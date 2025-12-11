Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Update Hasil Badminton SEA Games 2025: Beda Nasib Jafar/Felisha & Amri/Nita, 4 Wakil Indonesia Lolos

Update hasil SEA Games 2025 dari cabor bulu tangkis kategori perorangan yang berlangsung hari ini, Kamis (11/12/2025).

Penulis: Dwi Setiawan
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Instagram @badminton.ina
AKSI JAFAR/FELISHA - Pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu, saat tampil di turnamen China Open 2025. Update hasil SEA Games 2025 dari cabor bulu tangkis kategori perorangan yang berlangsung hari ini, Kamis (11/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Update hasil SEA Games 2025 dari cabor bulu tangkis kategori perorangan yang berlangsung hari ini, Kamis (11/12/2025).
  • Setidaknya sudah ada lima wakil Indonesia yang sudah bermain di babak 16 besar SEA Games 2025 hari ini.
  • Empat wakil berhasil melaju ke perempat final, sementara satu wakil dari ganda campuran tersingkir.

TRIBUNNEWS.COM - Update hasil SEA Games 2025 dari cabor bulu tangkis kategori perorangan yang berlangsung hari ini, Kamis (11/12/2025), empat wakil Indonesia memastikan lolos ke babak perempat final.

Setidaknya sudah ada lima wakil Indonesia yang sudah bermain di babak 16 besar SEA Games 2025 hari ini.

Dua wakil yang membuka perjuangan Indonesia sama-sama berasal dari nomor ganda campuran.

Hanya saja, nasib berbeda dirasakan dua wakil Indonesia tersebut, yang mana satu pasangan menang, lainnya kalah.

Dimulai dari Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Pasaribu yang membuka perjuangan kontingen Indonesia hari ini.

Duet Jafar/Felisha sukses membuka perjalanan wakil Indonesia hari ini dengan raihan kemenangan.

Kemenangan yang didapat Jafar/Felisha pun dapat dikatakan tidak tergolong mudah.

Hal itu bisa dilihat dari skor hingga jumlah gim yang harus diselesaikan keduanya sebelum mengunci tiket lolos ke babak selanjutnya.

Menghadapi Wesley Koh/Li Zheng Yan dari Singapura, Jafar/Felisha dipaksa bermain rubber game alias tiga set.

AKSI JAFAR/FELISHA - Pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu, saat tampil di turnamen China Open 2025.
AKSI JAFAR/FELISHA - Pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Pasaribu, saat tampil di turnamen China Open 2025. (Instagram @badminton.ina)

Bahkan pada gim pertama, Jafar/Felisha dipaksa menyerah terlebih dahulu setelah kalah dengan skor ketat, 19-21.

Beruntung, Jafar/Felisha bangkit di gim kedua, dengan memenangkan pertarungan lewat skor telak, 21-8.

Kemenangan di gim kedua memaksa laga dilanjutkan ke gim ketiga untuk menentukan pemenangnya.

Setelah menjalani drama sengit selama gim ketiga, Jafar/Felisha akhirnya memenangkan laga dengan skor 21-19.

Jafar/Felisha akhirnya berhasil menyingkirkan Wesley Koh/Li Zheng Yan untuk lolos ke babak perempat final.

Kelolosan ini tentu menjadi awal yang penting bagi Jafar/Felisha untuk bisa terus melaju dan mempersembahkan medali terbaik bagi kontingen bulu tangkis Indonesia di panggung SEA Games kali ini.

Tags:
Hasil Badminton SEA Games 2025
SEA Games 2025
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Pasaribu
Jafar/Felisha
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah
ganda campuran
Zaki Ubaidillah
Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi
Tribunnews
