SEA Games 2025

Live Score Badminton SEA Games 2025 Hari Ini: Putri KW Lolos 8 Besar Tanpa Bertanding

9 wakil Indonesia berjuang di 16 besar Badminton SEA Games 2025, Putri KW ketiban untung langsung lolos 8 besar tanpa bertanding.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Niken Thalia
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Tribunnews/Jeprima
SEMIFINAL INDONESIA OPEN - Pasangan pebulutangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melawan pasangan ganda putra Malaysia Man Wei Chong dan Tee Kai Wun pada babak semifinal Kapal Api Indonesia Open 2025 di Jakarta, Sabtu (7/6/2025). 9 wakil Indonesia main di 16 besar badminton SEA Games 2025. Tribunnews/Jeprima 

Ringkasan Berita:
  • Live score hasil badminton SEA Games 2025 hari ini ada 9 wakil Indonesia yang berjuang
  • Sabar Karyaman/Reza Pahlevi dan kolega akan berjuang demi tembus ke perempat final
  • Putri Kusuma Wardani alias Putri KW ketiban untung, lolos 8 besar tanpa bertanding

TRIBUNNEWS.COM - Live score badminton SEA Games 2025 nomor perorangan langsung melombakan babak 16 besar, Kamis (11/12/2025).

Berlangsung di Thamasat Rangsit Gymnasium 4, Bangkok, Thailand, sebanyak 9 wakil Indonesia akan berjuang lolos ke babak delapan besar.

Kecuali Putri Kusuma Wardani, jagoan dari nomor tunggal putri yang ketiban untung langsung tembus perempat final tanpa bertanding.

Ini karena hasil drawing menunjukkan Putri KW sebagai unggulan pertama mendapat bye dan auto lolos ke babak 8 besar.

Putri KW masih menanti lawan di babak 8 besar nanti dengan menunggu hasil babak 16 besar badminton SEA Games 2025 hari ini.

Baca juga: Hasil Drawing Badminton SEA Games 2025 Nomor Perorangan: Putri KW Unggulan Pertama

Pemenang dari duel antara Karupathevan Letshanaa (Malaysia) dan Yue Yann Jaslyn Hooi (Singapura) akan jadi lawan Putri KW di 8 besar,

Sembilan wakil Indonesia, yakni Sabar Karyaman/Reza Pahlevi, Alwi Farhan, hingga Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu akan berjuang dulu.

Ada juga andalan lain seperti Rachel Allessya/Febi Setianingrum hingga pemain muda Ni Kadek Dhinda mengais asa ke 8 besar.

Harapannya sembilan wakil Indonesia yang berjuang ke perempat final bisa menyusul Putri KW agar membuka peluang panen medali.

SELEBRASI PUTRI KW - Ganda putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani alias Putri KW melakukan selebrasi ketika dirinya berhadapan dengan Pornpawee Chochuwong (Thailand) perempat final Sudirman Cup 2025 di Xiamen Fenghuang Gymnasium, China, pada 2 Mei 2025. (Dok. PBSI)
SELEBRASI PUTRI KW - Ganda putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani alias Putri KW melakukan selebrasi ketika dirinya berhadapan dengan Pornpawee Chochuwong (Thailand) perempat final Sudirman Cup 2025 di Xiamen Fenghuang Gymnasium, China, pada 2 Mei 2025. (Dok. PBSI)

Adapun syarat meraih medali yakni wajib mencapai babak semifinal untuk menyegel perunggu, jika perak atau emas wajib ke final.

Pertandingan 16 besar badminton SEA Games 2025 dimulai pukul 10.00 WIB, namun wakil Indonesia akan bertanding sekira pukul 10.35 WIB.

Badminton Lovers bisa menyaksikan gelaran badminton SEA Games 2025 lewat iNews TV atau pantau lewat tautan berikut ini.

Live Score Badminton SEA Games 2025

Link >>>

Link >>>

Link >>>

Jadwal Badminton SEA Games 2025 16 Besar

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Bisnis

Promo Indomaret, Alfamart, Superindo 18 Desember: Minyak Goreng Rp30.000/2L, Deterjen Cair Rp8.900

SEA Games 2025
Live Score Badminton
Live Score Hasil
Badminton
Badminton SEA Games 2023
Putri KW
Wakil Indonesia
