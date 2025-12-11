Live Score Badminton SEA Games 2025 Hari Ini: Putri KW Lolos 8 Besar Tanpa Bertanding

Ringkasan Berita: Live score hasil badminton SEA Games 2025 hari ini ada 9 wakil Indonesia yang berjuang

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi dan kolega akan berjuang demi tembus ke perempat final

Putri Kusuma Wardani alias Putri KW ketiban untung, lolos 8 besar tanpa bertanding

TRIBUNNEWS.COM - Live score badminton SEA Games 2025 nomor perorangan langsung melombakan babak 16 besar, Kamis (11/12/2025).

Berlangsung di Thamasat Rangsit Gymnasium 4, Bangkok, Thailand, sebanyak 9 wakil Indonesia akan berjuang lolos ke babak delapan besar.

Kecuali Putri Kusuma Wardani, jagoan dari nomor tunggal putri yang ketiban untung langsung tembus perempat final tanpa bertanding.

Ini karena hasil drawing menunjukkan Putri KW sebagai unggulan pertama mendapat bye dan auto lolos ke babak 8 besar.

Putri KW masih menanti lawan di babak 8 besar nanti dengan menunggu hasil babak 16 besar badminton SEA Games 2025 hari ini.

Baca juga: Hasil Drawing Badminton SEA Games 2025 Nomor Perorangan: Putri KW Unggulan Pertama

Pemenang dari duel antara Karupathevan Letshanaa (Malaysia) dan Yue Yann Jaslyn Hooi (Singapura) akan jadi lawan Putri KW di 8 besar,

Rekomendasi Untuk Anda

Sembilan wakil Indonesia, yakni Sabar Karyaman/Reza Pahlevi, Alwi Farhan, hingga Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu akan berjuang dulu.

Ada juga andalan lain seperti Rachel Allessya/Febi Setianingrum hingga pemain muda Ni Kadek Dhinda mengais asa ke 8 besar.

Harapannya sembilan wakil Indonesia yang berjuang ke perempat final bisa menyusul Putri KW agar membuka peluang panen medali.

lihat foto SELEBRASI PUTRI KW - Ganda putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani alias Putri KW melakukan selebrasi ketika dirinya berhadapan dengan Pornpawee Chochuwong (Thailand) perempat final Sudirman Cup 2025 di Xiamen Fenghuang Gymnasium, China, pada 2 Mei 2025. (Dok. PBSI)

Adapun syarat meraih medali yakni wajib mencapai babak semifinal untuk menyegel perunggu, jika perak atau emas wajib ke final.

Pertandingan 16 besar badminton SEA Games 2025 dimulai pukul 10.00 WIB, namun wakil Indonesia akan bertanding sekira pukul 10.35 WIB.

Badminton Lovers bisa menyaksikan gelaran badminton SEA Games 2025 lewat iNews TV atau pantau lewat tautan berikut ini.

Link >>>

Link >>>

Link >>>

Jadwal Badminton SEA Games 2025 16 Besar