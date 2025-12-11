Hari Kedua SEA Games 2025: Tujuh Perenang Indonesia Lolos ke Babak Final



Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memasuki hari kedua bergulirnya cabang olahraga renang di SEA Games Thailand 2025, Indonesia kembali panen wakil di babak final, usai para perenang Merah Putih menjalani lomba renang sesi pagi (babak kualifikasi) di Swimming Pool, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Kamis (11/12/2025).

Sebanyak 9 perenang Indonesia berlomba di 5 nomor lomba renang SEA Games 2025 yang digelar pagi ini yaitu 50m gaya punggung putra, 50m gaya punggung putri, 50m gaya bebas putra, 200m gaya bebas putri dan 100m gaya dada putra.

Pada nomor 50m gaya punggung putra, Jason Donovan Yusuf yang masih haus akan medali Emas Sea Games lolos kualifikasi dengan catatan waktu renang 25.88. Menyusul Jason di babak final 50m gaya punggung putra, perenang senior I Gede Siman Sudartawa juga lolos kualifikasi dengan waktu renang 26.40.

I Gede Siman Sudartawa mengaku tantangan terberat hati ininadalah cuaca yang dingin, berbeda dengan hari-hari sebelumnya di Bangkok, Thailand.

"Waktu udah oke sih, tinggal liat di final yah. Cuaca kemarin panas sekarang dingin, ditambah kondisi air tiap hari beda dan hari ini dingin banget jadi yah tinggal berjuang di final," jelas Siman.

Berlanjut ke nomor 50m gaya punggung putri, tim renang Indonesia juga memiliki potensi tinggi untuk bisa meraih medali emas.

Dua perenang Merah Putih yang berlomba yakni Flairene Candrea, 29.53 dan Masniari Wolf, 29.20 menjadi ancaman serius bagi para pesaingnya di babak final nanti sore.

Tidak berhenti sampai di situ, stok perenang Indonesia di babak final hari kedua Sea Games 2025 masih bertambah dari nomor lomba 50m gaya bebas putra.

Perenang Indonesia, Samuel Maxson Septionus menjadi satu-satunya wakil Merah Putih yang lolos secara langsung ke babak final dengan catatan waktu renang 23.18.

Sementara itu perenang Indonesia lainnya yang turun di 50m gaya bebas putra, Jason Donovan Yusuf yang membukukan waktu renang 23.54, mengisi posisi cadangan kedua perenang yang berlomba di babak final 50m gaya bebas putra jika ada 2 perenang yang mengundurkan diri atau batal tampil.

Di nomor 200m gaya bebas putri, perenang Indonesia Serenna Karmelita Muslim membuka asa Merah Putih untuk meraih medali setelah Karmelita yang mencatatkan waktu 2:07.36 di babak kualifikasi, sukses mengamankan tiket ke babak final.

Tim renang Indonesia menutup panen wakilnya yang lolos ke babak final hari kedua Renang Sea Games 2025, setelah perenang Muhammad Dwiky Raharjo yang berlomba di nomor 100m gaya dada putra lolos kualifikasi dengan waktu renang 1:03.53.

Pelatih timnas Renang Indonesia Albert C. Sutanto mengaku senang dengan tembusnya 7 perenang Indonesia yang tentunya semakin membuka pintu harapan untuk menambah pundi-pundi medali Sea Games Thailand dari cabor renang.

"Kita punya peluang bagus di 50m gaya punggung putra karena ada Jason yangblagi bagus setelah kemarin dapat Emas dan ada perenang senior kita Siman yang secara mental udah matang sekali dengan pengalaman 9 medali Emasnya," ujar Albert.

"Di bagian putri kita ada Masniari Wolf dan Flairene, yang bisa memberikan tekanan ke perenang naturalisasi Filipina. Jadi kita ada 2 peluru, mudah-mudahan bisa kena sasaran dua-duanya," tutup Albert.

Tujuh perenang Indonesia akan berlomba pada babak final hari kedua perlombaan Renang di Sea Games Thailand 2025 pada pukul 18.00 waktu Bangkok, Thailand.