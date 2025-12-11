Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Media Malaysia Puji Putri KW, Gantikan Peran Gregoria, Jadi Tumpuan Indonesia di SEA Games 2025

Media Malaysia beri pujian kepada jagoan Indonesia, Putri Kusuma Wardani nomor tunggal putri yang jadi tumpuan di SEA Games 2025.

Penulis: Niken Thalia
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Media Malaysia Puji Putri KW, Gantikan Peran Gregoria, Jadi Tumpuan Indonesia di SEA Games 2025
dok: PBSI
PUTRI KUSUMA WARDANI - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani melaju ke babak final Australia Open 2025 usai menaklukkan Michelle Li asal Kanada melalui drama rubber game, 17-21, 21-16 dan 21-18 di Sydney Olympic Park, Sabtu (22/11/2025). Pujian media Malaysia untuk Putri KW. (Foto Arsip November 2025). Dok/PBSI 

Ringkasan Berita:
  • Performa mengesankan dari Putri Kusuma Wardani dapat sorotan dari media Malaysia saat melakoni gelaran SEA Games 2025 cabor badminton
  • Atlet yang akrab disapa Putri KW tersebut bermain cukup baik bahkan ketika mentas di partai final nomor beregu
  • Putri KW dinilai berhasil menggantikan peran Gregoria Mariska alias Jorji dan dinantikan kembali tuahnya di turnamen selanjutnya

TRIBUNNEWS.COM - Putri Kusuma Wardani yang merupakan jagoan Indonesia dari nomor tunggal putri badminton, tampil mengesankan dalam gelaran SEA Games 2025 Thailand.

Media Malaysia, The Star, beri pujian kepada atlet jebolan PB Exist tersebut karena menunjukkan penampilan apik ketika menjadi andalan Merah-Putih dalam badminton SEA Games 2025.

Dalam judul artikel terbarunya, Putri layak dapat sorotan ketika momentum apiknya sepanjang tahun 2025 ini mengantarkannya masuk sebagai pemain elite dunia.

"Putri (Kusuma Wardani) Terlahir untuk Jadi Sorotan, Sukses sebagai Pemain Top Indonesia," tulis media tersebut.

Menjadi pemain nomor satu di negara yang gila bulu tangkis seperti Indonesia bisa terasa berat, tetapi atlet tunggal putri yang sedang naik daun, Putri Kusuma, tampak terlahir untuk peran tersebut.

Putri KW menggantikan posisi peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024, Gregoria Mariska, yang saat ini berada di peringkat 10 dunia.

Catatan epic Putri KW yakni berhasil mencapai peringkat tertinggi dalam kariernya, yaitu peringkat 7 dunia, tahun 2025 ini, melewati Gregoria.

BADMINTON SEA GAMES - Aksi tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani alias Putri KW saat berlaga di pertandingan semifinal badminton beregu SEA Games 2025, Senin (8/12/2025).
BADMINTON SEA GAMES - Aksi tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani alias Putri KW saat berlaga di pertandingan semifinal badminton beregu SEA Games 2025, Senin (8/12/2025).

Kompatriot Kadek Dhinda secara mengesankan mampu melawan prediksi mustahil soal dia di Kejuaraan Dunia 2025 berujung meraih medali perunggu.

Pada Piala Sudirman bulan Mei 2025, Putri harus memikul harapan negaranya di nomor tunggal putri karena ketidakhadiran Gregoria yang sakit.

Beban tersebut dijawab oleh Putri KW dengan baik dan membantu Indonesia meraih medali perunggu.

Penampilan Putri yang konsisten membuatnya mendapatkan tempat di ajang bergengsi BWF World Tour Finals untuk pertama kalinya.

Ia terus menegaskan statusnya sebagai pemain nomor satu di Indonesia ketika ia menyumbang poin pertama bagi Indonesia melawan tuan rumah Thailand di final beregu putri SEA Games 2025.

Turun dalam partai pertama, ia meraih kemenangan 21-8, 13-21, 21-16 atas pemain peringkat 6 dunia, Pornpawee Chochuwong, kemarin Rabu (10/12).

Sayangnya, upaya Putri KW berakhir sia-sia setelah Thailand berhasil membalik keadaan dan menang 3-1, sehingga meraih medali emas.

Baca juga: Hasil Drawing Badminton SEA Games 2025 Nomor Perorangan: Putri KW Unggulan Pertama

Pasangan dadakan Benyapa Aimsaard/Supissara Paewsampran mengalahkan Rachel Allesya/Febi Setiangrum 21-18, 11-21, 21-18 di partai ganda pertama untuk menyamakan kedudukan bagi Thailand.

Halaman 1/2
12
Tags:
SEA Games 2025
Malaysia
Putri KW
Gregoria Mariska
Berita SEA Games 2025
Badminton
Wakil Indonesia
