Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Hasil Voli SEA Games 2025: Indonesia Bungkam Myanmar 10-21 di Set I, Megawati Cs Menuju Semifinal

Timnas voli putri Indonesia mengalahkan Myanmar di set pertama dengan skor 10-21, Kamis (11/12/2025).

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in Hasil Voli SEA Games 2025: Indonesia Bungkam Myanmar 10-21 di Set I, Megawati Cs Menuju Semifinal
Dok. SAVA Volley
VOLI PUTRI INDONESIA - Megawati Hangestri (tenga) merayakan poin yang didapat dalam pertandingan Voli SEA Games 2025 melawan Malaysia, Rabu (10/12/2025). Timnas voli putri Indonesia mengalahkan Myanmar di set pertama dengan skor 10-21, Kamis (11/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Timnas voli putri Indonesia mengalahkan Myanmar di set pertama dengan skor 10-21, Kamis (11/12/2025)
  • Megawati dkk menuju semifinal
  • Mengingat di laga pertamanya, Timnas voli putri Indonesia menang atas Malaysia dengan skor 3-0 (25-12, 25-12, 25-16)

TRIBUNNEWS.COM - Hasil voli indoor SEA Games 2025 untuk set pertama dimenangkan oleh Timnas voli putri Indonesia atas Myanmar, Kamis (11/12/2025).

Bertempat di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, set pertama berkesudahan 10-21 untuk kemenangan Timnas voli putri Indonesia.

Harapannya, Timnas voli putri Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan.

Apabila menang atas Myanmar, Timnas voli putri Indonesia dipastikan lolos semifinal.

Kepastian itu bersamaan dengan kemenangan Timnas voli putri Indonesia atas Malaysia di laga perdana.

Timnas voli putri Indonesia menang atas Malaysia dengan skor 3-0 (25-12, 25-12, 25-16).

Baca juga: Bagan Semifinal SEA Games 2025: Potensi Timnas Putri Indonesia Ukir Sejarah Baru

PEMBAWA BENDERA - Pemain voli Megawati Hangestri Pertiwi akan menjadi pembawa bendera Merah Putih di Opening Ceremony SEA Games Thailand 2025 yang digelar di Rajamanggala Stadium, Selasa (9/12/2025).
PEMBAWA BENDERA - Pemain voli Megawati Hangestri Pertiwi akan menjadi pembawa bendera Merah Putih di Opening Ceremony SEA Games Thailand 2025 yang digelar di Rajamanggala Stadium, Selasa (9/12/2025). Timnas voli putri Indonesia mengalahkan Myanmar di set pertama dengan skor 10-21, Kamis (11/12/2025).  (Kunaicho/IST/dok: NOC Indonesia)

Jalannya Pertandingan

Rekomendasi Untuk Anda

Di set pertama, Timnas voli putri Indonesia langsung menurunkan kekuatan penuh.

Di posisi opposite ada Megawati Hangestri Pertiwi sekaligus sebagai kapten.

Lalu di posisi outside hitter ada Pascalina Mahuze dan Mediol Stiovanny Yoku.

Kemudian di posisi middle blocker ada Chelsa Berliana Nurtom.

Sedangkan di posisi setter diisi Ajeng Nur Cahaya, dan untuk libero menurunkan Indah Guretno.

Timnas voli putri Indonesia mendapat perlawanan sengit dari Myanmar.

Perolehan poin Megawati cs tidak berjalan mulus di awal set pertama, kedudukan imbang hingga 3-3.

Perlahan tapi pasti, Timnas voli putri Indonesia bisa menemukan ritme permainan.

Megawati yang berposisi sebagai juru gebuk berhasil meraih poin demi poin hingga membuat Timnas voli putri Indonesia menjauh 4-8 di technical time out pertama.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Super Skor

Hasil Medali Perunggu Bola Putri SEA Games: Puasa Gelar Indonesia Berlanjut

Halaman 1/2
12
Tags:
SEA Games 2025
Hasil Voli SEA Games 2025
Timnas Voli Putri Indonesia
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas