Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Sport
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Hasil Akhir Voli SEA Games 2025: Megawati Tak Main Penuh, Indonesia ke Semifinal usai Bantai Myanmar

Timnas voli putri Indonesia lolos semifinal setelah mengalahkan Myanmar dalam lanjutan pertandingan SEA Games, Kamis (11/12/2025).

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Isnaini Nurdianti
Editor: Dwi Setiawan
zoom-in Hasil Akhir Voli SEA Games 2025: Megawati Tak Main Penuh, Indonesia ke Semifinal usai Bantai Myanmar
Dok. SAVA Volley
VOLI PUTRI INDONESIA - Megawati Hangestri (tenga) merayakan poin yang didapat dalam pertandingan Voli SEA Games 2025 melawan Malaysia, Rabu (10/12/2025). Timnas voli putri Indonesia lolos semifinal setelah mengalahkan Myanmar dalam lanjutan pertandingan SEA Games, Kamis (11/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Timnas voli putri Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dalam lanjutan pertandingan SEA Games, Kamis (11/12/2025)
  • Kemenangan atas Myanmar membuat Timnas voli putri Indonesia lolos ke babak semifinal, sebelumnya mereka menang atas Malaysia
  • Dipastikan lolos semifinal, Timnas voli putri Indonesia masih akan melakoni laga terakhir Pool A melawan Vietnam, Jumat (12/12/2025) pukul 12.30 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Hasil voli indoor SEA Games 2025 berakhir dengan kemenangan Timnas voli putri Indonesia atas Myanmar, Kamis (11/12/2025).

Dalam laga yang berlangsung di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, pertandingan berakhir dengan skor 0-3 (10-25, 12-25, 12-25) untuk kemenangan Timnas voli putri Indonesia.

Dengan kemenangan ini, maka Timnas voli putri Indonesia resmi lolos ke babak semifinal SEA Games 2025.

Tergabung ke dalam Pool A bersama Vietnam, Malaysia, dan Myanmar, Timnas voli putri Indonesia telah mengantongi dua kemenangan yang berbuah enam poin.

Sebelum menang atas Myanmar, Timnas voli putri Indonesia telah lebih dulu mengalahkan Malaysia di laga perdana dengan skor 3-0 (25-12, 25-12, 25-16), Rabu (10/12/2025).

Meski sudah dipastikan lolos semifinal, Timnas voli putri Indonesia masih akan melakoni pertandingan terakhir Pool A melawan Vietnam, Jumat (12/12/2025) pukul 12.30 WIB.

Baca juga: Hasil Voli SEA Games 2025: Indonesia Bungkam Myanmar 10-21 di Set I, Megawati Cs Menuju Semifinal

PEMBAWA BENDERA - Pemain voli Megawati Hangestri Pertiwi akan menjadi pembawa bendera Merah Putih di Opening Ceremony SEA Games Thailand 2025 yang digelar di Rajamanggala Stadium, Selasa (9/12/2025).
PEMBAWA BENDERA - Pemain voli Megawati Hangestri Pertiwi akan menjadi pembawa bendera Merah Putih di Opening Ceremony SEA Games Thailand 2025 yang digelar di Rajamanggala Stadium, Selasa (9/12/2025). Timnas voli putri Indonesia lolos semifinal setelah mengalahkan Myanmar dalam lanjutan pertandingan SEA Games, Kamis (11/12/2025). (Kunaicho/IST/dok: NOC Indonesia)

Jalannya Pertandingan

Rekomendasi Untuk Anda

Di set pertama, Timnas voli putri Indonesia langsung menurunkan kekuatan penuh.

Di posisi opposite ada Megawati Hangestri Pertiwi sekaligus sebagai kapten.

Lalu di posisi outside hitter ada Pascalina Mahuze dan Mediol Stiovanny Yoku.

Kemudian di posisi middle blocker ada Chelsa Berliana Nurtom.

Sedangkan di posisi setter diisi Ajeng Nur Cahaya, dan untuk libero menurunkan Indah Guretno.

Timnas voli putri Indonesia mendapat perlawanan sengit dari Myanmar.

Perolehan poin Megawati cs tidak berjalan mulus di awal set pertama, kedudukan imbang hingga 3-3.

Perlahan tapi pasti, Timnas voli putri Indonesia bisa menemukan ritme permainan.

Megawati yang berposisi sebagai juru gebuk berhasil meraih poin demi poin hingga membuat Timnas voli putri Indonesia menjauh 4-8 di technical time out pertama.

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Super Skor

Jadwal Liga Arab Saudi Pekan 11: Cristiano Ronaldo Kembali Beraksi setelah Jeda Sebulan

Super Skor

Hasil Medali Perunggu Bola Putri SEA Games: Puasa Gelar Indonesia Berlanjut

Halaman 1/2
12
Tags:
Hasil Voli SEA Games 2025
SEA Games 2025
Timnas Voli Putri Indonesia
Indonesia
Myanmar
Megawati Hangestri
Semifinal SEA Games 2025
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas