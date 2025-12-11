Hasil Voli SEA Games 2025: Indonesia Bungkam Myanmar 10-21 di Set I, Megawati Cs Menuju Semifinal

Ringkasan Berita: Timnas voli putri Indonesia mengalahkan Myanmar di set pertama dengan skor 10-21, Kamis (11/12/2025)

Megawati dkk menuju semifinal

TRIBUNNEWS.COM - Hasil voli indoor SEA Games 2025 untuk set pertama dimenangkan oleh Timnas voli putri Indonesia atas Myanmar, Kamis (11/12/2025).

Bertempat di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, set pertama berkesudahan 10-21 untuk kemenangan Timnas voli putri Indonesia.

Harapannya, Timnas voli putri Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan.

Apabila menang atas Myanmar, Timnas voli putri Indonesia dipastikan lolos semifinal.

Kepastian itu bersamaan dengan kemenangan Timnas voli putri Indonesia atas Malaysia di laga perdana.

Timnas voli putri Indonesia menang atas Malaysia dengan skor 3-0 (25-12, 25-12, 25-16).

PEMBAWA BENDERA - Pemain voli Megawati Hangestri Pertiwi akan menjadi pembawa bendera Merah Putih di Opening Ceremony SEA Games Thailand 2025 yang digelar di Rajamanggala Stadium, Selasa (9/12/2025). Timnas voli putri Indonesia mengalahkan Myanmar di set pertama dengan skor 10-21, Kamis (11/12/2025). (Kunaicho/IST/dok: NOC Indonesia)

Jalannya Pertandingan

Di set pertama, Timnas voli putri Indonesia langsung menurunkan kekuatan penuh.

Di posisi opposite ada Megawati Hangestri Pertiwi sekaligus sebagai kapten.

Lalu di posisi outside hitter ada Pascalina Mahuze dan Mediol Stiovanny Yoku.

Kemudian di posisi middle blocker ada Chelsa Berliana Nurtom.

Sedangkan di posisi setter diisi Ajeng Nur Cahaya, dan untuk libero menurunkan Indah Guretno.

Timnas voli putri Indonesia mendapat perlawanan sengit dari Myanmar.

Perolehan poin Megawati cs tidak berjalan mulus di awal set pertama, kedudukan imbang hingga 3-3.

Perlahan tapi pasti, Timnas voli putri Indonesia bisa menemukan ritme permainan.

Megawati yang berposisi sebagai juru gebuk berhasil meraih poin demi poin hingga membuat Timnas voli putri Indonesia menjauh 4-8 di technical time out pertama.