Hasil Akhir Voli SEA Games 2025: Megawati Tak Main Penuh, Indonesia ke Semifinal usai Bantai Myanmar

Ringkasan Berita: Timnas voli putri Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dalam lanjutan pertandingan SEA Games, Kamis (11/12/2025)

Kemenangan atas Myanmar membuat Timnas voli putri Indonesia lolos ke babak semifinal, sebelumnya mereka menang atas Malaysia

Dipastikan lolos semifinal, Timnas voli putri Indonesia masih akan melakoni laga terakhir Pool A melawan Vietnam, Jumat (12/12/2025) pukul 12.30 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Hasil voli indoor SEA Games 2025 berakhir dengan kemenangan Timnas voli putri Indonesia atas Myanmar, Kamis (11/12/2025).

Dalam laga yang berlangsung di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, pertandingan berakhir dengan skor 0-3 (10-25, 12-25, 12-25) untuk kemenangan Timnas voli putri Indonesia.

Dengan kemenangan ini, maka Timnas voli putri Indonesia resmi lolos ke babak semifinal SEA Games 2025.

Tergabung ke dalam Pool A bersama Vietnam, Malaysia, dan Myanmar, Timnas voli putri Indonesia telah mengantongi dua kemenangan yang berbuah enam poin.

Sebelum menang atas Myanmar, Timnas voli putri Indonesia telah lebih dulu mengalahkan Malaysia di laga perdana dengan skor 3-0 (25-12, 25-12, 25-16), Rabu (10/12/2025).

Meski sudah dipastikan lolos semifinal, Timnas voli putri Indonesia masih akan melakoni pertandingan terakhir Pool A melawan Vietnam, Jumat (12/12/2025) pukul 12.30 WIB.

PEMBAWA BENDERA - Pemain voli Megawati Hangestri Pertiwi akan menjadi pembawa bendera Merah Putih di Opening Ceremony SEA Games Thailand 2025 yang digelar di Rajamanggala Stadium, Selasa (9/12/2025). Timnas voli putri Indonesia lolos semifinal setelah mengalahkan Myanmar dalam lanjutan pertandingan SEA Games, Kamis (11/12/2025). (Kunaicho/IST/dok: NOC Indonesia)

Jalannya Pertandingan

Di set pertama, Timnas voli putri Indonesia langsung menurunkan kekuatan penuh.

Di posisi opposite ada Megawati Hangestri Pertiwi sekaligus sebagai kapten.

Lalu di posisi outside hitter ada Pascalina Mahuze dan Mediol Stiovanny Yoku.

Kemudian di posisi middle blocker ada Chelsa Berliana Nurtom.

Sedangkan di posisi setter diisi Ajeng Nur Cahaya, dan untuk libero menurunkan Indah Guretno.

Timnas voli putri Indonesia mendapat perlawanan sengit dari Myanmar.

Perolehan poin Megawati cs tidak berjalan mulus di awal set pertama, kedudukan imbang hingga 3-3.

Perlahan tapi pasti, Timnas voli putri Indonesia bisa menemukan ritme permainan.

Megawati yang berposisi sebagai juru gebuk berhasil meraih poin demi poin hingga membuat Timnas voli putri Indonesia menjauh 4-8 di technical time out pertama.