

Kemenangan 3-0 dari tim putri Indonesia atas Malaysia diikuti rival terbesarnya, Vietnam saat bersua Myanmar.

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Super Skor

Hasil Medali Perunggu Bola Putri SEA Games: Puasa Gelar Indonesia Berlanjut

Nasional

Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

Tags:
SEA Games 2025
Jadwal SEA Games 2025 Hari Ini
Berita SEA Games 2025
Badminton
voli
Indonesia
Timnas Indonesia
